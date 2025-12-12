28 máy bay của các hãng hàng không Việt Nam vẫn phải dừng bay vì thiếu động cơ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

28 máy bay của các hãng hàng không Việt Nam vẫn phải dừng bay vì thiếu động cơ

Dương Ngọc

(NLĐO)- Đội máy bay của ngành hàng không Việt Nam hiện đạt 262 chiếc, tăng 13 chiếc so với năm 2024. Trong đó đăng ký mới 17 máy bay, xoá đăng ký 4 chiếc.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 15-12-2025, đội máy bay của ngành hàng không Việt Nam đạt 262 chiếc, gồm 235 máy bay cánh bằng và 27 trực thăng, tăng 13 chiếc so với năm 2024. Trong đó, 213 máy bay phục vụ khai thác hàng không thương mại và 49 chiếc thuộc hàng không chung.

Dù quy mô tiếp tục mở rộng, toàn ngành đang chịu áp lực lớn khi 28 máy bay phải dừng bay do thiếu động cơ, chiếm 13,1% đội máy bay thương mại (28/213). Số máy bay nằm sân bao gồm 24 chiếc A321neo, 3 chiếc A350 và một A320ceo. Tuy đã giảm 5 máy bay so với cùng kỳ 2024, tình trạng thiếu động cơ - chủ yếu liên quan đến nguồn cung từ nhà sản xuất Pratt & Whitney - vẫn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch khai thác của các hãng.

Cùng với đó, hàng không Việt Nam cũng đối mặt những tác động tiêu cực từ bất ổn chính trị và xung đột quân sự trên thế giới, làm gián đoạn chuỗi cung ứng linh kiện.

Hoạt động khai thác hiện duy trì gần 50 đường bay nội địa kết nối Hà Nội, TP HCM với 20 sân bay trong cả nước. Trên mạng bay quốc tế, các hãng Việt Nam đang khai thác 113 đường bay đến 24 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong khi các hãng nước ngoài từ 30 quốc gia khai thác 142 đường bay thường lệ đến Việt Nam.

Một khó khăn lớn khác trong năm 2025 là chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp do Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) ban hành ngày 28-11-2025, yêu cầu cập nhật phần mềm hoặc thay thế máy tính điều khiển độ cao và hướng bay (ELAC) trên dòng A320/1. Chỉ lệnh này ảnh hưởng đến 84/167 máy bay A320, A321 tại Việt Nam, tạo áp lực lớn lên công tác kỹ thuật và lịch bảo dưỡng. Ngoài ra, nhiều đợt mưa bão, sương mù, mây đối lưu mạnh tại các sân bay trọng điểm cũng gây gián đoạn tạm thời hoạt động khai thác.

Dù đối mặt nhiều thách thức, chỉ số tổng số sự cố, vụ việc trên 1.000 chuyến bay năm 2025 vẫn giữ ổn định, ở mức tương đương năm 2024 (khoảng 0,958). Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận 284 báo cáo an toàn bắt buộc, trong đó các vụ việc mức E chiếm 80,6% (229/284). Đây là nhóm sự cố nhằm thống kê, theo dõi độ tin cậy thiết bị, không ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn bay nhờ hệ thống dự phòng trên máy bay vẫn đảm bảo vận hành tới khi hạ cánh.

Phó cục trưởng Hồ Minh Tấn cho biết năm 2026, Cục Hàng không sẽ tập trung rà soát, xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi), đồng thời đặt mục tiêu không để xảy ra tai nạn mức A, sự cố nghiêm trọng mức B và giảm 10-20% sự cố mức C, nhất là trong khai thác máy bay. Toàn ngành sẽ tập trung đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc, đặc biệt là công tác chuẩn bị máy bay (bổ sung vật tư, khí tài, khắc phục hỏng hóc trì hoãn...), nguồn lực khai thác, bảo dưỡng, điều hành bay.

Cục Hàng không cũng dự kiến đẩy mạnh chuẩn hóa đào tạo giám sát viên an toàn theo chuẩn ICAO, nâng cao chất lượng nhân lực, kiểm soát chặt chẽ môi trường hoạt động bay như vật ngoại lai, động vật, tĩnh không, đèn laser...

Năm 2025, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng. Sản lượng hành khách tăng 6,7% so với 2024; hàng hóa tăng 4,6%. Khai thác quốc tế đạt 46,9 triệu khách, tăng 13,3%, trong đó các hãng Việt Nam vận chuyển 19,4 triệu khách, chiếm 41,4% thị phần. Hành khách nội địa đạt 36,6 triệu, tăng 7,5% so với năm trước.

Tin liên quan

Toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 tại Việt Nam đã hoàn thành cập nhật phần mềm sau cảnh báo khẩn

Toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 tại Việt Nam đã hoàn thành cập nhật phần mềm sau cảnh báo khẩn

(NLĐO)- Toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 của Vietnam Airlines và Vietjet đã hoàn thành cập nhật phần mềm, đảm bảo hoạt động khai thác bình thường.

Vietnam Airlines hoàn tất cập nhật phần mềm cho toàn bộ máy bay Airbus A320, A321

(NLĐO)- Toàn bộ đội máy bay Airbus A320 và A321 của Vietnam Airlines đã hoàn tất cập nhật phần mềm trước thời hạn 6 giờ 59 ngày 30-11 giờ Việt Nam.

Cục trưởng Hàng không: Máy bay Airbus tại Việt Nam sẽ cập nhật phần mềm khẩn cấp trước thời hạn

(NLĐO)- Dù số máy bay Airbus bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động thực hiện nghiêm túc theo các thông báo khẩn.

bay quốc tế hãng hàng không hãng bay hàng không Việt Nam đường bay nội địa động cơ máy bay Pratt & Whitney
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo