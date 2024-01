22 tác phẩm đoạt giải tại Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Lê Ngọc Quang, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam , trao giải Nhất hạng mục Phóng sự cho nhóm tác giả tại lễ trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023

Tối 14-1, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức trao giải tại Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn".

Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông là hoạt động truyền thống của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, được phát động tổ chức 2 năm một lần từ năm 1997.

Qua 12 lần tổ chức, liên hoan phim đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi của các bộ, ban, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí và các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc.

Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông lần thứ 13 năm 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn" đã tạo môi trường hấp dẫn, kích thích tư duy sáng tạo của các tác giả tích cực tham gia dự thi.

Ban Tổ chức đã nhận được 321 tác phẩm (tăng 48,6% so với năm 2021), trong đó có 152 phóng sự (tăng 55,1%) và 169 clip ngắn về an toàn giao thông gọi tắt là "Ống kính giao thông" (tăng 43,2%).

Ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao giải cho các tác giả đạt giải Nhì tại Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông 2023

22 tác phẩm được trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 22 tác phẩm đạt giải trong đó có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Đồng thời, khán giả cũng bình chọn 5 tác phẩm được yêu thích nhất trong 22 tác phẩm đạt giải.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đánh gia các tác phẩm dự thi đã bám sát theo chủ đề của Năm An toàn giao thông 2023; phản ánh một cách khách quan, sinh động, có chiều sâu những vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận và được các cơ quan quản lý đánh giá cao.

Thông qua các tác phẩm, việc đưa những quy định pháp luật, những thông điệp về an toàn giao thông bằng hình ảnh đến với đông đảo nhân dân thông qua sóng truyền hình và đặc biệt là qua các nền tảng kỹ thuật số, giúp cho khán giả dễ dàng nắm bắt các quy định mới, những lời cảnh báo, những hành vi đẹp, đáng học tập từ đó dần hình thành văn hóa giao thông.

Bên cạnh đó, các tác phẩm đã cung cấp kịp thời thông tin quan trọng để các cơ quan chức năng chỉ đạo xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời điều chỉnh, sửa đổi các quy định pháp luật, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông.