Giáo dục

25 trường ĐH Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á, phá vỡ kỷ lục từ trước đến nay

Huế Xuân

(NLĐO) - Trong số 25 trường đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á, có 8 trường lần đầu tiên xuất hiện.

Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) vừa chính thức công bố bảng xếp hạng các trường đại học (ĐH) châu Á năm 2026. Với 1.526 cơ sở giáo dục được đánh giá, Việt Nam có 25 trường ĐH góp mặt. Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam có số lượng trường ĐH lọt bảng xếp hạng tăng kỷ lục.

25 trường ĐH Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á, phá vỡ kỷ lục từ trước đến nay - Ảnh 1.

Trong số 25 trường ĐH Việt Nam lọt bảng xếp hạng, Trường ĐH Văn Lang tăng hạng cao nhất. Ảnh: VLU

Trong đó, có 8 trường ĐH lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng gồm: Công nghệ TP HCM (HUTECH), Ngoại thương (cơ sở Hà Nội), Nông lâm TP HCM, Phenikaa, Thủy lợi, Thương mại, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Học viện Ngân hàng.

Tốp 3 ĐH Việt Nam đang dẫn đầu bảng gồm: ĐHQG Hà Nội (hạng 158, tăng 3 bậc), Trường ĐH Duy Tân (hạng 165, giảm 38 bậc) và ĐHQG TP HCM (hạng 175, tăng 9 bậc).

Đáng chú ý, trong số 25 trường ĐH có tên, Trường ĐH Văn Lang là đơn vị có bước nhảy vọt mạnh mẽ nhất khi tăng 240 bậc; từ nhóm 491-500 lên hạng 251, nằm trong tốp 5 ở Việt Nam. 

Ngoài ra, Trường ĐH HUTECH dù mới góp mặt nhưng cũng xếp hạng 287, cao nhất trong các gương mặt mới.

25 trường ĐH Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á, phá vỡ kỷ lục từ trước đến nay - Ảnh 2.

Dù mới góp mặt lần đầu tiên nhưng Trường ĐH HUTECH đã có thứ hạng cao. Ảnh: HUTECH

Bảng xếp hạng châu Á của QS lần này có hơn 1.500 ĐH từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 9 tiêu chí đánh giá, danh tiếng học thuật chiếm trọng số lớn nhất (30%), số trích dẫn (20%). Các tiêu chí còn lại là uy tín của trường, tỉ lệ giảng viên/sinh viên, tính quốc tế, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, kết quả việc làm và tính bền vững (5%-15%).

Tốp 5 ĐH tốt nhất châu Á năm 2025

1. ĐH Hồng Kông (Trung Quốc)

2. ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc)

3. ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore)

4. ĐHQG Singapore (Singapore)

5. ĐH Phúc Đán (Trung Quốc)


Đại học Kinh tế TP HCM dẫn đầu Việt Nam trong bảng xếp hạng ĐH thế giới

Đại học Kinh tế TP HCM dẫn đầu Việt Nam trong bảng xếp hạng ĐH thế giới

(NLĐO) - Trong số 11 đại diện của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng THE 2026, ĐH Kinh tế TP HCM tiếp tục giữ vị trí cao nhất

Các đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng CWUR 2025

Ngày 02-06-2025, CWUR đã chính thức công bố bảng xếp hạng học thuật lớn nhất về các trường đại học toàn cầu trên website https://cwur.org.

Lần đầu lọt vào tốp bảng xếp hạng châu Á, ĐH Kinh tế TP HCM "soán ngôi" cao nhất của Việt Nam

(NLĐO) - Đây cũng là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên một ĐH Việt Nam đạt thứ hạng cao.

