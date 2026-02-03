2 dự án cầu, đường ngàn tỉ ở Đồng Nai vừa thông xe

Sáng 3-2, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật cầu Thống Nhất thuộc dự án xây dựng đường trục trung tâm TP Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 2 đầu cầu).

Chính thức thông xe kỹ thuật cầu Thống Nhất, Đồng Nai nhân dịp chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà khẳng định cầu Thống Nhất và tuyến đường trục trung tâm không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn là công trình hạ tầng có ý nghĩa chiến lược, góp phần từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, mở rộng không gian đô thị, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư sau lễ thông xe cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác, sử dụng theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh nên việc thi công phải được tập trung và đảm bảo chất lượng, an toàn lao động.

Dự án xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Dự án có chiều dài khoảng 5,5 km, gồm 2 nhánh: Nhánh 1 từ đường Võ Thị Sáu đến nút giao với đường Đặng Văn Trơn tại khu vực cầu An Hảo dài 3,7 km, mặt cắt ngang 60 m, bao gồm cầu Thống Nhất dài 564 m, rộng 31 m; nhánh 2 từ vòng xoay giao với nhánh 1 đến nút giao với đường Đặng Văn Trơn và cầu Bửu Hòa có chiều dài 1,7 km, mặt cắt ngang 47 m.

Cầu Thống Nhất vừa thông xe kỹ thuật.

Riêng cầu Thống Nhất giữ vai trò then chốt trong việc kết nối Khu đô thị Hiệp Hòa quy mô khoảng 294 ha, được xác định là một trong những không gian phát triển đô thị trọng điểm trong giai đoạn tới. Khi được kết nối đồng bộ về hạ tầng giao thông, Khu đô thị Hiệp Hòa sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển thành đô thị hiện đại, dịch vụ - thương mại - du lịch. Qua đó, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và chỉnh trang diện mạo đô thị của phường Trấn Biên và tỉnh Đồng Nai.

Cùng ngày, tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án Đường Vành đai 1 Long Khánh.

Đường Vành đai 1 Long Khánh có chiều dài khoảng 4,4 km, điểm đầu và điểm cuối tuyến đều giao với Quốc lộ 1.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường với quy mô nền đường rộng 45 m, mặt đường rộng 14 m; vỉa hè mỗi bên 6 m, dải phân cách giữa rộng 19 m. Cùng với đó, dự án cũng sẽ đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải độc lập bố trí bằng cống dọc 2 bên tuyến.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng, được khởi công xây dựng vào cuối năm 2024. Đến nay, sau hơn 1 năm thi công, sản lượng thi công dự án đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng đã ký, đủ điều kiện thông xe kỹ thuật.

Đường Vành đai 1 Long Khánh vừa thông xe kỹ thuật

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai Nguyễn Anh Tuấn đánh giá, dự án khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển đô thị mới cho khu vực, là trục vành đai bao quanh nội đô, kết nối hạ tầng giao thông đô thị, giảm tải áp lực giao thông tuyến Quốc lộ 1. Đồng thời, tạo không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng sử dụng đất, tạo động lực thu hút đầu tư, mở rộng đô thị hóa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực đô thị Long Khánh.

Việc tổ chức thông xe kỹ thuật là dấu mốc có ý nghĩa lớn, ghi nhận những kết quả bước đầu trong quá trình triển khai dự án. Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện dự án một cách đồng bộ, hiệu quả và sớm hoàn thành các hạng mục còn lại.

Khởi động Dự án Chăn nuôi, chế biến nông sản công nghệ cao 1.500 ha Tại xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ khởi động Dự án Chăn nuôi sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô 1.500 ha. Dự án bao gồm: Khu chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao với diện tích 410 ha; khu sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi và chế biến sản phẩm nông sản công nghệ cao theo chuỗi khép kín với diện tích 76 ha; khu trồng cây ăn trái, cây dược liệu với diện tích 600 ha; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với diện tích 80 ha. Mục tiêu của dự án là hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn, tích hợp chăn nuôi - trồng trọt - chế biến theo chuỗi giá trị khép kín; đồng thời ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa, số hóa trong quản lý sản xuất, kiểm soát dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc. Dự án cũng hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng phụ phẩm, chất thải, sử dụng năng lượng tái tạo nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.



