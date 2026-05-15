Hình ảnh tiếp nhận 56 công dân nghi liên quan việc tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên mạng

Ngày 15-5, tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã tiếp nhận 56 công dân vi phạm pháp luật tại Lào do Bộ Công an Lào bàn giao.

Theo cơ quan chức năng, 56 công dân này nghi có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng.

Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, lấy lời khai ban đầu, kiểm tra hành trình xuất nhập cảnh của 56 công dân này.

Kiểm tra trên hệ thống xuất nhập cảnh, cơ quan chức năng xác định trong số 56 trường hợp nêu trên, 20 người không có hành trình xuất, nhập cảnh.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã tiến hành bàn giao 56 công dân cho Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

