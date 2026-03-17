Tìm ra loại vi khuẩn khiến hơn 80 người ngộ độc khi ăn bánh mì ở Đồng Tháp

Sáng 17-3, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết đã đề nghị phường Hồng Ngự và ngành chức năng thực hiện các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Cơ sở bánh mì xảy ra ngộ độc thực phẩm lần thứ 2

Theo kết quả điều tra, ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến hơn 80 người phải nhập viện cấp cứu, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở này.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tủ bày bán thức ăn của cơ sở không trang bị dụng cụ chống sự xâm nhập của côn trùng và động vật gây hại.

Về kết quả xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự đã lấy 25 mẫu bệnh phẩm, trong đó có 11 mẫu phát hiện vi khuẩn Salmonella nhóm O:9.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tâm Trí Hồng Ngự, 1 trong số 5 mẫu bệnh phẩm được lấy cũng cho kết quả nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.

Dựa trên các bằng chứng chuyên môn, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Salmonella liên quan đến bánh mì kẹp thịt (gồm pate gan, dưa chua, chả lụa, chả chiên, thịt nguội) tại cơ sở Hồng Ngọc 12.

Nguồn nhiễm khuẩn có thể phát sinh trong quá trình chế biến, bảo quản hoặc phục vụ, khiến người ăn bị nhiễm vi khuẩn qua đường tiêu hóa.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên cơ sở này gây ra vụ ngộ độc quy mô lớn. Trước đó, vào năm 2024, cũng tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 đã xảy ra vụ 149 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại đây.

Sau sự cố đó, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của cơ sở này trong 4 tháng.

