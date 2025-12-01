HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lái xe liên tục không quá 4 tiếng, nếu tắc đường, không có trạm dừng nghỉ… sẽ tính thế nào?

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO) - Chính phủ đã có làm rõ, giải trình về quy định thời gian lái xe liên tục không quá 4 tiếng.

Chính phủ vừa có báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Dự án luật này đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ ngày 31-10 và thảo luận tại hội trường ngày 17-11.

Tắc đường, sự cố, không có trạm dừng nghỉ…thì thời gian lái xe liên tục tính như thế nào?. - Ảnh 1.

Chính phủ đã làm rõ, giải trình về quy định thời gian lái xe liên tục không quá 4 tiếng

Liên quan đến quy định thời gian lái xe, có ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở để quy định thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ. Cũng có ý kiến đề nghị làm rõ trường hợp tắc đường, sự cố, không có trạm dừng nghỉ… thì thời gian lái xe liên tục tính như thế nào?.

Qua thảo luận, cũng có ý kiến đề nghị tham khảo quy định Bộ luật Lao động và thông lệ quốc tế về thời gian lái xe trong ngày, tuần, thời gian lái xe liên tục để đảm bảo thống nhất, ứng dụng công nghệ giám sát tự động qua thiết bị hành trình. Đồng thời, đề nghị quy định phân biệt thời gian lái xe giữa người làm nghề lái xe và người lái xe không hành nghề kinh doanh cho phù hợp.

Giải trình, làm rõ các kiến nghị nêu trên, Chính phủ đề nghị tiếp tục quy định thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ, bởi quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời quy định thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ để người lái xe có thời gian nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe lái xe tỉnh táo, an toàn.

Tuy nhiên, Chính phủ sẽ nghiên cứu, quy định vào các văn bản dưới luật để loại trừ các trường hợp tắc đường, bất khả kháng để phù hợp tình hình thực tế giao thông hiện nay, đặc biệt là giao thông tại các thành phố lớn để bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp, người kinh doanh, người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, dự thảo luật đã chỉnh sửa nội dung liên quan đến thời gian lái xe theo tuần, trong ngày để phù hợp với thực tế và đảm bảo quy định khung theo Bộ luật Lao động, thông lệ quốc tế. Quy định thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ kế thừa quy định của khoản 1 Điều 65 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã thực hiện ổn định sau nhiều năm qua, phù hợp với kinh nghiệm quốc tế, dựa trên căn cứ khoa học và điều kiện tâm, sinh lý, sức khỏe người lái xe đặc biệt là lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách đường dài.

Chính phủ cho biết hiện nay luật chỉ quy định cho đối tượng là lái xe kinh doanh vận tải vì có nguy cơ mất an toàn giao thông cao hơn xe cá nhân nếu để xảy ra tai nạn giao thông; đối với lái xe cá nhân, trước mắt chỉ nên khuyến cáo theo hướng không lái xe quá 4 tiếng, chưa nên bắt buộc, vì nhiều nước trên thế giới cũng chưa bắt buộc đối với lái xe cá nhân.

Theo Chính phủ, việc quy định thời gian lái xe đối với từng đối tượng lái xe, từng loại hình vận tải là rất khó khăn, hiện nay có nhiều loại hình gồm lái xe taxi, xe buýt trong thành phố, lái xe khách cỡ lớn đường dài, lái xe tải chở hàng trong đô thị, lái xe tải chở hàng đường dài, lái xe công nghệ... mỗi đối tượng lại có đặc thù công việc riêng.

Tại các khu vực đô thị như TP Hà Nội và TPHCM, lái xe taxi, xe buýt rất khó khăn về việc chọn thời gian và bố trí vị trí đỗ xe, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Do đó không thể quy định cứng cho từng trường hợp.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, gồm: Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

