Ngôi sao nào hứa hẹn bùng nổ Oscar 2026

"One Battle After Another" có làm nên chuyện?

Phim "One Battle After Another" của đạo diễn Paul Thomas Anderson là tác phẩm sáng giá cho hạng mục "phim hay nhất" tại Lễ trao Giải Oscar 2026. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết năm 1990 của tác giả Thomas Pynchon Vineland.

Trong phim, Leonardo DiCaprio vào vai Bob Ferguson, một nhà cách mạng có phong cách lập dị, luộm thuộm. Anh và vợ (do Teyana Taylor thủ vai) cùng tham gia một nhóm lực lượng cách mạng nổi dậy mang tên French 75. Khoảng thời gian Bob Ferguson và vợ tham gia rất nhiều cuộc nổi dậy chống lại lực lượng quân đội và cuộc cách mạng thành công. Tuy nhiên, cả hai vô tình đắc tội với Steven J. Lockjaw (do Sean Penn thủ vai) và gây ra hậu quả về sau, dồn lên người con gái Willa của cả hai (do Chase Infiniti thủ vai).

Phim "One Battle After Another" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng

Một ứng viên "nặng ký" cho tượng vàng Oscar 2026

Steven J.Lockjaw là một sĩ quan cảnh sát theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, ghi hận với vợ chồng Bob Ferguson và dường như là người đứng đằng sau việc bắt cóc Willa. Xuyên suốt bộ phim sẽ là đoạn hành trình của Bob Ferguson tìm kiếm con gái và Willa cũng chạy đua với thời gian để tái khởi động nhóm French 75, gây nên một cuộc nổi dậy chống lại kẻ thù cũ.

Mặc dù không thành công doanh thu, "One Battle After Another" nhận nhiều bình luận khen ngợi từ các nhà phê bình phim. Tác phẩm nhận được 94% "độ tươi" từ 434 bình luận tích cực trên trang Rotten Tomatoes. Khán giả được CinemaScore khảo sát đã cho phim điểm trung bình là "A" trên thang điểm từ A+ đến F

"One Battle After Another" nhận 13 đề cử tại Oscar 2026 và việc chiến thắng hàng loạt giải thưởng danh tiếng trước đó như một dự báo cho tác phẩm này có thể giúp Paul Thomas Anderson giành tượng vàng danh giá.

Tuy nhiên, trong tốp 10 hạng mục "phim hay nhất", gây bất ngờ và có thể là đối thủ mạnh của "One Battle After Another" là tác phẩm dinh dị "Sinners" do Ryan Coogler đạo diễn. Phim đang nhận 16 đề cử tại Oscar 2026, đang tạo dựng cột mốc là phim nhiều đề cử nhất trong lịch sử giải thưởng.

Phim "Sinners" có đến 16 đề cử

Lấy bối cảnh miền Nam nước Mỹ, phim có sự tham gia của tài tử Michael B. Jordan trong hai vai anh em sinh đôi tội phạm trở về quê hương ở miền Nam thời Jim Crow. Nơi đây, họ phải đối mặt với một thế lực tà ác siêu nhiên. Phim thu về được 369 triệu USD phòng vé, có lãi với mức kinh phí 90 - 100 triệu USD.

Những tác phẩm còn lại trong tốp "phim hay nhất" gồm: "Frankenstein", "Bugonia", "Hamnet", "Marty Supreme", "The Secret Agent", "Sentimental Value", "Train Dreams", "F1"

Leonardo DiCaprio có chiến thắng lần 2?

Trong hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", nhiều dự đoán từ người trong giới cân nhắc giữa Leonardo DiCaprio với vai Bob Ferguson trong phim "One Battle After Another" và Timothée Chalamet trong vai vận động viên bóng bàn Marty Mauser phim "Marty Supreme". Cả hai đều là diễn viên thực lực, dốc hết sức mình cho vai diễn vào được ấn tượng tốt với khán giải lẫn nhà phê bình.

Leonardo DiCaprio trong vai Bob Ferguson

Timothée Chalamet

Trong đó, Leonardo DiCaprio đã từng thắng tượng Oscar lần thứ 88-2016 với vai diễn trong "The Revenant". Đây là chiến thắng đầu tiên của tài tử này sau 5 lần được đề cử. Sau lần công nhận được đánh giá hoàn toàn xứng đáng này, Leonardo DiCaprio vẫn nỗ lực tìm kiếm vai diễn tốt và lần này cơ hội cũng đã tìm đến với anh lần nữa.

Đối thủ được xem như "kẻ tám lạng, người nửa cân" của Leonardo DiCaprio trong cuộc đua đến tượng vàng năm nay là Timothée Chalamet. Ở tuổi 30, nam diễn viên này đang sung sức với nghề và cũng mong mỏi được xướng tên tại giải thưởng danh giá. Timothée Chalamet đã có 4 lần được đề cử tại Oscar, kỳ vọng chiến thắng.

Hẳn nhiên, với thực lực và nỗ lực tự thân, Leonardo DiCaprio hay Timothée Chalamet được xướng tên cũng đều xứng đáng.

Ngoài ra, những ứng viên khác trong hạng mục như Michael B. Jordan, Ethay Hawke, Wagner Moura cũng có thể tạo nên bất ngờ với những vai diễn ấn tượng của họ.

Jessie Buckley hay Rose Byrne

Ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc", tốp 5 có: Jessie Buckley với phim "Hamnet", Rose Byrne phim "If I Had Legs I Could Kick You", Emma Stone phim "Bugonia", Kate Hudson phim "Song Sung Blue" và Renate Reinsve trong phim "Sentimental Value".

Jessie Buckley

Rose Byrne

Trong đó, Jessie Buckley và Rose Byrne nhiều khả năng cạnh tranh nhau vì cả hai đều hóa thân thành những người mẹ đối mặt với nhiều nghịch cảnh. Jessie Buckley vào vai Agnes Hathaway - vợ của William Shakespeare. Một phụ nữ gắn với thiên nhiên, trực giác và những cảm xúc bản năng, chịu đựng nỗi đau mất con. Với diễn xuất tốt bằng ánh mắt, giàu cảm xúc, ít thoại, Jessie Buckley thể hiện Agnes Hathaway đầy tự sự, được khen ngợi là điểm sáng của phim.

Rose Byrne vai Linda trong phim "If I Had Legs I Could Kick You". Linda là một nhà trị liệu tâm lý, bận rộn vừa làm việc vừa chăm sóc cho con gái bị mắc chứng rối loạn ăn uống ở trẻ em. Chồng của Linda đang làm việc xa nhà với tư cách thuyền trưởng tàu biển. Tình cảnh tồi tệ hơn khi căn hộ của Linda bị ngập nước sau khi trần nhà sập, buộc phải chuyển con gái đến nhà nghỉ tồi tàn.

Diễn xuất của Rose Byrne được nhiều lời khen từ khán giả, giới phê bình. Trong đó, cây bút David Fear của Rolling Stone nhận định cô đặc biệt xuất sắc với vai người mẹ chịu nhiều áp lực, làm việc quá sức, đau khổ tích tụ dẫn đến những tác động tinh thần như Linda.

Lễ trao giải Oscar 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên ABC và phát trực tuyến trên Hulu, với Conan O'Brien trở lại vai trò MC.