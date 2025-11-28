HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Nẵng phân công 8 phó chủ tịch phụ trách tháo gỡ vướng mắc hơn 370 dự án

B.Vân

(NLĐO) - UBND TP Đà Nẵng vừa lập 8 tổ công tác do các Phó Chủ tịch phụ trách để tháo gỡ vướng mắc hơn 370 dự án

Theo thống kê, toàn TP Đà Nẵng có 376 dự án cần xử lý vướng mắc. Trong đó, 28 dự án trọng điểm đóng vai trò tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể gồm: các dự án hạ tầng phục vụ vi mạch – bán dẫn – trí tuệ nhân tạo; đền bù giải tỏa Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam; cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D – 14E; Bến cảng Liên Chiểu (hạ tầng dùng chung); đường ven biển nối cảng Liên Chiểu; nâng cấp hệ thống thoát nước; cụm nút giao Lê Thanh Nghị – CMT8 – Thăng Long – đường dẫn cầu Hòa Xuân…

Đà Nẵng phân công 8 Phó Chủ tịch tháo gỡ vướng mắc 370 dự án - Ảnh 1.

Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thủy Tú (Tập đoàn Trung Nam) nằm ở phường Hải Vân và Liên Chiểu - là một trong các dự án đầu tư tư nhân đang gặp khó khăn cần tháo gỡ

110 dự án đầu tư tư nhân gặp khó khăn cần tháo gỡ, trong đó nhiều dự án quy mô lớn như Khu tái định cư Phước Lý 2 và 6; đường Lê Trọng Tấn (đoạn còn lại); đường Trần Hưng Đạo nối dài; các dự án của Công ty Trung Nam như vệt đất 50 m đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thủy Tú (4.447 tỉ đồng), Khu CNTT Đà Nẵng giai đoạn 2; Khu Đô thị quốc tế Đa Phước; cùng nhiều khu đô thị như An Nam, An Phú, Phú Thịnh, Phúc Viên, LAM, SBC Miền Trung…

Ở nhóm đầu tư công, có 238 dự án còn tồn đọng, gồm hệ thống thoát nước ven biển Bắc Điện Bàn (giai đoạn II), cầu Trà Đình, đường trục chính đô thị Điện Nam – Điện Ngọc, cầu sông Oa, cầu sông Bui, Khu tái định cư Tượng đài Cây Cốc, kè chống xói lở Suối Bình An, Khu xử lý rác Tiên Hà, hạ tầng các khu tái định cư Hòa Liên 3, Hòa Thọ mở rộng, khu E – Nam cầu Cẩm Lệ (giai đoạn 2)…

Trong số 8 tổ công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh làm Tổ trưởng Tổ công tác số 1; các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách các tổ còn lại.

Các tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo xử lý khó khăn, thúc đẩy tiến độ và giải ngân các dự án đầu tư công và tư nhân; đồng thời rà soát, tổng hợp và phân tích nguyên nhân vướng mắc để kiến nghị giải pháp phù hợp. Các tổ cũng hướng dẫn việc thực hiện thống nhất quy định pháp luật về đầu tư, đảm bảo tiến độ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh đó, các tổ sẽ đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân; kiểm tra trách nhiệm lãnh đạo, cơ quan, địa phương trong xử lý điểm nghẽn và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời báo cáo kết quả và đề xuất giải pháp cụ thể cho UBND thành phố.

