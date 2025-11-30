HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Airbus cảnh báo khẩn: Toàn bộ máy bay A320, A321 tại Việt Nam đã hoàn thành cập nhật phần mềm

Dương Ngọc

(NLĐO)- Toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 của Vietnam Airlines và Vietjet đã hoàn thành cập nhật phần mềm, đảm bảo hoạt động khai thác bình thường.

Toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 đang khai thác của các hãng hàng không Việt Nam đã hoàn thành cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC mà nhà sản xuất máy bay Airbus và Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) đặt ra phải xong trước 6 giờ 59 ngày 30-11.

Airbus cảnh báo khẩn: Toàn bộ máy bay A320, A321 tại Việt Nam đã hoàn thành cập nhật phần mềm - Ảnh 1.

Kỹ sư Vietjet đang cập nhật phần mềm

Do vậy, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet trở lại bình thường, không còn bị ảnh hưởng bởi chỉ lệnh cập nhật phần mềm khẩn cấp từ EASA và nhà sản xuất máy bay Airbus.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Airbus và chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam vào nửa đêm 28-11, các hãng hàng không đã lập tức kích hoạt quy trình kỹ thuật, triển khai đồng bộ việc cập nhật phần mềm cho các máy bay Airbus bị ảnh hưởng tại ba trung tâm kỹ thuật chính Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Quá trình xử lý diễn ra nhanh chóng với đầy đủ công cụ, phần mềm và hướng dẫn từ nhà sản xuất và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật, khai thác và điều hành bay đã giúp hoàn thành yêu cầu trước hạn, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến lịch bay.

Từ ngày 30-11, hoạt động khai thác của các hãng diễn ra bình thường và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Việt Nam.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết việc triển khai cập nhật phần mềm máy tính cho các máy bay Airbus với số lượng lớn nhưng các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động ứng phó với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, đảm bảo duy trì kế hoạch khai thác và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ lệnh của nhà sản xuất máy bay và EASA, đồng thời đảm bảo thông tin kịp thời và có chính sách hỗ trợ đối với hành khách bị ảnh hưởng .

Một điều đáng ghi nhận là các hãng hàng không Việt Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau rất hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, vì lý do bất khả kháng nên một số chuyến bay phải điều chỉnh thời gian so với lịch trình ban đầu, Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không cảm ơn sự chia sẻ, thấu hiểu và động viên của hành khách.

Trước đó, 23 giờ ngày 28-11 (giờ Việt Nam), nhà sản xuất máy bay Airbus gửi điện cảnh báo khẩn (AOT); đồng thời, EASA ban hành EAD số 2025-0268-E yêu cầu các hãng hàng không đang khai thác các dòng máy bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321 phải thực hiện việc thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay); hiệu lực thực hiện trước chuyến bay đầu tiên từ thời điểm 6 giờ 59 ngày 30-11-2025 giờ Việt Nam.

Các hãng hàng không Việt Nam có 81/169 máy bay A320, A321 bị ảnh hưởng. Trong đó, Vietjet có 69 máy bay nằm trong danh sách bị ảnh hưởng, còn lại của Vietnam Airlines.

Sáng 30-11, đại diện Vietnam Airlines cho biết toàn bộ đội máy bay Airbus A320 và A321 của hãng đã hoàn tất cập nhật phần mềm theo đúng yêu cầu của Airbus và Cục Hàng không Việt Nam trước thời hạn. Sau khi hoàn thành cập nhật, các máy bay đã được đưa vào khai thác bình thường trở lại.

Vietjet cũng vưad cho biết đã huy động nguồn lực trong và ngoài nước, phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam và Airbus để hoàn tất tiến độ cập nhật nhanh chóng và đồng bộ. Đến 3 giờ sáng ngày 30-11, hãng đã hoàn tất cập nhật 69 máy bay Airbus A320/A321, sớm gần 4 giờ so với thời hạn của cơ quan chức năng và Airbus.

Tin liên quan

Vietnam Airlines hoàn tất cập nhật phần mềm cho toàn bộ máy bay Airbus A320, A321

Vietnam Airlines hoàn tất cập nhật phần mềm cho toàn bộ máy bay Airbus A320, A321

(NLĐO)- Toàn bộ đội máy bay Airbus A320 và A321 của Vietnam Airlines đã hoàn tất cập nhật phần mềm trước thời hạn 6 giờ 59 ngày 30-11 giờ Việt Nam.

Cục trưởng Hàng không: Máy bay Airbus tại Việt Nam sẽ cập nhật phần mềm khẩn cấp trước thời hạn

(NLĐO)- Dù số máy bay Airbus bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động thực hiện nghiêm túc theo các thông báo khẩn.

Cập nhật phần mềm máy bay Airbus khẩn cấp: Các chuyến bay bị ảnh hưởng như thế nào?

(NLĐO)- Sân bay Nội Bài khai thác thông suốt dù các hãng hàng không đang bước vào cao điểm cập nhật phần mềm đội máy bay Airbus theo yêu cầu quốc tế.

máy bay Vietnam Airlines VietJet hãng hàng không Cục Hàng không Việt Nam Cục Hàng không hàng không Việt Nam Hãng Hàng không Việt Nam Airbus máy bay Airbus máy bay Airbus A320 Cục trưởng Hàng không Uông Việt Dũng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo