2 bé gái "được chuộc" bằng 86 triệu đồng: Hé lộ những tình tiết gây "sốc"

Ngày 27-1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thiên (25 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) 13 năm tù về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi". Tổng hợp với bản án 13 năm tù trước đó của TAND tỉnh Đắk Lắk (đã có hiệu lực pháp luật), buộc bị cáo Thiên phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm tù.



Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Hoài (21 tuổi, ngụ Đắk Lắk) bị tuyên phạt 7 năm tù về cùng tội danh.

Hai bé gái trốn nhà đi làm thêm

Theo nội dung vụ án, tháng 6-2022, trong kỳ nghỉ hè, em Tr. và H. (cùng SN 2008, quê Đắk Lắk) rủ nhau vào Bình Phước cũ tìm việc làm. Qua mạng xã hội Facebook, hai em bị một người đàn ông dẫn dụ về một căn hộ chung cư tại tỉnh Bình Dương trước đây, với lời hứa hẹn mức lương 7,5 - 8 triệu đồng/tháng.

Tại đây, các đối tượng ép hai em làm nhân viên quán karaoke. Do không có tiền trả chi phí taxi và các khoản phí "lo giấy tờ làm việc" vì chưa đủ 14 tuổi, Tr. và H. bị buộc phải ký giấy cam kết nợ 39 triệu đồng/người. Chỉ vài ngày sau, hai em bị "bán" cho bà Nguyễn Thị Thắm (chủ quán karaoke Duy Mạnh) với giá 78 triệu đồng. Tại đây, bà Thắm tiếp tục ép hai em ký giấy "tạm ứng" số tiền lên tới 45 triệu đồng/người nếu muốn được rời đi.

Hai bị cáo tại toà

Trong lúc tuyệt vọng, Tr. đã liên hệ với bạn học tên Ng. để nhờ tìm người giải cứu. Ng. đã nhờ đến Nguyễn Văn Hoài (SN 2005) mà không biết rằng Hoài đang được cậu mình là Nguyễn Ngọc Thiên (SN 2001) thuê để tìm người đưa sang Campuchia để lấy tiền công.

Sau đó, Thiên và Hoài đã dàn dựng một kịch bản "chuộc người". Ngày 28-6-2022, Thiên chuyển khoản 86 triệu đồng cho phía bà Thắm để đưa hai bé gái ra khỏi quán karaoke. Để trả nợ số tiền chuộc, Thiên ép hai em phải sang Campuchia làm việc trong 6 tháng.

Âm mưu bán người qua Campuchia

Thiên liên hệ với ông chủ người Hoa tên "Lão Bản" tại Campuchia để đưa hai nạn nhân sang nhằm lấy công 150 USD/người (cùng chi phí 3 triệu đồng tiền ăn/người). Hoài được Thiên hứa trả công 50 USD/người.

Sau khi chuộc được người, Thiên đưa Tr. và H. về một khách sạn tại quận Bình Thạnh (cũ), TP HCM để chụp ảnh gửi cho "Lão Bản" và chờ làm thủ tục hộ chiếu đưa sang biên giới. Dù biết rõ hai nạn nhân chưa đủ 14 tuổi và không có giấy tờ tùy thân, Thiên vẫn cam kết sẽ lo liệu thủ tục để giao người cho phía Campuchia.

Tại khách sạn này, Tr. lén gọi điện cho người thân mang tiền đến chuộc và trình báo công an. Ngày 30-6-2022, Thiên bị bắt giữ khẩn cấp tại TPHCM. Sau một thời gian lẩn trốn, ngày 19-9-2023, Nguyễn Văn Hoài cũng đã ra đầu thú tại Đắk Lắk.

Trước đó, vào ngày 9-6-2023, Nguyễn Ngọc Thiên đã bị TAND Đắk Lắk đưa ra xét xử và tuyên phạt 13 năm tù vì đưa 3 nạn nhân khác (cùng dưới 16 tuổi) sang Campuchia và hưởng lợi 450 USD.

Đối với các đối tượng dẫn dụ Tr., H. đến quán "Trà sữa - quản nhậu" ở Bình Dương cũ để bán cho Thắm (cùng đối tượng tên "Hên" là người giới thiệu em Tr. và H. cho Thắm) do chưa xác định được lai lịch nên Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tách vụ án để tiếp tục truy xét để xử lý sau.



