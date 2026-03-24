Sức khỏe

19 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

N.Dung

(NLĐO) - Cục An toàn thực phẩm đề nghị Quảng Ngãi khẩn trương điều tra vụ 19 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại xã Tịnh Khê.

Ngày 24-3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 19 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại xã Tịnh Khê.

img

Bộ Y tế yêu cầu điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi. Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi ngày 24-3, các trường hợp nhập viện đều nghi liên quan đến bánh mì có nhân từ một điểm kinh doanh trên địa bàn. Đây là vụ nghi ngộ độc tập thể thứ hai liên quan đến bánh mì tại tỉnh trong thời gian gần đây.

Trước đó, tháng 12-2025, hơn 200 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm Hồng Vân (Quảng Ngãi), nguyên nhân do nhiễm vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn Salmonella.

Để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngành y tế địa phương tập trung điều trị tích cực cho các bệnh nhân, không để xảy ra trường hợp diễn biến nặng.

Cơ quan này cũng đề nghị thông báo rộng rãi tại khu vực xảy ra vụ việc, hướng dẫn người dân nếu có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì liên quan cần đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Cùng với đó, ngành y tế cần tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguyên liệu nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có).

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương theo dõi sát diễn biến vụ việc, cập nhật tình hình hàng ngày và báo cáo kết quả điều tra theo quy định.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cần xây dựng kế hoạch tập huấn, phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố cho cán bộ quản lý và các cơ sở kinh doanh, nhằm phòng ngừa các vụ việc tương tự.

Tin liên quan

Bộ Y tế: Đình chỉ cơ sở bánh mỳ nghi gây ngộ độc ở Đồng Nai

Bộ Y tế: Đình chỉ cơ sở bánh mỳ nghi gây ngộ độc ở Đồng Nai

(NLĐO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế Đồng Nai đình chỉ ngay cơ sở bánh mỳ nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm khiến hàng trăm người nhập viện

Nhiều người vừa nhập viện sau ăn bánh mì, Sở Y tế Quảng Ngãi sẽ có báo cáo vào chiều nay

(NLĐO) – Hiện ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để truy tìm nguyên nhân, sau khi 17 người nhập viện do ăn bánh mì.

Tìm ra loại vi khuẩn khiến hơn 80 người ngộ độc khi ăn bánh mì ở Đồng Tháp

(NLĐO) - Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp xác định nguyên nhân vụ ngộ độc khiến hơn 80 người nhập viện sau khi ăn bánh mì kẹp thịt của cơ sở Hồng Ngọc 12.

