Đại học Kinh tế TP HCM dẫn đầu Việt Nam trong bảng xếp hạng ĐH thế giới

Tổ chức xếp hạng Times Higher Education (THE) vừa công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới 2026 (THE World University Rankings 2026) với sự tham gia của gần 2.200 cơ sở giáo dục đại học tới từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là năm có số cơ sở giáo dục tham gia tăng cao kỷ lục.

ĐH Kinh tế TP HCM có nhiều thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng đại học quốc tế

Trong số 11 đại diện của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng THE 2026, ĐH Kinh tế TP HCM tiếp tục giữ vị trí cao nhất, được xếp hạng trong nhóm 501-600 đại học thế giới (giữ vững thứ hạng năm ngoái).

Ở bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu châu Á năm 2025, ĐH Kinh tế TP HCM cũng là đại diện Việt Nam có thứ hạng cao nhất (hạng 136), tiếp theo là trường ĐH Tôn Đức Thắng (tốp 201- 250), ĐH Duy Tân (tốp 251- 300).

Với thành tích ấn tượng liên tiếp trong 2 năm qua, ĐH Kinh tế TP HCM có thêm động lực, cơ sở triển khai các Đề án chiến lược quan trọng trong giai đoạn 2025-2030, bao gồm: đề án "Nâng tầm chất lượng đội ngũ UEH - Top 250 Asia"; đề án "Xây dựng hệ sinh thái học thuật quốc tế tại UEH"; đề án "Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, chuyển giao khoa học công nghệ và thương mại hóa sản phẩm",...

Mục tiêu phấn đấu của nhà trường là trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực và hành động bền vững, thuộc tốp 250 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, vươn tới tốp 100 châu Á vào năm 2045.

THE là một trong những tổ chức xếp hạng có quy mô lớn nhất thế giới hiện nay. Điều kiện với các trường là phải giảng dạy bậc đại học, nghiên cứu nhiều lĩnh vực và đã có ít nhất 1.000 nghiên cứu được công bố, từ năm 2020 đến năm 2024. THE có 18 tiêu chí đánh giá, chia thành 5 nhóm, gồm: giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, mức độ quốc tế hóa.











