19 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Ngày 24-3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 19 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại xã Tịnh Khê.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi ngày 24-3, các trường hợp nhập viện đều nghi liên quan đến bánh mì có nhân từ một điểm kinh doanh trên địa bàn. Đây là vụ nghi ngộ độc tập thể thứ hai liên quan đến bánh mì tại tỉnh trong thời gian gần đây.

Trước đó, tháng 12-2025, hơn 200 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm Hồng Vân (Quảng Ngãi), nguyên nhân do nhiễm vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn Salmonella.

Để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngành y tế địa phương tập trung điều trị tích cực cho các bệnh nhân, không để xảy ra trường hợp diễn biến nặng.

Cơ quan này cũng đề nghị thông báo rộng rãi tại khu vực xảy ra vụ việc, hướng dẫn người dân nếu có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì liên quan cần đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Cùng với đó, ngành y tế cần tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguyên liệu nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có).

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương theo dõi sát diễn biến vụ việc, cập nhật tình hình hàng ngày và báo cáo kết quả điều tra theo quy định.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cần xây dựng kế hoạch tập huấn, phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố cho cán bộ quản lý và các cơ sở kinh doanh, nhằm phòng ngừa các vụ việc tương tự.