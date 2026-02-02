HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông xe nhánh hầm chui chiến lược nút giao An Phú

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sáng 2-2, TPHCM chính thức thông xe hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú, mở thêm hướng kết nối cao tốc với trung tâm thành phố.

Sáng 2-2, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) tổ chức lễ thông xe hầm chui HC1-02 thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú (phường Bình Trưng). Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Hầm chui HC1-02 mở cửa, giảm bớt áp lực giao thông cho nút giao An Phú - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại lễ thông xe

Ghi nhận tại hiện trường, trước thời điểm thông xe, công nhân và kỹ sư vẫn đang khẩn trương hoàn tất các hạng mục cuối cùng như lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, dải phân cách, sơn vạch kẻ đường và vệ sinh mặt bằng, bảo đảm điều kiện khai thác an toàn.

Hầm chui HC1-02 mở cửa, giảm bớt áp lực giao thông cho nút giao An Phú - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Giao thông TPHCM phát biểu tại lễ thông xe

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Giao thông TPHCM, cho biết dự án nút giao An Phú có ý nghĩa chiến lược đối với cửa ngõ phía Đông thành phố. Với việc hoàn thành cầu vượt N2 trước đó kết hợp với hầm chui HC1-02 sẽ giúp giảm khoảng 80% tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực. Riêng hầm chui HC1-02 đóng vai trò kết nối trực tiếp tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây với trung tâm thành phố theo hướng hầm Thủ Thiêm, qua đó rút ngắn thời gian di chuyển và tăng năng lực thông hành.

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng, nút giao gồm hệ thống cầu vượt, hầm chui và đường bộ quy mô lớn.

Thông xe nhánh hầm chui quan trọng "nhất nhì" nút giao An Phú - CLIP: NGỌC QUÝ

Theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 28-3-2022 của UBND TPHCM, dự án xây dựng nút giao thông An Phú được đầu tư theo quy mô nút giao gồm 3 tầng. Tại khu vực giao cắt giữa cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và đường Mai Chí Thọ, tầng hầm xây dựng hầm chui hai chiều kết nối cao tốc với Mai Chí Thọ, kéo dài qua nút Mai Chí Thọ – Đồng Văn Cống. Tầng trên xây dựng hai cầu vượt, gồm một cầu vượt dạng chữ Y kết nối Mai Chí Thọ và Lương Định Của với cao tốc, cùng một cầu vượt rẽ phải từ cao tốc vào Mai Chí Thọ. Tầng mặt đất bố trí tiểu đảo trung tâm và tháp biểu tượng theo phương án kiến trúc được phê duyệt, đồng thời xây dựng ba đơn nguyên cầu Bà Dạt giữa hai cầu hiện hữu.

Tại khu vực nút giao Mai Chí Thọ – Đồng Văn Cống, dự án xây dựng hai cầu vượt ở tầng kết nối hai tuyến đường theo cả hai hướng, cùng hai đơn nguyên cầu Giồng Ông Tố trong phạm vi giữa hai cầu hiện hữu.

Về tiến độ, Ban Giao thông cho biết nhánh cầu N3 dự kiến hoàn thành vào ngày 30-4-2026; các nhánh cầu N4, N1.1 và N1.3 hoàn thành vào ngày 30-6-2026. Riêng nhánh cầu N1.2 dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2026, với điều kiện được bàn giao mặt bằng diện tích hơn 22.000 m² trên đường Lương Định Của trong quý I-2026.

Đây cũng là hạng mục thứ ba hoàn thành tại nút giao An Phú.

Trước đó, hầm chui HC1-01 dẫn từ đại lộ Mai Chí Thọ (hướng Thủ Thiêm) qua nút giao Đồng Văn Cống và kết nối về đại lộ Võ Nguyên Giáp đã thông xe vào ngày 30-6-2025. Cầu vượt N2 dẫn từ đường dẫn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (hướng từ khu vực Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu về) rẽ phải trực tiếp về đại lộ Mai Chí Thọ (hướng trung tâm thành phố, hầm Thủ Thiêm) cũng vừa được hoàn thành ngày 31-12-2025 vừa qua.

Hầm chui HC1-02 mở cửa, chia lửa giao thông nút giao An Phú

Hầm chui HC1-02 mở cửa, giảm bớt áp lực giao thông cho nút giao An Phú - Ảnh 3.

Nghi thức cắt băng thông xe hầm chui HC1-02 thuộc công trình xây dựng nút giao An Phú

Hầm chui HC1-02 mở cửa, giảm bớt áp lực giao thông cho nút giao An Phú - Ảnh 4.

Dự án nút giao An Phú có ý nghĩa chiến lược đối với cửa ngõ phía Đông thành phố

Hầm chui HC1-02 mở cửa, giảm bớt áp lực giao thông cho nút giao An Phú - Ảnh 5.

Khi hoàn thành toàn bộ, dự án được kỳ vọng giúp giảm khoảng 80% tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực

Hầm chui HC1-02 mở cửa, giảm bớt áp lực giao thông cho nút giao An Phú - Ảnh 6.

Riêng hầm chui HC1-02 đóng vai trò kết nối trực tiếp tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây với trung tâm thành phố theo hướng hầm Thủ Thiêm, qua đó rút ngắn thời gian di chuyển và tăng năng lực thông hành

Hầm chui HC1-02 mở cửa, giảm bớt áp lực giao thông cho nút giao An Phú - Ảnh 7.

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng

Hầm chui HC1-02 mở cửa, giảm bớt áp lực giao thông cho nút giao An Phú - Ảnh 8.

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú được đầu tư theo quy mô nút giao khác mức hoàn chỉnh, gồm 3 tầng

Hầm chui HC1-02 mở cửa, giảm bớt áp lực giao thông cho nút giao An Phú - Ảnh 9.

Tại khu vực giao cắt giữa cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và đường Mai Chí Thọ, tầng hầm xây dựng hầm chui hai chiều kết nối cao tốc với Mai Chí Thọ, kéo dài qua nút Mai Chí Thọ – Đồng Văn Cống


 

Tin liên quan

Cầu vượt N2 nút giao An Phú chính thức thông xe, giảm ùn tắc cửa ngõ Đông TPHCM

Cầu vượt N2 nút giao An Phú chính thức thông xe, giảm ùn tắc cửa ngõ Đông TPHCM

(NLĐO) - Tối 31-12, nhánh cầu vượt N2 thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú (TPHCM) đã chính thức được đưa vào khai thác

Sắp thông xe cầu vượt N2 An Phú, xe từ cao tốc đi thế nào?

(NLĐO) - Khi nhánh cầu vượt N2 nút giao An Phú thông xe, xe từ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây rẽ phải trực tiếp về Mai Chí Thọ.

Hình ảnh công trường nút giao An Phú những ngày cuối năm

(NLĐO) - Nút giao An Phú đã lộ rõ hình hài, nhánh cầu nối cao tốc TPHCM – Long Thành đạt 95% sản lượng.

An Phú Cửa ngõ phía Đông nút giao An Phú TPHCM Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo