Văn hóa - Văn nghệ

26 nghệ sĩ Hàn Quốc diễn kịch "Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa" tại TP HCM

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Hợp tác sân khấu Việt – Hàn đang mở ra nhiều dự án mới, nhịp cầu nghệ thuật giữa Busan và TP HCM đang thăng hoa


26 nghệ sĩ Hàn Quốc diễn kịch "Niềm vui nhà Ông Mạnh Jin Sa" tại TP HCM - Ảnh 1.

Vở kịch "Niềm vui nhà Ông Mạnh Jin Sa" – một tác phẩm đặc sắc của Đoàn kịch Busan Dongnyeok (Hàn Quốc)

Chiều 24-10, đạo diễn Tôn Thất Cần – Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM - cho biết vở diễn mở màn giao lưu văn hóa Việt – Hàn năm thứ hai sẽ diễn tối 15-11 tại Nhà hát Trần Hữu Trang, khán giả TP HCM sẽ được thưởng thức vở kịch "Niềm vui nhà Ông Mạnh Jin Sa" – một tác phẩm đặc sắc của Đoàn kịch Busan Dongnyeok (Hàn Quốc). 

Đoàn có 26 nghệ sĩ, chuyên viên âm thanh, ánh sáng, lãnh đạo. Vở diễn sẽ có phụ đề tiếng Việt để khán giả TP HCM có thể dễ dàng theo dõi. Trong đợt này, đoàn sẽ tổ chức những buổi chuyên đề thảo luận về sân khấu của hai nước do Hội Sân khấu TP HCM tổ chức.

"Đây là hoạt động nằm trong chương trình giao lưu văn hóa giữa Hiệp hội Sân khấu Busan và Hội Sân khấu TP HCM năm thứ hai liên tiếp, nỗ lực nối dài mối quan hệ hợp tác nghệ thuật giữa hai thành phố cảng – Busan và TP HCM nhằm tăng cường hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp và mang sân khấu đến gần hơn với sinh viên các trường nghệ thuật cùng công chúng yêu kịch".

Thông điệp nhân văn từ "Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa"

Vở diễn "Niềm vui nhà ông Mạnh Jin Sa" được xem là một lát cắt hài hước mà sâu sắc về đời sống con người đương đại. Với chủ đề "thiện thắng ác", vở phê phán những thói đạo đức giả, sự giả dối trong đời sống thường nhật, đồng thời khẳng định giá trị của lòng nhân hậu và niềm tin vào điều thiện. 

Đạo diễn và ê-kíp Busan Dongnyeok kỳ vọng vở được diễn tại TP HCM và nhận được sự đồng cảm của công chúng. "Vở kịch khéo léo kết hợp tinh thần hài hước dân gian Hàn Quốc với nhịp điệu kịch hiện đại, tạo nên một tác phẩm gần gũi mà vẫn đậm tính triết lý. Trong tiếng cười, người xem nhận ra bài học về "người lương thiện cuối cùng vẫn được đền đáp" – một thông điệp chung cho mọi nền văn hóa" – đạo diễn Tôn Thất Cần cho biết.

Gắn kết qua đối thoại và sân khấu

Bên cạnh buổi biểu diễn chính thức, chương trình còn có các buổi giao lưu, thảo luận chuyên đề về hợp tác sân khấu giữa hai thành phố. Các nghệ sĩ, đạo diễn, sinh viên và nhà nghiên cứu nghệ thuật hai nước sẽ chia sẻ quan điểm dàn dựng, tổ chức biểu diễn, đào tạo diễn viên, cũng như cách ứng dụng công nghệ vào sáng tạo sân khấu trong thời đại mới.

NSND – đạo diễn Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM - cho biết: "Hội Sân khấu TP HCM mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Hiệp hội Sân khấu Busan, hướng đến những dự án quảng bá, giao lưu biểu diễn và trao đổi kinh nghiệm nghệ thuật giữa hai quốc gia. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, đoàn nghệ sĩ TP HCM sẽ có dịp sang Busan để biểu diễn và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý".

26 nghệ sĩ Hàn Quốc diễn kịch "Niềm vui nhà Ông Mạnh Jin Sa" tại TP HCM - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ của Hàn Quốc sẽ biểu diễn vở kịch "Niềm vui nhà Ông Mạnh Jin Sa" – một tác phẩm đặc sắc của Đoàn kịch Busan Dongnyeok (Hàn Quốc) tại TP HCM

Dấu nối của những chuyến đi – về nghệ thuật

Mối giao hảo giữa hai hội sân khấu được vun đắp qua nhiều năm. Năm 1996, NSND Trần Ngọc Giàu đã từng đưa vở "Bước qua lời nguyền" sang biểu diễn tại Busan, mở ra tiền đề cho các chuyến hợp tác sau này.

Năm 2024, Hội Sân khấu TP HCM đã đón tiếp đoàn nghệ sĩ Busan đến giao lưu, trong đó có đạo diễn Lee Jeong Nam – Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu Busan. Đoàn bạn đã xem trích đoạn "Tình lá diêu bông" do NSND Mỹ Uyên, nghệ sĩ Quốc Thịnh, nghệ sĩ Nguyễn Hồng Đào biểu diễn tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM, và bày tỏ sự xúc động trước vẻ đẹp của ngôn ngữ sân khấu Việt Nam.

26 nghệ sĩ Hàn Quốc diễn kịch "Niềm vui nhà Ông Mạnh Jin Sa" tại TP HCM - Ảnh 4.

Thủ pháp dàn dựng của vở kịch "Niềm vui nhà Ông Mạnh Jin Sa" – một tác phẩm đặc sắc của Đoàn kịch Busan Dongnyeok (Hàn Quốc) hứa hẹn sẽ tạo cơ hội để khán giả và diễn viên trẻ TP HCM tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm

Cũng trong dịp đó, 12 nghệ sĩ Hàn Quốc đã giao lưu cùng Sân khấu Trịnh Kim Chi, cùng tập luyện trích đoạn "Romeo và Juliet", tạo nên cầu nối nghệ thuật sinh động, nơi ngôn ngữ không còn là rào cản mà trở thành điểm hẹn của cảm xúc và sáng tạo.

Từ những chương trình biểu diễn, đối thoại và học hỏi lẫn nhau, mối quan hệ giữa Hội Sân khấu TP HCM và Hiệp hội Sân khấu Busan đang phát triển theo hướng bền vững và thực chất. Hai bên đều khẳng định mong muốn mở rộng hợp tác ở các lĩnh vực như trao đổi tác phẩm, tổ chức liên hoan sân khấu, đào tạo nghệ sĩ trẻ, và quảng bá văn hóa qua nghệ thuật biểu diễn.

"Sự kiện "Niềm vui nhà Ông Mạnh Jin Sa" không chỉ là một buổi diễn, mà là biểu tượng của tình hữu nghị, của khát vọng kết nối sân khấu châu Á" – đạo diễn Tôn Thất Cần nói.


