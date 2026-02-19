"29 anh về": Nước mắt đoàn viên và phút vỡ òa của NSƯT Phương Hồng Thủy

NS Ái Như và NSƯT Phương Hồng Thủy trong vở kịch "29 anh về"

Bà đã hóa thân thành cô giáo Diệu Hoài trong phiên bản mới vở kịch "29 anh về" (tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc – Hoàng Thái Thanh – đạo diễn NSƯT Thành Hội). Trong khoảnh khắc ấy, người nghệ sĩ cải lương tài danh đã vỡ òa hạnh phúc khi cảm nhận được sự đón nhận trọn vẹn của công chúng dành cho một vai diễn kịch nói đầy chiều sâu nội tâm.

Bi kịch của niềm tin và hành trình chờ đợi

Phiên bản mới của "29 anh về" đã tái hiện một lát cắt sâu thẳm của số phận người phụ nữ Việt Nam chung thủy, son sắc. Nhân vật Diệu Hoài – cô giáo trẻ sống suốt 25 năm với niềm tin vào một dòng điện tín ngắn ngủi: "29 anh về, ra ga đón anh".

Những con chữ tưởng như mở ra hạnh phúc đoàn viên lại trở thành điểm khởi đầu cho chuỗi ngày chờ đợi mỏi mòn, nơi hy vọng và tuyệt vọng song hành.

Một mình nuôi con, chịu đựng những thiếu thốn và khắc nghiệt của đời sống, Diệu Hoài vẫn nuôi dưỡng nơi con trai Thương (Thế Hải đóng) một nhân cách sống tử tế. Cậu bé bán chong chóng dạo kiếm sống phụ mẹ, lớn lên trong nghèo khó nhưng giàu lòng nghĩa hiệp.

Diễn viên Lê Chi Na và NSƯT Phương Hồng Thủy trong vở "29 anh về"

Tình yêu hồn nhiên giữa Thương và cô gái bán nước sân ga tên Mộng (Lê Chi Na đóng) mang đến những mảng sáng dịu dàng trong bức tranh đời đầy khắc khoải.

Đỉnh điểm cảm xúc là cuộc gặp gỡ giữa Diệu Hoài và mẹ chồng – nhân vật Tâm Ái do Ái Như thể hiện – người từ miền Trung lặn lội vào Nam để báo tin con trai đã mất từ lâu.

Đó là khoảnh khắc niềm tin tan vỡ, nhưng cũng là phút giây hóa giải những khúc mắc, để tình thâm tìm lại được sự đoàn viên muộn màng.

Với những khán giả đã xem vở diễn, gần như đã thuộc nội dung câu chuyện kịch vốn đã chinh phục khán giả năm 2012, đến nay xem lại đều vỡ òa cảm xúc bởi tài năng diễn xuất của các nghệ sĩ, trong đó có NSƯT Phương Hồng Thủy.

Phương Hồng Thủy - từ cải lương bước sang kịch, diễn bằng sự chân thật

Trong vai Diệu Hoài, NSƯT Phương Hồng Thủy mang đến một hình tượng người phụ nữ Việt Nam giàu đức hy sinh, sống bằng ký ức và niềm tin. Sự thành công của vai diễn không nằm ở những bi kịch được kể, mà ở cách bà để nỗi đau hiện diện qua từng ánh mắt, từng bước chân, từng khoảng lặng.

Đặc biệt, khi nhân vật cất lên bài bản cải lương đúng tâm trạng nhân vật, không gian sân khấu như chùng xuống. Làn điệu cải lương quen thuộc trở thành tiếng lòng của người đàn bà đã dành cả tuổi xuân để chờ đợi.

Khán giả lặng đi, rồi bật khóc. Nghệ sĩ Tú Trinh có đến xem và đã xúc động: "Tôi rất ít khi khóc, nhưng Diệu Hoài của Phương Hồng Thủy ở lớp kịch này đã làm tôi chảy nước mắt. Thủy diễn rất chân thật, Thủy là nhân vật chứ không là Phương Hồng Thủy" – nghệ sĩ Tú Trinh nói.

Từ trái sang: NSƯT Phương Hồng Thủy, Thế Hải và Ái Như trong vở "29 anh về"

Điều đáng ghi nhận là dù xuất thân từ sân khấu cải lương, NSƯT Phương Hồng Thủy đã tiết chế tối đa những thủ pháp biểu diễn quen thuộc để hòa nhập hoàn toàn với ngôn ngữ kịch nói.

Vai diễn của bà không mang dấu ấn "lai cải lương", mà đạt đến sự dung hòa tinh tế giữa kỹ thuật thanh nhạc truyền thống và diễn xuất tâm lý hiện đại.

Sau buổi diễn, trước những tràng pháo tay kéo dài, bà xúc động chia sẻ với đồng nghiệp phía sau cánh gà: "Tôi hạnh phúc vì khán giả đã tin vào Diệu Hoài. Với người nghệ sĩ, không có món quà nào lớn hơn sự đồng cảm của công chúng".

Ái Như và sự nâng đỡ của những đối thoại nội tâm

Vai mẹ chồng Tâm Ái do nghệ sĩ Ái Như thể hiện đã góp phần tạo nên trục cảm xúc quan trọng của vở diễn. Hình ảnh người mẹ chồng với vẻ ngoài nghiêm khắc nhưng ẩn chứa nỗi đau mất con được khắc họa tinh tế qua từng chi tiết.

Những màn đối thoại giữa Tâm Ái và Diệu Hoài mang lại nhiều tầng ý nghĩa. Ban đầu là sự dè dặt, hoài nghi, rồi chuyển thành sự thấu hiểu và sẻ chia.

Nghệ sĩ Thái Quốc và Ái Như trong vở "29 anh về"

Sự phối hợp ăn ý giữa Ái Như và Phương Hồng Thủy đã tạo nên những lớp diễn giàu sức lay động, khiến khán giả đi qua đủ cung bậc cảm xúc: từ tiếng cười nhẹ nhàng đến những giọt nước mắt lặng lẽ.

Món quà xuân của sân khấu Hoàng Thái Thanh

Phiên bản mới của "29 anh về" ra mắt trong những ngày đầu năm mang ý nghĩa như một lời tri ân đối với công chúng yêu sân khấu. Sau thời gian dày công dàn dựng, tập luyện, tập thể nghệ sĩ Hoàng Thái Thanh đã trao đến khán giả một tác phẩm giàu tính nhân văn.

Khán giả rời rạp với nhiều dư âm. Có người vẫn còn lau nước mắt, có người lặng im suy nghĩ. Nhưng tất cả đều mang theo một cảm giác trọn vẹn – cảm giác được sống cùng một câu chuyện đẹp về tình yêu, lòng thủy chung và sức mạnh của niềm tin.

Đạo diễn NSƯT Thành Hội (áo vest đen) cảm ơn khán giả đã đến xem và cổ vũ vở "29 anh về" tối Mùng 2 Bính Ngọ 2026 tại Sân khấu Hoàng Thái Thanh





Khoảnh khắc NSƯT Phương Hồng Thủy cúi chào trong tiếng vỗ tay vang dội tối mùng 2 Tết không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng bà. Đó còn là tín hiệu đáng mừng cho sân khấu kịch thành phố – nơi những nghệ sĩ vẫn bền bỉ sáng tạo để giữ lửa cho nghệ thuật biểu diễn, và nơi công chúng vẫn sẵn sàng mở lòng đón nhận những tác phẩm chạm đến chiều sâu của tâm hồn.



