Pháp luật

"Đưa hối lộ" để chạy án, trùm giang hồ Vi "ngộ" bị tuyên phạt 3 năm tù

Thành Nam

(NLĐO)- Đưa hối lộ nhờ chạy án, Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh đã bị tuyên phạt 3 năm tù giam.

Sáng 31-12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ", SN 1981; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa); Hoàng Nam Liên (SN 1966; ngụ tỉnh Nghệ An); Lê Cao Tâm (SN 1972; ngụ tỉnh Nghệ An) về các tội "Đưa hối lộ"; "Môi giới hối lộ" và "Đánh bạc".

- Ảnh 1.

Trùm giang hồ Vi "ngộ" cùng các đồng phạm tại phiên xét xử sáng nay 31-12

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ từ trước, Nguyễn Văn Vi đã liên hệ, nhờ Hoàng Nam Liên (cựu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc cũ, tỉnh Nghệ An) chạy giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "chua") đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam số 3, đóng trên địa bàn xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Trong các năm 2023 và 2024, Nguyễn Văn Vi đã chuyển cho Liên tổng số tiền 350 triệu đồng để chạy án.

Hoàng Nam Liên khai nhận đã nhận số tiền trên từ Vi "ngộ" và đưa cho ông Phan Quý Hương, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An 280 triệu đồng với mục đích xin giảm án phạt tù cho Hòa "chua". Số tiền còn lại Liên hưởng lợi, sử dụng chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, Liên còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Lê Cao Tâm vào ngày 10-7-2024 với số tiền 5,85 triệu đồng.

- Ảnh 2.

Quanh cảnh phiên xét xử Vi "ngộ" và các đồng phạm

Tại phiên xét xử, các bị cáo đã nhận tội như cáo trạng đã truy tố, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, các tình tiết trong vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Vi 3 năm tù về tội "Đưa hối lộ", Hoàng Nam Liên 3 năm tù về tội "Môi giới hối lộ" và "Đánh bạc"; Lê Cao Tâm 6 tháng tù về tội "Đánh bạc".

Trước đó, ngày 26-12, Nguyễn Văn Vi đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Trốn thuế".

Cũng theo cáo trạng truy tố, trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tách hành vi "Nhận hối lộ" và tài liệu liên quan đến ông Phan Quý Hương và chuyển Cơ quan điều tra Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin liên quan

Trùm giang hồ Vi "ngộ" tiếp tục hầu tòa

Trùm giang hồ Vi "ngộ" tiếp tục hầu tòa

(NLĐO)- Sau khi bị tuyên 6 tháng tù giam về tội "Trốn thuế", trùm giang hồ Vi "ngộ" tiếp tục hầu tòa trong vụ án "Môi giới hối lộ" và "Đưa hối lộ"

Mua nhà 13 tỉ đồng, vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" làm hợp đồng chỉ 3,7 tỉ đồng

(NLĐO)- Sau khi mua lại căn nhà 13 tỉ đồng, vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" đã thỏa thuận, ký hợp đồng mua bán chỉ 3,7 tỉ đồng

Hình ảnh vợ chồng trùm giang hồ Vi "ngộ" hầu tòa sáng 26-12

(NLĐO)- Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cùng vợ Phạm Thị Hương Giang đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử về tội "trốn thuế"

hành vi đánh bạc tỉnh Thanh Hóa đưa hối lộ môi giới hối lộ trùm giang hồ Vi "ngộ" trùm giang hồ Vi "ngộ"
