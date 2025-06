254 người từ Tây Ninh về TP Tân An làm việc sau sáp nhập với Long An

Chiều 25-6, UBND tỉnh Long An tổ chức buổi họp báo quý II-2025 để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý III.

Quang cảnh buổi họp báo

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm 2025 ước tăng 8,34%. Đây là tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm cao nhất từ năm 2021 đến nay, chứng tỏ kinh tế của tỉnh Long An đang phục hồi mạnh mẽ mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định.

Bên cạnh đó, công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp được đẩy mạnh; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nâng cao. Từ đầu năm 2025, tỉnh đã tổ chức thành công đoàn công tác xúc tiến đầu tư, kết nối hợp tác tại Nhật Bản, Trung Quốc. Trong nước, tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức, tập đoàn, nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư.

Về hoạt động đối thoại doanh nghiệp, tỉnh tổ chức thành công hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngoài ra, tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư thường xuyên tiếp xúc, tiếp nhận thông tin và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư theo thẩm quyền.…

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã khởi công nhiều dự án công nghiệp, thương mại, đô thị có vốn đầu tư lớn, kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tạo công ăn việc làm cho người dân.

Trong 6 tháng đầu năm, các chỉ số thu hút đầu tư đạt kết quả khá tốt như số doanh nghiệp, số dự án đầu tư trong nước, số vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ...

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của báo chí về việc số người từ tỉnh Tây Ninh về TP Tân An (Long An) làm việc sau khi sáp nhập 2 tỉnh thành tỉnh Tây Ninh (mới), lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết dự kiến có 254 người, trong đó có 33 cán bộ, công chức thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh quản lý. Về chế độ hỗ trợ những người này, Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết chưa có chế độ cụ thể. Sở sẽ tham mưu HĐND tỉnh khóa mới để thông qua chế độ này.