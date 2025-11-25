HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

2.000 vận động viên tham dự Tiền Phong half marathon 2025

Đông Linh - Ảnh: Duy Anh

(NLĐO) - Giải chạy Tiền Phong half marathon 2025 diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP HCM) từ ngày 12 đến 14-12, dự kiến thu hút khoảng 2.000 VĐV tham dự.

Giải Tiền Phong half marathon 2025 gồm ba cự ly thi đấu: 5 km, 10 km và 21,1 km dành cho cả nam và nữ. Riêng cự ly 21,1 km được chia thành 5 nhóm VĐV theo các lứa tuổi từ 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 trở lên, nhằm tạo cơ hội cho mọi vận động viên tham gia thử thách bản thân.

Thời gian giới hạn (COT) của các cự ly được quy định lần lượt 3 giờ 30 phút cho 21,1 km, 2 giờ 30 phút cho 10 km và 1 giờ 30 phút cho 5 km. Vận động viên chạy vượt quá thời gian này sẽ không được ghi nhận thành tích.

2.000 vận động viên tham dự Tiền Phong half marathon 2025 - Ảnh 1.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, phát biểu tại buổi họp báo công bố giải

Cách tính thứ hạng theo chuẩn quốc tế với ba vị trí dẫn đầu mỗi cự ly sử dụng guntime, đảm bảo tính cạnh tranh cao và minh bạch. Từ vị trí thứ tư trở đi, kết quả được xác định bằng chiptime để phản ánh chính xác thành tích thực tế của từng vận động viên.

Ngoài cự ly 21,1 km có giải chung cuộc và giải theo nhóm tuổi cho cả nam và nữ, các cự ly 10 km và 5 km chỉ trao giải nhất, nhì, ba.

Chia sẻ tại sự kiện công bố giải Tiền Phong half marathon lần thứ nhất năm 2025, ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - cho biết: "Tuy mới ra đời, nhưng Tiền Phong half marathon được thừa hưởng trọn vẹn bề dày kinh nghiệm tổ chức, tinh thần tiên phong và uy tín gần 7 thập kỷ của Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong - giải chạy lâu đời nhất Việt Nam, gắn bó mật thiết với sự phát triển của phong trào thể thao nước nhà".

2.000 vận động viên tham dự Tiền Phong half marathon 2025 - Ảnh 2.

Ban tổ chức công bố giải Tiền Phong half marathon lần 1 - năm 2025.

Ban tổ chức cũng cam kết, giải chạy bộ lần đầu tiên được tổ chức này sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ, tràn đầy cảm hứng cho cộng đồng runner Việt Nam; đồng thời mở ra một chương mới, mạnh mẽ, bền bỉ và đầy triển vọng - trong định hướng phát triển của đơn vị tổ chức.

2.000 vận động viên tham dự Tiền Phong half marathon 2025 - Ảnh 3.

Các vận động viên ngôi sao tham dự ễ họp báo.

Với thông điệp "Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc", Tiền Phong half marathon 2025 hứa hẹn sẽ là sự kiện thể thao ý nghĩa, truyền tải lối sống đẹp đến cộng đồng với lời mời gọi mỗi người bắt đầu hành trình xanh của riêng mình: Một hành trình tích cực, có mục đích và đầy ý nghĩa.

báo Tiền Phong Khu đô thị Vạn Phúc Tiền Phong half marathon Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc
