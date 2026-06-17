Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay (17-6): Pháp, Argentina ra quân

Mở đầu ngày thi đấu, tuyển Pháp sẽ chạm trán Senegal lúc 2 giờ sáng trong trận cầu tâm điểm bảng I. Với vị trí thứ 3 thế giới cùng đội hình giàu kinh nghiệm dưới sự dẫn dắt của HLV Didier Deschamps, Pháp được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, Senegal cũng đang đạt phong độ ấn tượng với 9 chiến thắng trong 12 trận gần nhất và hàng thủ thuộc nhóm chắc chắn nhất châu Phi. Dù vậy, bản lĩnh và kinh nghiệm World Cup vẫn giúp tuyển Pháp được xếp ở cửa trên.

Sau đó, lúc 5 giờ, Iraq sẽ đối đầu Na Uy trong trận đấu được dự báo khá cân bằng.

Trận đấu đáng chú ý tiếp theo diễn ra lúc 8 giờ khi Argentina bước vào hành trình chinh phục World Cup bằng cuộc so tài với Algeria. Nhà đương kim vô địch Nam Mỹ được kỳ vọng sẽ có màn khởi đầu thuận lợi trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Khép lại ngày thi đấu là màn chạm trán giữa Áo và Jordan lúc 11 giờ. Các trận đấu này đều được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV10.