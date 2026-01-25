HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt giữ nghi phạm cầm đầu móc nối các cá nhân ở Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Một đường dây tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua biên giới Tây Ninh vừa bị công an triệt phá.

Ngày 25-1, Công an xã Ninh Điền phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá một đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Trước đó, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 23-1, tại khu vực đường mòn thuộc ấp Thành Tân, xã Ninh Điền, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng đang thực hiện hành vi đưa đón người nhập cảnh trái phép.

Bắt nghi phạm cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Binh Hia (30 tuổi, ngụ xã Hòa Hội), Dốt Chanh (39 tuổi), Lê Văn Phương (33 tuổi, cùng ngụ xã Ninh Điền) và Nguyễn Sơn Trà (34 tuổi, ngụ xã Dương Minh Châu).

Cùng thời điểm, công an phát hiện 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép gồm: Cai Xiao Bao (29 tuổi), Wu Kun Long (22 tuổi), Liu Lin (25 tuổi) và Lu Jian Kang (18 tuổi).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 ô tô, 3 xe máy, 7 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Binh Hia là đối tượng cầm đầu. Nghi phạm này móc nối với các cá nhân phía Campuchia để tổ chức đưa người nước ngoài đang lao động trái phép vượt biên vào Việt Nam bằng các đường mòn, lối mở.

Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng thường hoạt động vào ban đêm, liên tục thay đổi địa điểm đưa đón, đồng thời bố trí người cảnh giới nghiêm ngặt.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mời làm việc thêm 3 đối tượng có hành vi giúp sức cho Binh Hia gồm: Dốt Chanh Ngọt (35 tuổi), Son Xà Sách (38 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Hội) và À Dí (24 tuổi, ngụ xã Ninh Điền).

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận do phía Campuchia tăng cường truy quét các trung tâm lừa đảo và trục xuất lao động trái phép, khiến nhu cầu trở về nước của người nước ngoài gia tăng. Lợi dụng tình hình này, Binh Hia đã thỏa thuận với một người tên Sa Na (quốc tịch Campuchia) để lập đường dây đưa người vượt biên.

Theo phân công, Binh Hia thuê các đối tượng còn lại chạy xe máy đến các điểm hẹn đón người, đưa về khu vực tập kết tại ấp Thành Tân, xã Ninh Điền, còn bản thân trực tiếp làm nhiệm vụ cảnh giới.

