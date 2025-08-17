Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội

Sáng 16-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) 7 tháng năm 2025 và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2025 để đạt mục tiêu xây dựng 100.000 căn trong năm nay; điều chỉnh, giao chỉ tiêu phát triển NƠXH năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đa dạng phân khúc, hình thức mua, thuê

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tại Quyết định 444/QĐ-TTg ngày 27-2-2025, Thủ tướng giao chỉ tiêu các địa phương phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030 là 995.445 căn hộ; trong đó, năm 2025 là 100.275 căn hộ. Đến nay, cả nước có 692 dự án NƠXH đang được triển khai với quy mô 633.559 căn hộ. Trong đó, 146 dự án hoàn thành, quy mô 103.717 căn hộ; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 127.261 căn hộ; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn hộ.

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại đề án là đầu tư xây dựng khoảng 1 triệu căn hộ NƠXH đến năm 2030. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu của đề án, trong đó ngay trong năm 2025 hoàn thành xây dựng 100.000 căn hộ còn nhiều việc phải làm. Thủ tướng lưu ý việc xây dựng NƠXH phải đa dạng phân khúc; đa dạng hình thức mua, thuê; phải bảo đảm các hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, hạ tầng văn hóa, y tế, giáo dục…

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, bộ kiến nghị sửa đổi một số quy định tại Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26-7-2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý NƠXH theo hình thức rút gọn. Nội dung gồm sửa đổi quy định điều kiện về thu nhập để được mua, thuê NƠXH quy định tại Nghị định 100 theo hướng: nâng điều kiện về thu nhập đối với người độc thân từ 15 triệu lên 20 triệu đồng/tháng. Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn thì nâng tổng thu nhập 2 vợ chồng từ 30 triệu lên 40 triệu đồng/tháng tính theo bảng tiền công, tiền lương. Cùng với đó, sửa đổi quy định xác nhận điều kiện thu nhập để mua, thuê NƠXH đối với trường hợp đối tượng không có hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 100 theo hướng giao công an cấp xã xác nhận (trên cơ sở dữ liệu về dân cư). Sửa đổi quy định lãi suất cho vay mua, thuê NƠXH thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội quy định tại Nghị định 100 theo hướng nghiên cứu giảm lãi suất vay vốn ưu đãi mua, thuê NƠXH.

Về việc hướng dẫn tiêu chí đối tượng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành nghiên cứu giải pháp hợp lý và đơn giản hơn; Bộ Công an cần có dữ liệu công dân để xác định đối tượng chính xác, thủ tục đơn giản, tạo điều kiện cho ngân hàng, doanh nghiệp và chính quyền dễ thực hiện.

Nhà ở xã hội Becamex Định Hòa tại phường Bình Dương, TP HCMẢnh: Thảo Nguyễn

Tạo mọi điều kiện cho chủ đầu tư

Nêu ý kiến tại hội nghị, đại diện lãnh đạo TP Hải Phòng cho rằng với mức thu nhập hiện nay, nhiều công nhân, chuyên gia vẫn khó tiếp cận nhà ở thương mại và không được hưởng chính sách về NƠXH. Vị này kiến nghị cần tăng thêm mức thu nhập tối đa được mua NƠXH hoặc giao địa phương được chủ động quyết định mức thu nhập này, tương tự như cơ chế đã áp dụng đối với điều kiện nhà ở.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành ít nhất 100.000 căn NƠXH từ nay đến cuối năm 2025 là không đổi; không thay đổi chỉ tiêu phát triển NƠXH năm 2025 đã được Thủ tướng giao cho địa phương ngay từ đầu năm. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm - "những việc cần làm ngay". Theo đó, xác định phát triển NƠXH là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị. Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, cụ thể và sâu sát cho từng dự án, đặt quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu NƠXH đã được Chính phủ giao trong năm 2025; bổ sung chỉ tiêu phát triển NƠXH được giao là một trong những nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đối với các bộ, ngành, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thành trước ngày 20-8.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh nguồn cung, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt; căn cứ các quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để hướng dẫn kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với cả người xây dựng, phát triển nhà ở và người mua, thuê NƠXH. Đối với các dự án đã hoàn thành (36.962 căn hộ), các chủ đầu tư khẩn trương bảo đảm việc hoàn nguyên môi trường, xanh - sạch đẹp; triển khai các thủ tục, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiến hành bán cho người dân. Còn các dự án đang thi công (127.261 căn hộ), Thủ tướng yêu cầu với các dự án trong giai đoạn hoàn thiện (khoảng 37.000 căn hộ), cần đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công theo tiến độ đã cam kết, hoàn thành ngay trong năm 2025. Với các dự án còn lại và các dự án vừa khởi công trong năm 2025 (khoảng 90.200 căn hộ), ưu tiên thực hiện các thủ tục hành chính, nắm bắt và giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc…, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án; yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công, hoàn thành tối thiểu 26.000 căn hộ ngay trong năm 2025.

Thủ tướng cơ bản đồng ý với các đề xuất, kiến nghị, trong đó có đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua NƠXH theo hướng phù hợp hơn, giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi theo trình tự rút gọn Nghị định 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý NƠXH.

Khởi công nhiều dự án NƠXH Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUB) chuẩn bị khởi công xây dựng 2 dự án NƠXH tại Hà Nội và TP HCM ngay trong tháng 8. Theo đó, 2 dự án gồm: CT-01+02 và CT-07 thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (HUB- Melinh Central) tại TP Hà Nội và HUD Thủ Đức thuộc khu dân cư số 6, phường Hiệp Bình, TP HCM. Năm 2025, HUD đặt mục tiêu khởi công 6 dự án với tổng diện tích sàn 160.000 m2, 1.554 căn hộ. Trong 6 tháng đầu năm 2025, HUD đã tổ chức khởi công 2 tòa B1 và B2 dự án NƠXH Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình với tổng diện tích sàn 25.000 m2, 282 căn hộ và dự án NƠXH tại khu đô thị mới Vân Canh, Hà Nội với 42.000 m2, 463 căn hộ. Đến thời điểm này, HUD đã khởi công 5 dự án với tổng diện tích sàn 143.000 m2, 1.430 căn hộ. Dự án còn lại tại Hà Nội sẽ được tổng công ty tiếp tục khởi công vào cuối năm nay. UBND TP HCM cũng vừa khởi công dự án NƠXH tại số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh với tổng mức đầu tư gần 998 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách. S.Nhung

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh: Gỡ khó cho người không có hợp đồng lao động Để sớm tháo gỡ việc xác định thu nhập cho các đối tượng không có hợp đồng lao động, đề nghị Chính phủ giao cơ quan công an xác nhận trong vòng 7 ngày. Thực tế, cơ quan công an đã có dữ liệu nên sẽ dễ dàng xác nhận, khi đó sẽ tạo ra lượng khách hàng dồi dào và giúp thị trường nhu cầu NƠXH được thông thoáng. Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Trao quyền xét duyệt cho địa phương Tại tỉnh Quảng Ninh, chi phí thường cao hơn mặt bằng chung. Nếu chúng tôi được quyền quyết định xét cho các đối tượng có mức thu nhập ở mức cao hơn mức trần trung ương quy định được mua, thuê NƠXH thì sẽ tháo gỡ được rất nhiều cho địa phương. Ông Nguyễn Hồng Lương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng NƠXH TP HCM: Cần tạo cơ chế hợp tác linh hoạt Hiện có nhiều đơn vị phát triển dự án chưa đáp ứng năng lực theo quy định. Ví dụ, doanh nghiệp phải có năng lực thi công hạng 1, nhưng nhiều đơn vị không đáp ứng được điều kiện này, một số khác đủ điều kiện lại thiếu vốn. Cơ hội làm NƠXH rất lớn nhưng nhiều đơn vị có quỹ đất làm NƠXH chưa tìm được đối tác đủ điều kiện chuyên môn để hợp tác. Trước mắt, ngoài dành quỹ đất hợp lý cho NƠXH, nhà nước cần hỗ trợ DN trong công tác đền bù giải tỏa, đồng thời xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án NƠXH. V.Duẩn - S.Nhung ghi



