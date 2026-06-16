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Pháp luật

3 công nhân trộm cắp tài sản gần 3,7 tỉ đồng của doanh nghiệp

Tr.Đức

(NLĐO)- Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ 3 công nhân từng làm việc tại Công ty TNHH Greenwords vì trộm cắp tài sản trị giá 3,7 tỉ đồng

Ngày 15-6, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm Vũ Huy Tùng (SN 2002, trú tại thôn Nam Tử 1, xã Tân Minh) cùng Bùi Văn Cương (SN 2002, trú tại thôn Nam Phong 2, xã Tân Minh) và Nguyễn Văn Đức (SN 2000, thôn Bắc Phong, Tân Minh), là công nhân cũ của Công ty TNHH Greenwords đã gây ra vụ trộm cắp 157.888 viên Pin sạc loại INR 18650 (tổng giá trị khoảng 3,7 tỷ đồng).

Bắt giữ 3 công nhân trộm cắp tài sản trị giá gần 3 , 7 tỉ đồng ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Đối tượng và tang vật liên quan vụ án

Trước đó, ngày 6-6, Công ty TNHH Greenwords thuộc KCN Tràng Duệ, phường An Phong, TP Hải Phòng có đơn trình báo gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng về việc công ty bị mất trộm 157.888 viên Pin sạc loại INR 18650 (tổng giá trị khoảng 3,7 tỉ đồng).

Khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành bắt giữ 3 nghi phạm gồm Vũ Huy Tùng, Bùi Văn Cương và Nguyễn Văn Đức là công nhân cũ của Công ty TNHH.

Theo tài liệu điều tra, lợi dụng việc từng làm việc tại công ty, nắm rõ quy trình ra vào cổng và công tác an ninh của công ty, biết cách thức công khai đưa hàng hóa của công ty ra bên ngoài không bị nghi ngờ nên các đối tượng đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất thực trộm cắp nhiều lần với số lượng Pin thành phẩm rất lớn của doanh nghiệp để đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Bắt giữ 3 công nhân trộm cắp tài sản trị giá gần 3 , 7 tỉ đồng ở Hải Phòng - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ thêm đối tượng Đặng Văn Nhỏ (SN 1984, trú tại xóm 8, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình có hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có và thu giữ 97 thùng vật chứng còn nguyên vẹn và 100 viên pin lẻ, tổng số thu giữ là 19.500 viên pin, 290 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, thu hồi tài sản bị trộm cắp.

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