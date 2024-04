2.723 người chết, 5.246 người bị thương vì tai nạn giao thông trong một quý

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia, phát biểu

Sáng 23-4, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2024.



Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia, cho biết thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác đảm bảo TTATGT, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT) trên cả nước trong bối cảnh nhu cầu đi lại của người dân ngày càng gia tăng.

"Tuy nhiên, trật tự ATGT vẫn còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Văn hóa giao thông chưa được hình thành rõ nét, có lúc có nơi bị buông lỏng, một số vi phạm giao thông chưa được khắc phục triệt để, TNGT giảm nhưng chưa bền vững" - ông Nguyễn Văn Thắng nói và đề nghị các bộ, ngành, địa phương đưa ra các giải pháp hiệu quả hơn, khả thi hơn trong thời gian tới.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Kim Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, cho biết tính từ ngày 15-12-2023 đến 14-3-2024, toàn quốc xảy ra 6.550 vụ TNGT, làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 1.194 vụ (tăng 22,3%), giảm 484 người chết (giảm 15,1%), tăng 1.847 người bị thương (tăng 54,3%).

Ông Lê Kim Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, phát biểu

Trong đó, đường bộ xảy ra 6.496 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.686 người, bị thương 5.239 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 1.179 vụ, giảm 490 người chết, tăng 1.845 người bị thương. Trong đó, có 6 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 22 người, bị thương 4 người.

Đường sắt xảy ra 40 vụ, làm chết 30 người, bị thương 5 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 11 vụ, tăng 9 người chết.

Đường thủy xảy ra 14 vụ, làm chết 7 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 4 vụ, giảm 3 người chết, tăng 2 người bị thương. Hàng hải xảy ra 2 vụ, không gây thương vong về người.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, quý I-2024 có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó 11 địa phương giảm trên 30% số người chết là: Long An, Hậu Giang, Bình Thuận, Thái Nguyên, Ninh Thuận, TP HCM, Bình Định, Sơn La, Quảng Nam, Phú Thọ, Bình Phước. Đặc biệt, các tỉnh: Long An, Hậu Giang, Bình Thuận giảm trên 45% số người chết do TNGT.

Tuy nhiên, vẫn còn 22 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó 10 tỉnh tăng trên 20% là: Tiền Giang, Bến Tre, Điện Biên, Quảng Trị, Hưng Yên, Hà Giang, Đồng Tháp, Thừa Thiên-Huế, Lào Cai, Cà Mau.

Và 5 tỉnh có số người chết tăng trên 50% trở lên là: Hà Giang, Đồng Tháp, Thừa Thiên-Huế, Lào Cai, Cà Mau.

Đặc biệt, vẫn còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội, điển hình như vụ TNGT ngày 23-1-2024 trên địa bàn Đà Nẵng làm 2 người tử vong, bị thương 20 người. Vụ TNGT ngày 18-2-2024, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế làm 3 người chết, 2 người bị thương. Vụ TNGT ngày 5-3-2024, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang làm 5 người chết, 9 người bị thương…