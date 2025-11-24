Ngày 24-11, tại Hà Nội diễn ra buổi họp báo trước giải chạy VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by PUMA 2025 (VMHM 2025).



Giải chạy VnExpress Marathon Hanoi Midnight có gần 10.000 vận động viên tham dự. Ảnh minh hoạ

Theo đó, giải chạy chính thức khởi tranh lúc 00 giờ 5 phút, ngày 30-11 tại phố Quang Trung (bờ hồ Thiền Quang), với gần 10.000 vận động viên. Cung đường VMHM 2025 tiếp tục đưa vận động viên khám phá Hà Nội qua những địa danh mang dấu ấn lịch sử, như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng, hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố cổ đặc trưng. Đặc biệt, hành trình năm nay mở rộng qua cả cầu Vĩnh Tuy và cầu Long Biên, hai cây cầu biểu tượng cho sự giao thoa giữa truyền thống và nhịp sống hiện đại của thành phố.

Theo Ban tổ chức, bên cạnh những giá trị thể thao và trải nghiệm đặc trưng, VMHM 2025 mang tới thông điệp "Giải chạy xanh không khói thuốc". Thông điệp hướng đến mục đích nâng cao nhận thức của người tham gia thể thao với cộng đồng và xã hội, thúc đẩy hành động thực tế như giữ bầu không khí chung và hạn chế tình trạng tàn thuốc vứt sai quy định. Đây là quy định thiết thực và là lời kêu gọi mạnh mẽ cho tinh thần Thể thao xanh, đảm bảo chất lượng môi trường

Không khí giải chạy Marathon ở trạng thái tốt nhất; giúp đảm bảo sức khỏe cho chính người tham gia và mọi người xung quanh, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao trải nghiệm hoạt động. Từ đó, mang lại những thành tích tốt nhất cho các vận động viên đến VMHM 2025. Qua đây, giải chạy cũng khẳng định mối liên hệ song hành chặt chẽ giữa thể thao và môi trường, để lại hình ảnh văn minh, ý nghĩa về một giải chạy hướng đến Thể thao xanh bền vững.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, giải chạy sẽ có 4 cự ly khác nhau. Trong đó, cự ly 5 km, thời gian xuất phát dự kiến 1 giờ 30, đóng đường lúc 2 giờ 45 phút ngày 30-11-2025 (Chủ nhật); cự ly 10 km, thời gian xuất phát dự kiến 1 giờ, đóng đường lúc 3 giờ ngày 30-11. Cự ly 21 km, thời gian xuất phát dự kiến 2 giờ, đóng đường lúc 5 giờ 30 ngày 30-11 và cự ly 42 km, thời gian xuất phát dự kiến: 0 giờ 5 phút, đóng đường lúc 6 giờ 20 ngày 30-11.