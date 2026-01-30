HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

3 cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang bị đề nghị án treo

Tin - ảnh: Hoa Nắng

(NLĐO) – 3 bị cáo là cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cũ đã cùng 26 cựu cán bộ gây thiệt hại hơn 6,8 tỉ đồng.

Ngày 30-1, TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét xử vụ án liên quan 3 cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên (cũ) bước vào phần luận tội của viện kiểm sát.

Theo đó, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc mỗi người 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Tương tự, bị cáo Huỳnh Giang Sơn bị đề nghị mức án 2 năm nhưng cũng cho hưởng án treo. Cả 3 bị cáo này đều là cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên.

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

Các bị cáo tại tòa

Ngoài ra, 18 bị cáo khác bị đề nghị mức án 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; 3 bị cáo bị đề nghị 1 năm tù cải tạo không giam giữ; 1 bị cáo bị đề nghị mức án 1 năm 3 tháng tù bằng thời gian tạm giam. Đáng chú ý, có 3 bị cáo giữ chức trưởng, phó phòng đã bị đề nghị mức án tù từ 3-4 năm.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2022, ông V.V.T. (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Long Xuyên, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên) lợi dụng chức vụ được giao để lập khống hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm trục lợi.

Cụ thể, ông T. làm khống 5 hồ sơ tái định cư, tự soạn quyết định giao đất cho người thân trong gia đình, cắt ghép chữ ký của lãnh đạo UBND TP Long Xuyên, lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả rồi hoàn tất thủ tục xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, ông T. chuyển nhượng cho người khác để hưởng lợi.

Mở rộng điều tra giai đoạn 2010-2022, cơ quan chức năng xác định ông T. đã làm khống tổng cộng 23 hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng tái định cư. Sau khi sai phạm bị phát hiện, ngày 1-8-2022, ông T. tự tử.

Cơ quan điều tra kết luận 3 bị cáo Sinh, Ngọc và Sơn cùng 26 cựu cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai, bộ phận một cửa và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Long Xuyên đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, thẩm định hồ sơ, dẫn đến việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng, gây thiệt hại đối với nhà nước hơn 6,8 tỉ đồng.

Trong đó, bị cáo Sinh ký 16 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 4,89 tỉ đồng; bị cáo Ngọc ký 10 hồ sơ, thiệt hại hơn 3,5 tỉ đồng; bị cáo Sơn ký 1 hồ sơ, thiệt hại 1,53 tỉ đồng.

Nhiều cán bộ khác cũng bị xác định có trách nhiệm liên quan, gây thiệt hại từ hàng trăm triệu đồng đến vài tỉ đồng.

Ngày 2-2, phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử.

