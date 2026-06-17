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World Cup 2026

20 năm, 6 World Cup và chuỗi 16 bàn thắng của Lionel Messi bất tử

Đào Tùng (theo FIFA, The Sun)

(NLĐO) - Lionel Messi tái khẳng định vai trò siêu sao trong lịch sử khi lập hat-trick giúp Argentina đánh bại Algeria 3-0 ở trận ra quân bảng J World Cup 2026.

Chiến thắng tại Kansas City sáng 17-6 mang ý nghĩa đặc biệt với Lionel Messi. Đây là lần thứ 200 Messi khoác áo đội tuyển quốc gia, đưa anh trở thành một trong số rất ít cầu thủ trong lịch sử chạm đến cột mốc đáng nhớ này.

Trước trận đấu, HLV Lionel Scaloni thừa nhận không chỉ người dân Argentina mà "cả hành tinh" đều mong muốn được chứng kiến Messi thi đấu ở kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

20 năm, 6 World Cup và chuỗi 16 bàn thắng của Lionel Messi bất tử - Ảnh 1.

Bàn thắng mở tỉ số mang về siêu phẩm cho Messi ngày ra quân tại World Cup 2026

Nếu cột mốc 200 trận đã đủ đặc biệt, màn trình diễn trên sân Kansas City còn khiến Messi trở nên hoàn hảo hơn. Ba bàn thắng vào lưới Algeria ở các phút 17, 60 và 76 giúp anh nâng tổng số pha lập công trong màu áo đội tuyển Argentina lên con số 120 sau đúng 200 lần ra sân.

Đáng chú ý, trận đấu với Algeria diễn ra đúng 20 năm sau lần đầu Messi góp mặt tại World Cup. Tháng 6-2006, khi mới 18 tuổi, anh ra mắt sân chơi lớn nhất hành tinh tại Đức với tư cách tài năng trẻ đầy triển vọng. Hai thập kỷ sau, Messi bước vào World Cup 2026 với vị thế của nhà vô địch thế giới, đội trưởng tuyển Argentina và là biểu tượng của cả một thế hệ bóng đá.

20 năm, 6 World Cup và chuỗi 16 bàn thắng của Lionel Messi bất tử - Ảnh 2.

Tài săn bàn và khả năng chớp thời cơ của Messi đã ở tầm siêu đẳng

World Cup 2026 cũng đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong lịch sử khi Messi trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở sáu vòng chung kết World Cup khác nhau, nhanh hơn Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha hay Guillermo Ochoa của Mexico, những người cũng có thể chạm tay đến kỷ lục này nếu được trao cơ hội bước ra thảm cỏ xanh tại Bắc Mỹ trong vài ngày tới.

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Từ World Cup Đức 2006, Nam Phi 2010, Brazil 2014, Nga 2018, Qatar 2022 đến Bắc Mỹ 2026, hành trình của anh đã kéo dài suốt 20 năm, rất có thể sẽ là khoảng thời gian "vô tiền khoáng hậu" với nhiều thế hệ cầu thủ sau này.

20 năm, 6 World Cup và chuỗi 16 bàn thắng của Lionel Messi bất tử - Ảnh 3.

Sắp sang tuổi 39 nhưng Messi ra sân với bầu nhiệt huyết không kém các đối thủ trẻ

Cú hat-trick vào lưới Algeria còn mang đến cho Messi một thành tựu khác khi đây là hat-trick đầu tiên của anh tại các vòng chung kết World Cup. Thành tích này giúp thủ quân Argentina nâng tổng số bàn thắng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lên 16, cân bằng kỷ lục ghi bàn của Miroslav Klose (Đức) tại các vòng chung kết Cúp Thế giới.

20 năm, 6 World Cup và chuỗi 16 bàn thắng của Lionel Messi bất tử - Ảnh 4.

Messi khao khát ghi bàn, khát khao chiến thắng

Ba bàn thắng của đội trưởng Argentina đến từ năng lực săn bàn và khả năng chớp thời cơ vốn đã làm nên thương hiệu của Messi suốt gần hai thập kỷ. Không có quyết định gây tranh cãi nào từ VAR hay trọng tài ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Argentina đơn giản là đội chơi tốt hơn và sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

20 năm, 6 World Cup và chuỗi 16 bàn thắng của Lionel Messi bất tử - Ảnh 5.

Messi chờ cơ hội nâng cao số bàn thắng ở kỳ World Cup có thể là sau cùng

Từ cậu thiếu niên lần đầu ghi dấu ấn ở World Cup 2006 đến người đội trưởng đưa Argentina lên đỉnh thế giới năm 2022 và tiếp tục tỏa sáng ở World Cup 2026, Messi vẫn đang kéo dài một trong những chương huy hoàng nhất lịch sử bóng đá thế giới. Ở tuổi 38 và 357 ngày, anh vẫn chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại.

20 năm, 6 World Cup và chuỗi 16 bàn thắng của Lionel Messi bất tử - Ảnh 6.

 

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