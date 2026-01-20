Bắt 2 đối tượng đưa người từ Campuchia về Việt Nam trái phép

Ngày 20-1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân cho biết đã phối hợp Công an xã Hòa Hội bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức và nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Chhaum Sinat (trái) và Phai Sophean

Trước đó, lúc 20 giờ 50 phút ngày 17-1, trong quá trình tuần tra tại khu vực ấp Hiệp Bình (xã Hòa Hội), lực lượng Công an xã Hòa Hội chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân phát hiện Chhaum Sinat (SN 1991, ngụ xã Chơn Sa, huyện Svay Chrum, tỉnh Svay Rieng, Campuchia) điều khiển xe mô tô biển số Campuchia chở Đỗ Đình Quyền (SN 1998, thường trú tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (SN 2004, thường trú TP Hà Nội) nhập cảnh trái phép qua đường mòn tại khu vực cột mốc 146.

Đi phía sau là Phai Sophean (SN 1987, ngụ xã Meun Chey, huyện Romdoul, tỉnh Svay Rieng) điều khiển xe mô tô biển số Campuchia. Tổ tuần tra đã kịp thời khống chế, bắt giữ các đối tượng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Chhaum Sinat và Phai Sophean là những người tổ chức cho Quyền và Nam nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Để về Việt Nam, Quyền và Nam đã thuê tài xế taxi người Campuchia với tổng số tiền 16 triệu đồng.

Cụ thể, Phai Sophean nhận 200 USD (khoảng 5,6 triệu đồng) để đưa Quyền và Nam về Việt Nam, bao gồm chi phí di chuyển đến TPHCM. Sau đó, Phai Sophean tiếp tục thuê Chhaum Sinat chở hai người vượt biên với giá 50.000 Riel (khoảng 326.000 đồng). Khi vừa qua biên giới thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.