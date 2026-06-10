27 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành đánh bạc, rửa tiền hàng triệu USD

Ngày 10-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng với quy mô lớn, bắt giữ 27 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức như tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá thông qua website Sunwin. Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành và thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch.

Được biết, dòng tiền từ hoạt động đánh bạc được che giấu qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng trung gian trước khi chuyển sang mua tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa nguồn gốc.

Sau nhiều ngày điều tra, từ ngày 25-5 đến ngày 5-6-2026, Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai 20 tổ công tác, bắt giữ 18 đối tượng về hành vi "Rửa tiền" và 9 đối tượng về hành vi "Đánh bạc". Tang vật thu giữ gồm 27 điện thoại di động và 6 bộ máy tính.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú TPHCM) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp quản trị website Sunwin và điều hành hoạt động rửa tiền. Theo chỉ đạo của Tuấn, Lê Quốc Huy (SN 1989, trú TPHCM) cùng các đối tượng liên quan thực hiện việc mua bán tiền điện tử USDT để che giấu dòng tiền thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: V. Hậu

Bước đầu cơ quan điều tra xác định từ tháng 5-2025 đến tháng 5-2026, các đối tượng đã luân chuyển và che giấu nguồn gốc số tiền lên tới 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.