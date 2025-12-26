Ngày 26-12, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo An Jae Hyung (44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) 15 năm tù về tội tham ô tài sản.

Bị cáo An Jae Hyung tại tòa

Theo cáo trạng, Công ty TNHH J.M Vina có trụ sở tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Từ tháng 9-2016 đến tháng 9-2019, An Jae Hyung được giao giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty để điều hành hoạt động kinh doanh.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, ngày 6-6-2019, An Jae Hyung chỉ đạo kế toán rút gần 2,4 tỉ đồng từ tài khoản của công ty.

Sau đó, An Jae Hyung chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để sử dụng vào mục đích cá nhân, không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.