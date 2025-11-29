Cục trưởng Hàng không: Máy bay Airbus tại Việt Nam sẽ cập nhật phần mềm khẩn cấp trước thời hạn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cục trưởng Hàng không: Máy bay Airbus tại Việt Nam sẽ cập nhật phần mềm khẩn cấp trước thời hạn

Dương Ngọc

(NLĐO)- Dù số máy bay Airbus bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động thực hiện nghiêm túc theo các thông báo khẩn.

Chiều 29-11, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết các hãng hàng không Việt Nam sẽ hoàn thành thực hiện Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) của Cơ quan An toàn hàng không Châu Âu (EASA) đối với toàn bộ các máy bay Airbus A320/A321 bị ảnh hưởng trước thời hạn hiệu lực của EAD (6 giờ 59 ngày 30-11); cơ bản đảm bảo hoạt động khai thác, phục vụ hành khách theo kế hoạch và duy trì các điều kiện về an toàn hàng không.

Cục trưởng hàng không Việt Nam thông báo cập nhật phần mềm khẩn cấp cho máy bay a 320 / a 321 - Ảnh 1.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng (giữa) chủ trì cuộc họp khẩn với các đơn vị có liên quan trước cảnh báo khẩn của Airbus và chỉ lệnh của Cơ quan An toàn hàng không Châu Âu. Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam

Trước đó, 23 giờ ngày 28-11 (giờ Việt Nam), nhà sản xuất máy bay Airbus gửi điện cảnh báo khẩn (AOT); đồng thời, EASA ban hành EAD số 2025-0268-E yêu cầu các hãng hàng không đang khai thác các dòng máy bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321 phải thực hiện việc thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay); hiệu lực thực hiện trước chuyến bay đầu tiên từ thời điểm 6 giờ 59 ngày 30-11-2025 giờ Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã tổ chức ngay cuộc họp khẩn với các hãng hàng không Việt Nam. Qua báo cáo nhanh của các hãng hàng không, có 81/169 máy bay A320, A321 bị ảnh hưởng.

Cục trưởng Uông Việt Dũng đã có công điện yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động tổ chức thực hiện ngay và tuân thủ đầy đủ các nội dung của EAD 2025-0268-E; phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ nguồn lực để đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện; rà soát kế hoạch khai thác, điều chỉnh lịch bay phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến hành khách. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ người vận chuyển, bao gồm việc hỗ trợ đổi chuyến bay gần nhất, miễn phí đổi chuyến và hoàn vé cho hành khách bị ảnh hưởng.

"Có thể nói, mặc dù số lượng máy bay bị ảnh hưởng rất lớn, tuy nhiên các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động tổ chức thực hiện với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao ngay sau khi Airbus ban hành AOT và EASA ban hành EAD. Trên cơ sở đánh giá các nguồn lực về con người, thiết bị, dụng cụ và phần mềm sẵn có, các hãng đã chủ động tính toán, sắp xếp một cách khoa học, phân bổ hợp lý giữa lịch bay và kế hoạch dừng máy bay để vừa đảm bảo duy trì kế hoạch khai thác vừa đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ lệnh của nhà sản xuất máy bay và EASA; đảm bảo thông tin kịp thời và có chính sách hỗ trợ đối với hành khách bị ảnh hưởng . Một điều đáng ghi nhận, trong quá trình thực hiện, các hãng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau rất hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Cục Hàng không"- ông Dũng khẳng định.

Cũng theo Cục trưởng Uông Việt Dũng, trong quá trình thực hiện, vì lý do bất khả kháng nên một số chuyến bay phải điều chỉnh thời gian so với lịch trình ban đầu, Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không trân trọng cảm ơn sự chia sẻ, thấu hiểu và động viên của hành khách.

Ghi nhận ngày 29-11 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội), hoạt động bay vẫn diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Ngay trong đêm 28-11, các hãng hàng không trong nước đã chủ động kích hoạt quy trình kỹ thuật, làm việc xuyên đêm để thực hiện cập nhật phần mềm. Quy trình kỹ thuật diễn ra nhanh chóng (khoảng 1 giờ/máy bay) nên không gây xáo trộn lớn đến lịch bay.

Về tình hình khai thác thực tế, Vietjet Air ghi nhận ảnh hưởng rất hạn chế tại đầu sân bay Nội Bài với chỉ 4 cặp chuyến bay phải điều chỉnh (gồm 2 chuyến quốc tế và 2 chuyến nội địa). Đáng chú ý, toàn bộ hành khách của các chuyến bay này đã được hãng lên phương án giải tỏa, hỗ trợ chuyển đổi hành trình xong từ đêm 28-11.

Vietjet cho biết đến sáng ngày 29-11, đã hoàn thành cập nhật 45/69 máy bay nằm trong danh sách bị ảnh hưởng. Hãng đang tiếp tục tăng tốc thực hiện để bảo đảm toàn bộ đội bay đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong thời hạn quy định của cơ quan chức năng và Airbus.

Với Vietnam Airlines, đội ngũ Công ty Kỹ thuật máy bay (VAECO) đang dốc toàn lực thực hiện cập nhật phần mềm cho khoảng 20 máy bay bị ảnh hưởng, dự kiến sẽ hoàn tất toàn bộ công tác này ngay trong ngày 29-11.

Tin liên quan

Airbus có cảnh báo khẩn, Cục Hàng không Việt Nam họp xuyên đêm

Airbus có cảnh báo khẩn, Cục Hàng không Việt Nam họp xuyên đêm

(NLĐO)- Cục Hàng không họp khẩn trong đêm để triển khai thực hiện chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp với hệ thống máy tính lắp đặt trên máy bay A319/320/321.

Cập nhật phần mềm máy bay Airbus khẩn cấp: Các chuyến bay có bị hoãn, huỷ?

(NLĐO)- Sân bay Nội Bài khai thác thông suốt dù các hãng hàng không đang bước vào cao điểm cập nhật phần mềm đội máy bay Airbus theo yêu cầu quốc tế.

Vietjet đã cập nhật phần mềm 45/69 máy bay sau thông báo khẩn của Airbus

(NLĐO)- Vietjet đã khẩn trương triển khai cập nhật phần mềm đội bay Airbus A320/A321 theo hướng dẫn của nhà sản xuất Airbus và cơ quan chức năng.

hàng không máy bay Cục Hàng không Airbus máy bay Airbus Cục trưởng Hàng không Uông Việt Dũng máy bay airbus lỗi phần mềm máy bay A320, A321
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo