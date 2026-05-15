Pháp luật

Hình ảnh tiếp nhận 56 công dân nghi liên quan việc tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên mạng

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - 56 công dân nghi liên quan việc tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên mạng được cơ quan chức năng Lào bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Ngày 15-5, tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã tiếp nhận 56 công dân vi phạm pháp luật tại Lào do Bộ Công an Lào bàn giao.

Theo cơ quan chức năng, 56 công dân này nghi có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng.

Bộ Công an Lào bàn giao 56 công dân nghi liên quan đến tổ chức đánh bạc , rửa tiền - Ảnh 1.

56 công dân Việt Nam nghi liên quan việc tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên mạng được cơ quan chức năng Lào bàn giao. Ảnh: Lê Văn


Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, lấy lời khai ban đầu, kiểm tra hành trình xuất nhập cảnh của 56 công dân này.

Kiểm tra trên hệ thống xuất nhập cảnh, cơ quan chức năng xác định trong số 56 trường hợp nêu trên, 20 người không có hành trình xuất, nhập cảnh.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã tiến hành bàn giao 56 công dân cho Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ Công an Lào bàn giao 56 công dân nghi liên quan đến tổ chức đánh bạc , rửa tiền - Ảnh 2.

Hình ảnh tiếp nhận 56 công dân nghi liên quan việc tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên mạng được cơ quan chức năng Lào bàn giao. Ảnh: Biên phòng Lao Bảo

Bộ Công an Lào bàn giao 56 công dân nghi liên quan đến tổ chức đánh bạc , rửa tiền - Ảnh 3.
Bộ Công an Lào bàn giao 56 công dân nghi liên quan đến tổ chức đánh bạc , rửa tiền - Ảnh 4.
Bộ Công an Lào bàn giao 56 công dân nghi liên quan đến tổ chức đánh bạc , rửa tiền - Ảnh 5.


Công an TPHCM tiếp nhận 4 công dân bị trục xuất

(NLĐO) - Công an TPHCM tiếp nhận 4 công dân bị Campuchia trục xuất, trong đó có một đối tượng bị truy nã

Công an TPHCM tiếp nhận 33 công dân bị Mỹ trục xuất

(NLĐO) - Công an TPHCM tiếp nhận 33 công dân bị Mỹ trục xuất đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ các công dân này sớm ổn định cuộc sống

Công an TPHCM tiếp nhận 13 công dân bị trục xuất

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phối hợp tiếp nhận 13 công dân đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật

