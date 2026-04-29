21 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên cao tốc được đưa vào hoạt động dịp 30-4, 1-5

Thông tin về hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phục vụ người dân dịp nghỉ lễ 30-4, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết sẽ có 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km 205+092. Ảnh: Trần Duy

Trên tuyến cao tốc từ Hà Nội đến Cần Thơ hiện nay có 5 trạm dừng nghỉ đang vận hành khai thác là các trạm: Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, La Sơn - Hòa Liên (trái tuyến), TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TPHCM - Trung Lương.

Ngoài ra còn có 1 điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được đưa vào sử dụng. Các trạm dừng nghỉ, trạm dừng xe này đang phục vụ tốt nhu cầu của người dân và các phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc.

Đối với các trạm dừng nghỉ đang đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng 21/21 trạm dừng nghỉ. Hiện các nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai thi công trên hiện trường theo tiến độ hợp đồng, phấn đấu cơ bản hoàn thành các trạm dừng nghỉ trong năm 2026.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, trong thời gian đang đầu tư các trạm dừng nghỉ, Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, các nút giao ra vào tuyến cao tốc, các dịch vụ khu vực lân cận (bao gồm trạm cấp xăng dầu …) của các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông và các tuyến kết nối với đường cao tốc.

Cụ thể, có 15 trạm đã hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu, đưa vào khai thác: Mai Sơn - QL45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn (trạm tạm, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km15), Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205), Phan Thiết - Dầu Giây, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Trong 15 trạm dừng nghỉ đưa vào khai thác nói trên có 4 trạm có cây xăng phục vụ gồm các trạm: Mai Sơn - QL45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205).

Như vậy, từ Hà Nội đi Cà Mau, dịp nghỉ lễ 30-4 có 21 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác, cự ly trung bình khoảng 100 km/trạm.

Cũng theo Cục Đường bộ Việt Nam, tại hầu hết các nút giao ra vào cao tốc đều có hệ thống cây xăng, dịch vụ ăn uống và các tiện ích cơ bản, giúp người dân chủ động dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu, bảo đảm hành trình an toàn.