HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội

Anh Vũ

(NLĐO) - Tục giật cô hồn đang bị nhiều người lợi dụng để trục lợi, gây biến tướng.

Mấy ngày qua, cộng đồng mạng bức xúc trước hình ảnh, video cảnh thanh niên cầm dao, hay nhóm người đạp cửa, trèo tường để giật đồ cúng rằm tháng Bảy. Thậm chí, "cô hồn sống" còn giật đồ cúng khi chủ chưa thắp hương.

2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội- Ảnh 1.

Cô bé nhỏ lễ phép "giật cô hồn", cộng đồng mạng tán thưởng.

Tục giật cô hồn có ý nghĩa rất lớn với người Việt, đặc biệt với người phương Nam. Dù vậy, càng ngày cho thấy nhiều người lợi dụng phong tục này để trục lợi, gây biến tướng.

Song, vẫn còn đó những câu chuyện đẹp, hình ảnh cúng và giật cô hồn rất văn minh, được cộng đồng mạng tán thưởng.

Như câu chuyện của cô bé khoảng 10 tuổi lễ phép xin đồ cúng rằm tháng Bảy trước một cửa hàng điện thoại trên đường Âu Cơ, phường Tân Phú (TP HCM) được anh Bùi Danh Chính (33 tuổi, chủ tiệm) ghi lại rồi đăng lên mạng xã hội TikTok.

Anh Chính kể cứ đến rằm tháng Bảy là sẽ bày vịt, trái cây,... cúng trước cửa tiệm điện thoại. Bé gái trong clip thường ở cùng ông nội làm nghề vá xe ngoài lề đường, đối diện cửa hàng anh.

CLIP: 2 video "giật cô hồn" đang gây sốt mạng xã hội.

"Lúc đó, khi đã cúng xong, bé gái đã chạy sang lễ phép nói 'Con xin nha chú' rồi cúi đầu cảm ơn. Cảm động, tôi đã lấy điện thoại ghi lại" - anh Chính kể.

Một video khác cũng "sốt" trên TikTok, thu hút đến 8 triệu lượt xem vào dịp rằm tháng Bảy năm nay, được cộng đồng mạng đánh giá là "lịch sự, văn minh từ người cho và người nhận".

Video cho thấy cô chủ nhà bày một mâm đầy thức ăn trước nhà. Lúc này đã có một số người đứng rụt rè chờ trước cửa.

Chủ nhà sau đó đem túi ni-long phát cho từng người, lịch sự mời họ vào nhà để lấy phần đồ cúng. Thậm chí, khi thấy người có rụt rè, chủ nhà còn khuyến khích lấy nhiều thêm.

Sau khi tục "cúng cô hồn", "giật cô hồn" biến tướng, một số bạn đọc đề xuất nên chăng bày lễ cúng nên nhẹ nhàng, đơn giản và dẹp hẳn việc cúng rải bằng tiền thật.




Tin liên quan

Hình ảnh xe cứu thương "chật vật" di chuyển trên Quốc lộ 13

Hình ảnh xe cứu thương "chật vật" di chuyển trên Quốc lộ 13

(NLĐO) - Sáng 10-9, tình hình giao thông ở hai tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía Đông tiếp tục căng thẳng.

Dẹp bỏ tục rải tiền cúng cô hồn để xã hội bình yên

(NLĐO) - Để "giật cô hồn", nhiều người lao vào chen chúc, cãi cọ, ẩu đả để tranh giành mà chẳng màng đến sự an toàn của chính mình và những người xung quanh.

CLIP: Cha thiếu niên bị đâm khi canh mâm cúng cô hồn lên tiếng

(NLĐO) - Đưa con chuyển viện đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, ông T.V.M., cha thiếu niên bị đâm khi canh mâm cúng cô hồn đã kể lại chi tiết vụ việc.

mạng xã hội cúng cô hồn giật cô hồn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo