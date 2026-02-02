Thông xe nhánh hầm chui chiến lược nút giao An Phú

Sáng 2-2, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) tổ chức lễ thông xe hầm chui HC1-02 thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú (phường Bình Trưng). Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại lễ thông xe

Ghi nhận tại hiện trường, trước thời điểm thông xe, công nhân và kỹ sư vẫn đang khẩn trương hoàn tất các hạng mục cuối cùng như lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, dải phân cách, sơn vạch kẻ đường và vệ sinh mặt bằng, bảo đảm điều kiện khai thác an toàn.

Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Giao thông TPHCM phát biểu tại lễ thông xe

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Giao thông TPHCM, cho biết dự án nút giao An Phú có ý nghĩa chiến lược đối với cửa ngõ phía Đông thành phố. Với việc hoàn thành cầu vượt N2 trước đó kết hợp với hầm chui HC1-02 sẽ giúp giảm khoảng 80% tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực. Riêng hầm chui HC1-02 đóng vai trò kết nối trực tiếp tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây với trung tâm thành phố theo hướng hầm Thủ Thiêm, qua đó rút ngắn thời gian di chuyển và tăng năng lực thông hành.

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng, nút giao gồm hệ thống cầu vượt, hầm chui và đường bộ quy mô lớn.

Thông xe nhánh hầm chui quan trọng "nhất nhì" nút giao An Phú - CLIP: NGỌC QUÝ

Theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 28-3-2022 của UBND TPHCM, dự án xây dựng nút giao thông An Phú được đầu tư theo quy mô nút giao gồm 3 tầng. Tại khu vực giao cắt giữa cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và đường Mai Chí Thọ, tầng hầm xây dựng hầm chui hai chiều kết nối cao tốc với Mai Chí Thọ, kéo dài qua nút Mai Chí Thọ – Đồng Văn Cống. Tầng trên xây dựng hai cầu vượt, gồm một cầu vượt dạng chữ Y kết nối Mai Chí Thọ và Lương Định Của với cao tốc, cùng một cầu vượt rẽ phải từ cao tốc vào Mai Chí Thọ. Tầng mặt đất bố trí tiểu đảo trung tâm và tháp biểu tượng theo phương án kiến trúc được phê duyệt, đồng thời xây dựng ba đơn nguyên cầu Bà Dạt giữa hai cầu hiện hữu.

Tại khu vực nút giao Mai Chí Thọ – Đồng Văn Cống, dự án xây dựng hai cầu vượt ở tầng kết nối hai tuyến đường theo cả hai hướng, cùng hai đơn nguyên cầu Giồng Ông Tố trong phạm vi giữa hai cầu hiện hữu.

Về tiến độ, Ban Giao thông cho biết nhánh cầu N3 dự kiến hoàn thành vào ngày 30-4-2026; các nhánh cầu N4, N1.1 và N1.3 hoàn thành vào ngày 30-6-2026. Riêng nhánh cầu N1.2 dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2026, với điều kiện được bàn giao mặt bằng diện tích hơn 22.000 m² trên đường Lương Định Của trong quý I-2026.

Đây cũng là hạng mục thứ ba hoàn thành tại nút giao An Phú.

Trước đó, hầm chui HC1-01 dẫn từ đại lộ Mai Chí Thọ (hướng Thủ Thiêm) qua nút giao Đồng Văn Cống và kết nối về đại lộ Võ Nguyên Giáp đã thông xe vào ngày 30-6-2025. Cầu vượt N2 dẫn từ đường dẫn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (hướng từ khu vực Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu về) rẽ phải trực tiếp về đại lộ Mai Chí Thọ (hướng trung tâm thành phố, hầm Thủ Thiêm) cũng vừa được hoàn thành ngày 31-12-2025 vừa qua.

