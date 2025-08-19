Sáng 19-8, tại khu dân cư số 6, phường Hiệp Bình (TP HCM), Bộ Xây dựng, lãnh đạo TP HCM cùng Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức. Đây là một trong hơn 250 công trình được khởi công trên cả nước nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Bộ Xây dựng, lãnh đạo TP HCM cùng Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức.

Dự án HUD Thủ Đức có tổng vốn đầu tư hơn 387 tỉ đồng, gồm một khu nhà cao 7 tầng. Trong đó, hai tầng khối đế dành cho dịch vụ công cộng, thương mại và bãi đỗ xe; khối tháp là ba block cao 5 tầng, bố trí 209 căn hộ có diện tích từ 51,5 đến 69,5 m², đáp ứng chỗ ở cho khoảng 500 cư dân. Dự án được đánh giá cao nhờ áp dụng các giải pháp thiết kế thông minh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Vị trí gần khu đô thị Vạn Phúc cũng hứa hẹn tạo sức hút lớn đối với người có nhu cầu mua nhà.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc triển khai dự án nhà ở xã hội không chỉ thể hiện sự quan tâm của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố mà còn là bước đi quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao trong lĩnh vực phát triển nhà ở.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, TP HCM phải hoàn thành 199.400 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2025 cần hoàn thành 13.040 căn. Ông Cường cho biết thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để đạt chỉ tiêu này.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cũng cho hay cùng thời điểm này, trên cả nước có 22 dự án nhà ở xã hội được khởi công. Chính phủ đang quyết tâm tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án, phấn đấu trong năm 2025 sẽ hoàn thành 100.000 căn, góp phần thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2030. Ông đề nghị TP HCM sớm bàn giao đất sạch, đẩy nhanh thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng, tạo điều kiện cho các dự án sớm khởi công và đi vào hoạt động.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại sự kiện.

Cũng trong ngày 19-8, tại tỉnh Khánh Hòa, Tập đoàn Hoàng Quân phối hợp cùng Công ty TNHH Bất động sản Sao Biển tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải, phường Bảo An. Đây là một trong bốn dự án điểm của tỉnh, thuộc nhóm 80 công trình trọng điểm được khởi công đồng loạt trên cả nước.

Tập đoàn Hoàng Quân phối hợp cùng Công ty TNHH Bất động sản Sao Biển tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải, phường Bảo An, Khánh Hoà

Dự án ở Khánh Hòa có quy mô hơn 19.150 m², gồm bốn block chung cư cao 15 tầng với tổng cộng 1.352 căn hộ, diện tích từ 30 đến 70 m². Tổng vốn đầu tư hơn 1.136 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027. Đây là dự án nhà ở xã hội kiểu mẫu của tỉnh, được phát triển theo chuẩn ESG kết hợp yếu tố Smart, hướng đến sự bền vững, minh bạch và thân thiện với môi trường.

Danh sách 22 dự án nhà ở xã hội cùng khởi công trong ngày 19-8

Tại Lào Cai, dự án nhà ở xã hội Riverside Yên Bái do Công ty CP Đầu tư Bình Minh Tây Bắc làm chủ đầu tư sẽ được khởi công.

Ở Thái Nguyên, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công nghệ cao VITC triển khai khu nhà ở xã hội tại phường Bách Quang.

Tại Hà Tĩnh, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh thực hiện dự án thí điểm nhà ở xã hội ở phường Thạch Linh – giai đoạn 2.

Ở khu vực miền Trung, TP Đà Nẵng khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Hiệp Hòa 4 do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư, trong khi Khánh Hòa có dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải do Công ty TNHH BĐS Sao Biển đầu tư.

Tại Đồng Nai, Công ty CP Thống Nhất xây dựng dự án nhà ở xã hội trong khu công nghiệp Bàu Xéo.

Riêng TP HCM có hai dự án, gồm khu nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh và dự án HUD Thủ Đức do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Tại Hà Nội, HUD cũng triển khai dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới HUD – Me Linh Central.

Ở Cà Mau, Công ty CP Tập đoàn T&T xây dựng dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị mới Khóm 5, phường An Xuyên.

Bắc Ninh có 3 dự án, gồm khu nhà ở xã hội Quế Võ Hillview do Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Sông Hồng đầu tư; khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu do Công ty CP Hoàng Ninh Group đầu tư; và dự án nhà ở xã hội công đoàn tại phường Việt Yên do Ban Quản lý dự án Công đoàn – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tại Ninh Bình, có 4 dự án nhà ở xã hội được khởi công, gồm dự án tại phường Hoa Lư do Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình quản lý; khu nhà ở xã hội phố Cà, xã Thanh Liêm; khu nhà ở xã hội tại khu đô thị Đại học Nam Cao; và khu nhà ở xã hội phía Đông khu công nghiệp Châu Giang II, cả ba dự án sau đều do Sở Xây dựng Ninh Bình làm chủ quản.

Quảng Trị cũng có ba dự án, bao gồm nhà ở xã hội Lộc Ninh 1 và Bảo Ninh 1 do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, cùng công trình nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị phía Tây Phan Huy Chú do Công ty CP Khương Nguyễn thực hiện.

Cuối cùng, tại Quảng Ninh, có hai dự án nhà ở xã hội: khu nhà ở thuộc khu dân cư đồi Ngân hàng do liên danh Công ty CP Tư vấn Đầu tư tài chính Toàn Cầu và Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà ở số 6 Hà Nội đầu tư; cùng dự án nhà ở công nhân của Công ty Than Núi Béo (Vinacomin).