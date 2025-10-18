Dự án khu tái định cư 8 năm vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng

Ngày 18-10, UBND phường Phước Thắng, TP HCM tổ chức đối thoại với các hộ dân có đất bị thu hồi để triển khai dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII nhằm lắng nghe, giải đáp thắc mắc và vận động họ sớm bàn giao mặt bằng.

Dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Vũng Tàu làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh gần 824 tỉ đồng. Dự án có quy mô 24,8 ha, trong đó đất ở chiếm hơn 40,8%, còn lại là công trình công cộng, cây xanh và giao thông.

Các hộ dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại với chính quyền địa phương

Dự án trải qua nhiều lần điều chỉnh, đến năm 2017 chính thức khởi công giai đoạn 1, sau đó khởi công giai đoạn 2 vào năm 2021 và liên tục vướng mắc do liên quan việc giải phóng mặt bằng. Cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án đều phải tạm ngưng nhiều năm qua.

Giai đoạn 3 của dự án đã hoàn thành công tác thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của cơ quan chuyên môn về xây dựng và vẫn chưa thể khởi công.

Theo báo cáo, có 231 hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai dự án. Đến nay, chính quyền địa phương đã phê duyệt kinh phí bồi thường cho các hộ dân với tổng số tiền gần 466 tỉ đồng. Trong đó, 138 hộ đã nhận tiền khoảng 312 tỉ đồng. Đến nay, vẫn còn 93 hộ chưa đồng ý nhận tiền (141 tỉ đồng).

UBND phường Phước Thắng và các đơn vị liên quan đối thoại với người dân khu vực dự án

Tại buổi đối thoại, nhiều người dân đã nêu các kiến nghị như: Đề nghị bồi thường đất nông nghiệp theo giá thị trường, xem xét giao đất tái định cư, hỗ trợ chi phí thuê nhà trong thời gian chờ bàn giao mặt bằng và bồi thường nhà, vật kiến trúc.

Đại diện chính quyền địa phương cùng các cơ quan liên quan đã tiếp thu, giải thích cụ thể từng nội dung và cam kết xem xét trong phạm vi quy định của pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân nhanh chóng bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đúng tiến độ, tạo tiền để phát triển hạ tầng, kinh tế và đô thị của địa phương.