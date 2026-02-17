Đưa trạm dừng nghỉ trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 phục vụ người dân dịp Tết

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 dài hơn 63 km đi qua địa bàn 2 tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa đã đưa vào khai thác từ tháng 4-2023, quy mô 4 làn xe, vận tốc khai thác 60-90 km/giờ.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 đang trong quá trình hoàn thiện đã được đưa vào vận hành tạo điều kiện cho người dân đi lại dịp Tết

Đoạn tuyến cao tốc này có làn dừng khẩn cấp ngắt quãng và 7 nút giao gồm: Mai Sơn, Đồng Giao, Gia Miêu, Hà Lĩnh, Đông Xuân, Thiệu Giang, Đồng Thắng. Tuy nhiên, chưa có trạm dừng nghỉ nào được đưa vào vận hành.

Điều này đã gây ra nhiều bất cập cho người tham giao thông khi lưu thông qua đoạn tuyến này khi không có chỗ để đi vệ sinh, nghỉ ngơi, đổ xăng.

Trạm xăng trong trạm dừng nghỉ trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Theo phê duyệt mạng lưới các trạm dừng nghỉ trên cao tốc, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 có một trạm dừng nghỉ đặt tại km329+700 (qua phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) với diện tích 7,1 ha do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là đơn vị trúng thầu đầu tư xây dựng.

Dự án được khởi công tháng 7-2025 và dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 3.2026. Sau một thời gian thi công, một số hạng mục dịch vụ của trạm dừng nghỉ này đã hoàn thiện, nhưng đang chờ hoàn tất thủ tục cấp phép và sẽ đưa vào khai thác.

Rất đông các phương tiện ghé cao tốc trải nghiệm các dịch vụ

Để phục vụ người dân đi lại dịp Tết Bính Ngọ 2026, trạm dừng nghỉ này đã đưa vào vận hành tạm thời một số hạng mục thiết yếu như cây xăng, nhà vệ sinh, nơi ngồi nghỉ tạm. Còn các hạng mục khác như tiệm ăn uống, siêu thị tiện lợi… chưa hoàn thiện.

Được biết, trạm dừng nghỉ trên đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 gồm hai trạm đối xứng, trong đó bên phải tuyến có diện tích 3,9 ha và bên trái tuyến là 3,2 ha.

Khu vệ sinh khang trang đã hoàn thiện, trong khi các tiệm ăn uống, cửa hàng tiện lợi chưa hoàn thiện

Nhiều người tham gia giao thông phấn khích khi trạm dừng nghỉ được đưa vào vận hành đúng dịp Tết, không những tạo điều kiện thuận tiện cho người dân vui Xuân mà còn là điểm dừng chân lý tưởng cho người và phương tiện di chuyển an toàn trong những ngày Tết.