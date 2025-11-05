25 trường ĐH Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á, phá vỡ kỷ lục từ trước đến nay

Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) vừa chính thức công bố bảng xếp hạng các trường đại học (ĐH) châu Á năm 2026. Với 1.526 cơ sở giáo dục được đánh giá, Việt Nam có 25 trường ĐH góp mặt. Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam có số lượng trường ĐH lọt bảng xếp hạng tăng kỷ lục.

Trong số 25 trường ĐH Việt Nam lọt bảng xếp hạng, Trường ĐH Văn Lang tăng hạng cao nhất. Ảnh: VLU

Trong đó, có 8 trường ĐH lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng gồm: Công nghệ TP HCM (HUTECH), Ngoại thương (cơ sở Hà Nội), Nông lâm TP HCM, Phenikaa, Thủy lợi, Thương mại, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Học viện Ngân hàng.

Tốp 3 ĐH Việt Nam đang dẫn đầu bảng gồm: ĐHQG Hà Nội (hạng 158, tăng 3 bậc), Trường ĐH Duy Tân (hạng 165, giảm 38 bậc) và ĐHQG TP HCM (hạng 175, tăng 9 bậc).

Đáng chú ý, trong số 25 trường ĐH có tên, Trường ĐH Văn Lang là đơn vị có bước nhảy vọt mạnh mẽ nhất khi tăng 240 bậc; từ nhóm 491-500 lên hạng 251, nằm trong tốp 5 ở Việt Nam.

Ngoài ra, Trường ĐH HUTECH dù mới góp mặt nhưng cũng xếp hạng 287, cao nhất trong các gương mặt mới.

Dù mới góp mặt lần đầu tiên nhưng Trường ĐH HUTECH đã có thứ hạng cao. Ảnh: HUTECH

Bảng xếp hạng châu Á của QS lần này có hơn 1.500 ĐH từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 9 tiêu chí đánh giá, danh tiếng học thuật chiếm trọng số lớn nhất (30%), số trích dẫn (20%). Các tiêu chí còn lại là uy tín của trường, tỉ lệ giảng viên/sinh viên, tính quốc tế, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, kết quả việc làm và tính bền vững (5%-15%).

Tốp 5 ĐH tốt nhất châu Á năm 2025 1. ĐH Hồng Kông (Trung Quốc) 2. ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc) 3. ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) 4. ĐHQG Singapore (Singapore) 5. ĐH Phúc Đán (Trung Quốc)