Bạn đọc

24 năm ở nhà thuê chỉ vì vướng giải phóng mặt bằng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Một trường hợp đặc biệt tại Đà Nẵng phải ở nhà thuê suốt 24 năm chỉ vì vướng giải phóng mặt bằng, dù nguồn gốc pháp lý thửa đất đã được rõ ràng.

Đầu tháng 1, Báo Người Lao Động nhận phản ánh của ông Hoàng Trung Thành (SN 1960, tạm trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về việc gia đình ông phải mòn mỏi chờ đợi suốt hơn hai thập kỷ sau khi đất bị thu hồi. Rơi vào cảnh khốn khó, ông Thành phải đi thuê trọ để ở trong khi việc đền bù, tái định cư vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Vụ việc bắt đầu từ ngày 10-6-2002, khi UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4094/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch Khu đô thị Công nghiệp Hòa Khánh. Theo đó, gia đình ông Thành có thửa đất rộng 429,5m² tại phường Hòa Hiệp Nam (nay thuộc phường Hải Vân) bị thu hồi toàn bộ.

24 năm ở nhà thuê chỉ vì vướng giải phóng mặt bằng - Ảnh 1.

Dù có đất thổ cư, suốt 24 năm qua gia đình ông Hoàng Trung Thành vẫn phải chịu cảnh thuê nhà để sống (ảnh: căn nhà được ông Thành thuê với giá 5 triệu đồng/tháng, nằm sâu bên trong con hẻm đường Tôn Đản)

Sau nhiều lần điều chỉnh, hiện nay, trong tổng diện tích 424m² của ông Thành hiện trạng, có 20,6m² ảnh hưởng dự án Khu ký túc xá tập trung phía Tây, 91,3m² ảnh hưởng dự án Khu Đô thị Công nghiệp Hòa Khánh.

Diện tích còn lại 312,1m² thuộc đất chỉnh trang - cũng là phần diện tích ông Thành kiến nghị xin được làm GCNQSDĐ để ổn định cuộc sống.

Suốt 24 năm qua, cả gia đình ông Thành nhiều thế hệ phải dắt díu nhau đi thuê trọ, cuộc sống bấp bênh theo từng tháng trả tiền nhà.

Đáng nói, nguồn gốc đất của gia đình ông Thành đã được các cơ quan chức năng xác nhận rõ ràng, đủ điều kiện để giải quyết quyền lợi. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, sau 24 năm ròng rã, việc hỗ trợ, bồi thường thiệt hại, tái định cư cho gia đình ông vẫn chỉ nằm trên giấy.

Sẽ hoàn tất xem xét pháp lý ngay trong tháng 1

Trao đổi với PV, lãnh đạo Chi nhánh khu vực 5 Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng cho biết đây là trường hợp đặc biệt kéo dài và chưa có tiền lệ.

Một trong những giải pháp then chốt là điều chỉnh quy hoạch theo thực tế sử dụng đất và hủy bỏ các quyết định cũ không còn phù hợp. Việc này nhằm xác định rõ phần đất thuộc diện "chỉnh trang" của hộ dân, từ đó tạo đầy đủ cơ sở pháp lý để người dân thực hiện thủ tục đề nghị cấp GCNQSDĐ theo quy định.

24 năm ở nhà thuê chỉ vì vướng giải phóng mặt bằng - Ảnh 2.

Khu đất rộng hàng trăm m2 của ông Thành bỏ không suốt 24 năm qua, vì vướng công tác GPMB liên quan dự án Khu ký túc xá tập trung phía Tây và Khu Đô thị Công nghiệp Hòa Khánh

Song song đó, chính quyền địa phương đã tổ chức xác minh lại toàn bộ nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và hiện trạng thửa đất. UBND phường Hải Vân phối hợp khu dân cư xác nhận ranh giới, kiểm tra hiện trạng thực tế, đồng thời rà soát hồ sơ bản đồ chuyên môn để hoàn thiện cơ sở pháp lý, phục vụ cho việc xem xét của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đối với các vướng mắc chưa có tiền lệ, các cơ quan thống nhất vận dụng linh hoạt chính sách, cho phép hộ dân được giải quyết theo dự án Ký túc xá sinh viên nhằm bảo đảm quyền lợi cao hơn.

"Hội đồng đặt mục tiêu hoàn tất xét pháp lý và áp giá bồi thường ngay trong tháng 1-2026, với tinh thần hỗ trợ tối đa, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, sớm khép lại vụ việc kéo dài nhiều năm", vị này cho biết.

Lãnh đạo Đà Nẵng nhiều lần chỉ đạo gỡ vướng

Liên tục trong các năm 2023, 2024, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường đã chỉ đạo, đưa ra lộ trình giải quyết dứt điểm vụ việc.

Theo đó, lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương thực hiện thu hồi toàn bộ diện tích khoảng 111,9m² bị ảnh hưởng bởi 2 dự án để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Về quyền lợi an cư của người dân, ông Trần Chí Cường chỉ đạo giữ lại cho hộ gia đình sử dụng đối với phần diện tích đất còn lại nằm ngoài ranh giới giải tỏa. Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục pháp lý để được cấp GCNQSDĐ theo quy định.

Chỉ đạo này được xem là nút thắt quan trọng, mở ra hướng giải quyết nhân văn cho gia đình ông Thành sau gần 1/4 thế kỷ sống trong cảnh tạm bợ vì vướng quy hoạch treo.


giải phóng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch dự án Khu đô thị tháo gỡ vướng mắc Đà Nẵng
