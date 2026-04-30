HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chính phủ giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30-6

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo nghị quyết vừa được ban hành, Chính phủ giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30-6.

Ngày 30-4, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 25 về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72 ngày 9-3-2026 của Chính phủ về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Theo Nghị định số 72, áp dụng từ ngày 9-3 đến hết ngày 30-4-2026, Chính phủ giảm thuế nhập khẩu với một số loại xăng dầu xuống 0%. Cụ thể, mức thuế suất MFN được giảm từ 10% xuống 0% với xăng động cơ không pha chì (như RON 95) và các nguyên liệu pha chế xăng; giảm từ 7% xuống 0% với dầu diesel, nhiên liệu máy bay; một số nguyên liệu pha chế xăng, hóa dầu như naphtha, reformate, condensate... cũng được giảm thuế về 0%.

Với nghị quyết vừa được ban hành, Chính phủ đã kéo dài thời hạn áp dụng Nghị định số 72 đến hết ngày 30-6-2026. Ngoài các mặt hàng đã được quy định tại Nghị định số 72, đã bổ sung mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0% áp dụng với một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu thuộc mã hàng 2710.19.20 (dầu thô đã tách phần nhẹ); 2710.19.89 (dầu trung khác và các chế phẩm) và 2711.19.00 (loại khác).

Trước đó, Bộ Tài chính cho biết ngay sau khi ban hành, Nghị định số 72 đã phát huy hiệu quả thiết thực, trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung và giảm thiểu các tác động tiêu cực từ biến động giá năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông gây đứt gãy chuỗi cung ứng từ các thị trường truyền thống (như Hàn Quốc và ASEAN), chính sách thuế 0% đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn hàng thay thế có xuất xứ ngoài khu vực ASEAN và Hàn Quốc, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo cung ứng cho thị trường nội địa. Việc Nghị định số 72 có hiệu lực thi hành đã hỗ trợ doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động đa dạng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu trong nước.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, xung đột quân sự tại Trung Đông vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, nguồn cung vẫn hạn hẹp, giá xăng dầu thế giới vẫn tiếp tục gia tăng. Các doanh nghiệp như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng đánh giá, ngay cả khi xung đột quân sự tại Trung Đông chấm dứt, các cơ sở hạ tầng ngành dầu khí tại khu vực này cần ít nhất từ 5 đến 7 tuần để phục hồi công suất khai thác nguyên trạng.

Trong khi đó, trường hợp hết ngày 30-4-2026, ngừng áp dụng mức thuế ưu đãi nhập khẩu 0% đối với các mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu, khả năng nguồn cung sẽ khan hiếm trở lại và mức phụ phí nhập khẩu cho nguồn hàng được ưu đãi miễn thuế theo Hiệp định ATIGA/VKFTA còn cao hơn.

Do đó, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72 là cần thiết để kịp thời giảm bớt một phần chi phí và đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu.

Vừa qua, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI cũng đã thông qua Nghị quyết miễn thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng xăng dầu đến hết ngày 30-6-2026.

Thủ tướng yêu cầu tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, phân phối xăng dầu

(NLĐO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án rà soát, tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, phân phối xăng dầu.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm, dầu diesel giảm tới 3.185 đồng/lít

(NLĐO) - Từ 16 giờ ngày 21-4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giảm giá xăng dầu trong nước.

Băn khoăn khi giao doanh nghiệp định giá xăng dầu

Vẫn còn nhiều lo ngại khi giao quyền tự quyết giá xăng dầu cho DN, nhất là trong bối cảnh xuất hiện nguy cơ bất ổn địa chính trị tại 1 số nơi trên thế giới

nhập khẩu xăng dầu giá xăng dầu thuế nhập khẩu kinh doanh xăng dầu Bộ Tài chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo