Pháp luật

Xét xử "ông trùm" tổ chức đánh bạc hơn 4.000 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Từ tháng 1-2023 đến tháng 5-2025, Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt hơn 4.000 tỉ đồng.

Ngày 26-5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn.

Xét xử "ông trùm" tổ chức đánh bạc hơn 4.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Nguyên Nguyên

Trong vụ án, bị cáo cầm đầu là Mai Anh Việt (SN 1981, trú tại Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền". Cùng ra Tòa với bị cáo Việt còn có 57 bị khác bị truy tố về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo hồ sơ vụ án, vụ án được phát hiện từ ngày 18-5-2025, khi lực lượng chức năng nước Lào kiểm tra hành chính tại một khách sạn ở Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Mai Anh Việt cùng 29 nghi phạm đều là người Việt Nam đang dùng các trang thiết bị, tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu... trên không gian mạng thông qua các trang web "Bóng X9", "AZbet88" và "CR88".

Sau khi thu thập chứng cứ, Cơ quan chức năng của Lào đã bàn giao các đối tượng cùng toàn bộ vật chứng cho Bộ Công an Việt Nam để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Kết quả điều tra xác định khoảng đầu năm 2022, Mai Anh Việt thuê người lập trình trang web đánh bạc "Bóng X9", liên kết với các nhà cái lớn như bong88.com, viva88.com, sbobet.com… để tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá, bóng rổ, lô đề, casino, game bài. Thấy trang web hoạt động không hiệu quả, cuối năm 2022, bị cáo Việt đã bàn bạc, câu kết với Nguyễn Hữu Sơn (SN 1984, trú tại TPHCM) thiết kế, lập trình lại trang "Bóng X9" để thu hút thêm nhiều "con bạc".

Xét xử "ông trùm" tổ chức đánh bạc hơn 4.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Bị cáo Mai Anh Việt khai báo tại phiên tòa. Ảnh: Nguyên Nguyên

Hai bên thỏa thuận bị cáo Việt là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc, còn bị cáo Sơn liên hệ với các công ty, nhà cái để tạo lập web liên kết, mua điểm (đô) từ nhà cái nước ngoài, bán lại cho các "con bạc" để đánh bạc với các hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu… Sau đó, bị cáo Sơn đã liên hệ qua Telegram với đối tượng "Lawren" (tên thường gọi là "Chinh", quốc tịch Singapore) để thiết lập lại trang "Bóng X9". Đến đầu năm 2023, thấy việc tổ chức đánh bạc trên trang "Bóng X9" thu được nhiều lợi nhuận, hai bị cáo đã lập thêm các trang web đánh bạc trực tuyến "AZbet88" và "EX88", được liên kết với các nhà cái lớn để thu hút nhiều "con bạc" tham gia.

Theo thỏa thuận, nhóm lập trình trang web của đối tượng "Lawren" phụ trách khâu kỹ thuật phần mềm, bảo trì các trang web; nhóm của bị cáo Việt phụ trách việc quảng cáo, lôi kéo người chơi, hỗ trợ tạo tài khoản, nạp rút tiền đánh bạc của "con bạc". Từ đầu năm 2023, Mai Anh Việt bố trí trang thiết bị, trực tiếp điều hành việc tổ chức đánh bạc qua mạng tại tầng 7 khách sạn Paradie ở Thủ đô Viêng Chăn, Lào và tại 2 địa chỉ khác thuộc quận Xayxettha, Thủ đô Viêng Chăn, Lào. Cùng với đó, bị cáo Việt trực tiếp hoặc thông qua đối tượng người Lào, tên là Thiện để thuê, tuyển nhân viên người Việt Nam xuất cảnh sang Lào, nuôi ăn, ở và sinh hoạt; trả lương theo tháng hoặc hưởng % lợi nhuận trên số tiền thu được từ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 1-2023, Mai Anh Việt thuê Trương Đình Thanh Quang (SN 1991, trú tại phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) và một số đối tượng khác (chưa rõ nhân thân) thực hiện việc phát trực tiếp (livestream) các trận bóng đá; thông qua nhắn tin hoặc bình luận, phân tích các kèo đặt cược trên các trang mạng xã hội, nhằm lôi kéo "con bạc" tham gia đặt cược qua các trang web "Bóng X9", "AZbet88" và "EX88". Từ tháng 1-2023 đến tháng 5-2025, Trương Đình Thanh Quang đã tổ chức nhiều buổi livestream (khoảng 5 buổi/tuần, trong khung giờ từ 21 giờ đến 2 giờ ngày hôm sau), giới thiệu, lôi kéo các "con bạc" tham gia cá cược trên 3 trang web trên để giúp sức cho Mai Anh Việt tổ chức đánh bạc. Bị cáo Quang được hưởng lợi tổng số tiền là 1,4 tỉ đồng.

Xét xử "ông trùm" tổ chức đánh bạc hơn 4.000 tỉ đồng - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng xác định từ tháng 1-2023 đến tháng 5-2025, Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt hơn 4.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Việt còn giao cho 14 đối tượng khác thực hiện việc chăm sóc, hướng dẫn các "con bạc" đánh bạc. Trong đó, Mai Anh Việt phân công Nguyễn Thị Ngọc Chi (SN 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) quản lý nhóm, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn "con bạc" mở tài khoản đánh bạc; thực hiện giải đáp việc nạp tiền, rút tiền của "con bạc" thông qua mạng xã hội Telegarm; thay đổi mật khẩu tài khoản trên trang web đánh bạc; gọi điện, liên hệ mời "con bạc" tham gia đánh bạc…

Để hợp pháp hóa hóa số tiền bất chính, Mai Anh Việt đã chỉ đạo chuyển một phần số tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc sang các tài khoản cá nhân khác hoặc góp tiền chơi hụi để rửa tiền. Theo đó, từ ngày 17-1-2023 đến 18-5-2025, bị cáo Việt đã chuyển từ các tài khoản "Công ty" để đóng hụi với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng. Để quản lý số tiền chơi hụi, bị cáo Việt dặn vợ theo dõi và báo cho mình.

Cơ quan chức năng xác định bị cáo Việt đã hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc số tiền hơn 18,8 tỉ đồng có được từ việc phạm tội tổ chức đánh bạc. Tổng số tiền bị cáo Việt hưởng lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng.

