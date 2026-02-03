HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

2 dự án cầu, đường ngàn tỉ ở Đồng Nai vừa thông xe

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Đường trục trung tâm đô thị Biên Hòa và Vành đai 1 đô thị Long Khánh thông xe, kỳ vọng giảm ùn tắc trên Quốc lộ 1, tăng kết nối với sân bay Long Thành.

Sáng 3-2, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật cầu Thống Nhất thuộc dự án xây dựng đường trục trung tâm TP Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 2 đầu cầu).

Đồng Nai thông xe kỹ thuật 2 Dự án giao thông nghìn tỉ - Ảnh 1.

Chính thức thông xe kỹ thuật cầu Thống Nhất, Đồng Nai nhân dịp chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà khẳng định cầu Thống Nhất và tuyến đường trục trung tâm không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn là công trình hạ tầng có ý nghĩa chiến lược, góp phần từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, mở rộng không gian đô thị, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư sau lễ thông xe cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác, sử dụng theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh nên việc thi công phải được tập trung và đảm bảo chất lượng, an toàn lao động. 

Dự án xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Dự án có chiều dài khoảng 5,5 km, gồm 2 nhánh: Nhánh 1 từ đường Võ Thị Sáu đến nút giao với đường Đặng Văn Trơn tại khu vực cầu An Hảo dài 3,7 km, mặt cắt ngang 60 m, bao gồm cầu Thống Nhất dài 564 m, rộng 31 m; nhánh 2 từ vòng xoay giao với nhánh 1 đến nút giao với đường Đặng Văn Trơn và cầu Bửu Hòa có chiều dài 1,7 km, mặt cắt ngang 47 m.

Đồng Nai thông xe kỹ thuật 2 Dự án giao thông nghìn tỉ - Ảnh 2.

Cầu Thống Nhất vừa thông xe kỹ thuật.

Riêng cầu Thống Nhất giữ vai trò then chốt trong việc kết nối Khu đô thị Hiệp Hòa quy mô khoảng 294 ha, được xác định là một trong những không gian phát triển đô thị trọng điểm trong giai đoạn tới. Khi được kết nối đồng bộ về hạ tầng giao thông, Khu đô thị Hiệp Hòa sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển thành đô thị hiện đại, dịch vụ - thương mại - du lịch. Qua đó,  đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và chỉnh trang diện mạo đô thị của phường Trấn Biên và tỉnh Đồng Nai.

Cùng ngày, tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án Đường Vành đai 1 Long Khánh.

Đường Vành đai 1 Long Khánh có chiều dài khoảng 4,4 km, điểm đầu và điểm cuối tuyến đều giao với Quốc lộ 1.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường với quy mô nền đường rộng 45 m, mặt đường rộng 14 m; vỉa hè mỗi bên 6 m, dải phân cách giữa rộng 19 m. Cùng với đó, dự án cũng sẽ đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải độc lập bố trí bằng cống dọc 2 bên tuyến.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng, được khởi công xây dựng vào cuối năm 2024. Đến nay, sau hơn 1 năm thi công, sản lượng thi công dự án đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng đã ký, đủ điều kiện thông xe kỹ thuật.

Đồng Nai thông xe kỹ thuật 2 Dự án giao thông nghìn tỉ - Ảnh 4.

Đường Vành đai 1 Long Khánh vừa thông xe kỹ thuật

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai Nguyễn Anh Tuấn đánh giá, dự án khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển đô thị mới cho khu vực, là trục vành đai bao quanh nội đô, kết nối hạ tầng giao thông đô thị, giảm tải áp lực giao thông tuyến Quốc lộ 1. Đồng thời, tạo không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng sử dụng đất, tạo động lực thu hút đầu tư, mở rộng đô thị hóa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực đô thị Long Khánh.

Việc tổ chức thông xe kỹ thuật là dấu mốc có ý nghĩa lớn, ghi nhận những kết quả bước đầu trong quá trình triển khai dự án. Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện dự án một cách đồng bộ, hiệu quả và sớm hoàn thành các hạng mục còn lại.

Khởi động Dự án Chăn nuôi, chế biến nông sản công nghệ cao 1.500 ha

Tại xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ khởi động Dự án Chăn nuôi sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô 1.500 ha. Dự án bao gồm: Khu chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao với diện tích 410 ha; khu sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi và chế biến sản phẩm nông sản công nghệ cao theo chuỗi khép kín với diện tích 76 ha; khu trồng cây ăn trái, cây dược liệu với diện tích 600 ha; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với diện tích 80 ha.

Mục tiêu của dự án là hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn, tích hợp chăn nuôi - trồng trọt - chế biến theo chuỗi giá trị khép kín; đồng thời ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa, số hóa trong quản lý sản xuất, kiểm soát dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc. Dự án cũng hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng phụ phẩm, chất thải, sử dụng năng lượng tái tạo nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.


Tin liên quan

Thông xe nhánh hầm chui chiến lược nút giao An Phú

Thông xe nhánh hầm chui chiến lược nút giao An Phú

(NLĐO) - Sáng 2-2, TPHCM chính thức thông xe hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú, mở thêm hướng kết nối cao tốc với trung tâm thành phố.

Ngày mai thông xe hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú

(NLĐO) - Hầm chui HC1-02 nút giao An Phú đang tăng tốc hoàn thiện, sẵn sàng thông xe ngày 2-2-2026 với kỳ vọng giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Đường cao tốc Cần Thơ – Cà Mau hơn 110 km thông xe toàn tuyến

(NLĐO) – Người dân miền Tây phấn khởi khi toàn tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài hơn 110 km đã được kết nối thông suốt, khai thác toàn tuyến

sân bay Long Thành tỉnh đồng nai cầu Thống Nhất thông xe kỹ thuật đường Vành đai 1 Long Khánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo