Kinh tế

2 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt 320 triệu đồng

Lê Thúy

(NLĐO) - Kiểm tra đột xuất, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu 320 triệu đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Quyết định số 72/QĐ-TTTN ngày 9-3-2026 của Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương về việc thành lập Đoàn đôn đốc công tác quản lý nhà nước và giám sát các thương nhân đầu mối trong thực hiện nguồn cung, dự trữ lưu thông xăng dầu, ngày 5-5, Cục phối hợp với các bộ có liên quan tiến hành kiểm tra Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước làm việc với đại diện Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc, đồng thời không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định, trong năm 2026, doanh nghiệp phải bảo đảm mức dự trữ tối thiểu hơn 1,3 triệu lít xăng và hơn 3,3 triệu lít dầu. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra xác định doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu dự trữ bắt buộc theo quy định. Với các vi phạm trên, doanh nghiệp bị xử phạt 190 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 7-5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Kết quả kiểm tra, doanh nghiệp không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu theo quy định của thương nhân đầu mối. Cụ thể, theo quy định, trong năm 2026 doanh nghiệp phải duy trì mức dự trữ tối thiểu hơn 3,1 triệu lít xăng và gần 3,3 triệu lít dầu. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu về dự trữ xăng dầu bắt buộc. Với hành vi vi phạm này, doanh nghiệp bị xử phạt 130 triệu đồng.

Như vậy, liên tiếp trong các ngày đầu tháng 5-2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra đột xuất và xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do không bảo đảm mức dự trữ xăng dầu bắt buộc và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền xử phạt lên tới 320 triệu đồng.

Theo Cục, việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu bắt buộc nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường trong mọi tình huống, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường rà soát, giám sát hoạt động của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; tập trung kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm dự trữ lưu thông, duy trì hệ thống phân phối và chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa các vi phạm phát sinh, góp phần bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành ổn định, đúng quy định.

Chính phủ giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30-6

