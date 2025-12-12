28 máy bay của các hãng hàng không Việt Nam vẫn phải dừng bay vì thiếu động cơ

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 15-12-2025, đội máy bay của ngành hàng không Việt Nam đạt 262 chiếc, gồm 235 máy bay cánh bằng và 27 trực thăng, tăng 13 chiếc so với năm 2024. Trong đó, 213 máy bay phục vụ khai thác hàng không thương mại và 49 chiếc thuộc hàng không chung.

Dù quy mô tiếp tục mở rộng, toàn ngành đang chịu áp lực lớn khi 28 máy bay phải dừng bay do thiếu động cơ, chiếm 13,1% đội máy bay thương mại (28/213). Số máy bay nằm sân bao gồm 24 chiếc A321neo, 3 chiếc A350 và một A320ceo. Tuy đã giảm 5 máy bay so với cùng kỳ 2024, tình trạng thiếu động cơ - chủ yếu liên quan đến nguồn cung từ nhà sản xuất Pratt & Whitney - vẫn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch khai thác của các hãng.

Cùng với đó, hàng không Việt Nam cũng đối mặt những tác động tiêu cực từ bất ổn chính trị và xung đột quân sự trên thế giới, làm gián đoạn chuỗi cung ứng linh kiện.

Hoạt động khai thác hiện duy trì gần 50 đường bay nội địa kết nối Hà Nội, TP HCM với 20 sân bay trong cả nước. Trên mạng bay quốc tế, các hãng Việt Nam đang khai thác 113 đường bay đến 24 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong khi các hãng nước ngoài từ 30 quốc gia khai thác 142 đường bay thường lệ đến Việt Nam.

Một khó khăn lớn khác trong năm 2025 là chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp do Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) ban hành ngày 28-11-2025, yêu cầu cập nhật phần mềm hoặc thay thế máy tính điều khiển độ cao và hướng bay (ELAC) trên dòng A320/1. Chỉ lệnh này ảnh hưởng đến 84/167 máy bay A320, A321 tại Việt Nam, tạo áp lực lớn lên công tác kỹ thuật và lịch bảo dưỡng. Ngoài ra, nhiều đợt mưa bão, sương mù, mây đối lưu mạnh tại các sân bay trọng điểm cũng gây gián đoạn tạm thời hoạt động khai thác.

Dù đối mặt nhiều thách thức, chỉ số tổng số sự cố, vụ việc trên 1.000 chuyến bay năm 2025 vẫn giữ ổn định, ở mức tương đương năm 2024 (khoảng 0,958). Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận 284 báo cáo an toàn bắt buộc, trong đó các vụ việc mức E chiếm 80,6% (229/284). Đây là nhóm sự cố nhằm thống kê, theo dõi độ tin cậy thiết bị, không ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn bay nhờ hệ thống dự phòng trên máy bay vẫn đảm bảo vận hành tới khi hạ cánh.

Phó cục trưởng Hồ Minh Tấn cho biết năm 2026, Cục Hàng không sẽ tập trung rà soát, xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi), đồng thời đặt mục tiêu không để xảy ra tai nạn mức A, sự cố nghiêm trọng mức B và giảm 10-20% sự cố mức C, nhất là trong khai thác máy bay. Toàn ngành sẽ tập trung đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc, đặc biệt là công tác chuẩn bị máy bay (bổ sung vật tư, khí tài, khắc phục hỏng hóc trì hoãn...), nguồn lực khai thác, bảo dưỡng, điều hành bay.

Cục Hàng không cũng dự kiến đẩy mạnh chuẩn hóa đào tạo giám sát viên an toàn theo chuẩn ICAO, nâng cao chất lượng nhân lực, kiểm soát chặt chẽ môi trường hoạt động bay như vật ngoại lai, động vật, tĩnh không, đèn laser...

Năm 2025, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng. Sản lượng hành khách tăng 6,7% so với 2024; hàng hóa tăng 4,6%. Khai thác quốc tế đạt 46,9 triệu khách, tăng 13,3%, trong đó các hãng Việt Nam vận chuyển 19,4 triệu khách, chiếm 41,4% thị phần. Hành khách nội địa đạt 36,6 triệu, tăng 7,5% so với năm trước.