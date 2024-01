Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn giao thông trong năm mới

Thông tin trên được nêu tại Lễ phát động ra quân Năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn", do Ban An toàn giao thông TP HCM tổ chức sáng 6-1.

Lễ phát động có sự tham dự của Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường.

Lễ phát động ra quân thực hiện Năm an toàn giao thông 2024

Nhìn lại năm 2023, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho biết tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương), với tỷ lệ giảm từ 15%-21% mỗi tiêu chí so với năm 2022; hạn chế được tối đa các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút. Tuy nhiên, số vụ, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông vẫn còn cao.

"Năm an toàn giao thông 2024, TP HCM sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người than gia giao thông. Mục tiêu nhằm kéo giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2023, giảm sô vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số tuyến đường, giao lộ có mật độ giao thông cao" - ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Năm 2024 TP HCM sẽ tiếp tục kéo giảm số vụ, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông

TP HCM cũng sẽ chấn chỉnh và không để phát sinh phức tạp về tình trạng "xe dù, bến cóc". Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng và bảo đảm trật tự lòng đường, vỉa hè, đảm bảo cho người dân, khách du lịch trong và ngoài nước đón mừng năm mới, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các hoạt động Lễ hội Xuân năm 2024 với tinh thần "Tết đến với mọi người, mọi nhà".

Sau lễ phát động này, lãnh đạo TP HCM yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết.

Trong đó, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy xe quá tốc độ, đi không đúng phần đường, chở hàng quá khổ quá tải, dừng đón trả khách sai quy định…

Riêng các công trình đang triển khai, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị có phương án tổ chức, điều tiết giao thông, sẵn sàng giải tỏa, không để phát sinh ùn tắc kéo dài trên các tuyến trục chính ra vào TP HCM, đặc biệt là Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, các bến xe, nhà ga đường sắt...