Thời sự Chính trị

Phường Bình Phú, TP HCM: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết

Thanh Nga

(NLĐO)- 5 năm tới, phường Bình Phú tập trung xây dựng hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng gắn với thực hiện chỉnh trang đô thị, nâng chất lượng môi trường sống

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra sáng 16-8.

Nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch

Bà Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phú (TP HCM) cho biết trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình có nhiều biến động, thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Phường Bình Phú, TP HCM: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết - Ảnh 1.

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Phú

Tuy nhiên, với sự nỗ lực vượt bậc, tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân (các phường 10, 11 (quận 6 trước đây) và 5 khu phố của phường 16, quận 8 trước đây) đã vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội các phường đã đề ra.

Phường Bình Phú, TP HCM: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết - Ảnh 2.

Đại biểu ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt

Về phương hướng trong nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Huy Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cho biết phường Bình Phú sẽ tập trung khai thác mọi nguồn lực; tạo mọi điều kiện phát triển kinh tế gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng.

Phường Bình Phú, TP HCM: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Huy Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Phú báo cáo phương hướng nhiệm kỳ mới

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quy hoạch; phát triển mảng xanh; xây dựng hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng gắn với thực hiện chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng môi trường sống. Trong đó, nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, rà soát và điều chỉnh quy hoạch chi tiết phù hợp với định hướng phát triển.

Phường cũng tiếp tục kiến nghị thành phố ưu tiên xây dựng trường học, cơ sở y tế, công viên trên các mặt bằng, kho bãi sử dụng không đúng mục đích.

Phường Bình Phú, TP HCM: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết - Ảnh 4.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Cần giải quyết dứt điểm các dự án chậm triển khai

Phát biểu tại đại hội, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM đã gợi mở một số nội dung quan trọng. Đó là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội với tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ lộ trình. Khai thác tối đa tiềm năng thương mại – dịch vụ, hình thành các tuyến phố chuyên doanh, phố thương mại số, khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân.

Phường Bình Phú, TP HCM: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết - Ảnh 5.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM phát biểu tại đại hội

"Bên cạnh đó, phường Bình Phú chú trọng quy hoạch – hạ tầng – môi trường sống; giải quyết dứt điểm những dự án chậm triển khai; mở rộng không gian xanh; ưu tiên trường học, y tế, công viên cho nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, đưa mô hình chính quyền số vào thực tiễn; mọi thủ tục phải nhanh gọn, minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể hóa các giải pháp của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị" - ông Bùi Tá Hoàng Vũ lưu ý.

Tại đại hội đã thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Bình Phú nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, ban chấp hành gồm 32 thành viên, trong đó bà Phạm Hồng Minh được chỉ định là Bí thư Đảng ủy phường.

Phường Bình Phú, TP HCM: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết - Ảnh 6.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Bình Phú nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại đại hội

