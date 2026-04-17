AI 365 Công nghệ số

3 đội robotics của Việt Nam chinh phục VEX World Championship 2026

H.Dương

(NLĐO) - VEX World Championship - được tổ chức tại Mỹ - là đấu trường robotics lớn nhất thế giới, nơi hội tụ những tài năng công nghệ.

Từ ngày 21 đến 30-4, 3 đội robotics của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý (TPHCM) xuất sắc đại diện cho tài năng Việt Nam sẽ chính thức lên đường chinh phục VEX World Championship 2026. Đây là đấu trường robotics lớn nhất thế giới, nơi hội tụ những tài năng công nghệ, được tổ chức tại Mỹ.

3 đội này gồm 50922T - MAKO MANIACS, 50922S - VERTEX và 27908V - SINGULARITY.

3 tấm vé tiến vào vòng chung kết thế giới là kết quả của một hành trình đầy nỗ lực, quyết tâm và bản lĩnh của các em học sinh. Trong suốt nhiều tháng, các em đã miệt mài trau dồi, sáng tạo, tìm tòi kiên trì cọ xát, tranh tài ở nhiều giải đấu trong nước cũng như quốc tế để tạo bệ phóng vững vàng đến với VEX World Championship.

3 đội Robotics LSTS của Việt Nam chinh phục VEX World Championship 2026 - Ảnh 1.

Đội 50922T - MAKO MANIACS

Là đội tuyển nổi bật ở cấp THPT, 50922T - MAKO MANIACS đã thể hiện phong độ ấn tượng xuyên suốt mùa giải VEX Robotics Competition 2025 - 2026. Tại Giải miền Nam, đội đã xuất sắc giành hàng loạt danh hiệu cao nhất như Excellence Award, Tournament Champion, Robot Skills Champion và Highest Autonomous Skills.

Tiếp nối thành công, đội tiếp tục khẳng định năng lực khi giành Design Award tại Vòng Chung kết Quốc gia, qua đó chính thức giành quyền tham dự VEX World Championship 2026. Đội còn đạt Design Award tại giải Signature tổ chức tại Đài Loan - Trung Quốc và đạt Think Award tại giải Signature quốc tế tổ chức tại SSIS.

MAKO MANIACS đang tập trung hoàn thiện hệ thống robot theo hướng tối ưu độ ổn định, nâng cao hiệu suất vận hành và phát triển chiến thuật thi đấu linh hoạt. Với sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế kỹ thuật, lập trình và tư duy chiến lược, đội được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên dấu ấn nổi bật tại đấu trường quốc tế.

3 đội Robotics LSTS của Việt Nam chinh phục VEX World Championship 2026 - Ảnh 2.

50922S - VERTEX tích cực tham gia các giải đấu quốc tế nhằm tích lũy kinh nghiệm

Đội 50922S - VERTEX là đại diện tiêu biểu cho tinh thần học hỏi và cải tiến không ngừng. Trong mùa giải 2025 - 2026, đội đã ghi nhận nhiều dấu ấn đáng chú ý như Judges Award tại Giải miền Nam và Create Award tại Vòng Chung kết quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở thành tích, VERTEX còn thể hiện sự trưởng thành rõ rệt thông qua quá trình phân tích, đánh giá và cải tiến robot dựa trên dữ liệu thi đấu thực tế. Đội cũng tích cực tham gia các giải đấu quốc tế nhằm tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực thi đấu.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho VEX Worlds 2026, VERTEX tập trung vào việc tối ưu hóa tốc độ ghi điểm, nâng cao khả năng ra quyết định trong trận đấu và tăng cường phối hợp chiến thuật trong liên minh.

Là đại diện ở cấp THCS, team 27908V - SINGULARITY đã có một mùa giải đáng tự hào khi giành Excellence Award tại Giải miền Nam và tiếp tục đạt Design Award cùng Sportsmanship Award tại Vòng Chung kết quốc gia.

3 đội Robotics LSTS của Việt Nam chinh phục VEX World Championship 2026 - Ảnh 3.

27908V - SINGULARITY là đại diện cho khối THCS


Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần thi đấu fair-play và sự chuyên nghiệp của đội. Với kết quả đạt được, SINGULARITY đã chính thức giành quyền tham dự VEX World Championship 2026.

Hiện tại, đội tập trung cải thiện độ ổn định của robot, nâng cao hiệu quả thi đấu và tăng cường kỹ năng phối hợp nhóm.

UAV "Made in Vietnam" gây ấn tượng tại triển lãm drone ở Mỹ

UAV "Made in Vietnam" gây ấn tượng tại triển lãm drone ở Mỹ

(NLĐO)- Gió mạnh khiến toàn bộ đơn vị hủy bay, riêng đội Việt Nam của drone Hera vẫn cất cánh do đã thử nghiệm ổn định trong điều kiện khắc nghiệt.

Việt Nam vô địch Robotics quốc tế 2013 hạng sơ cấp

Đội học sinh G10 đến từ Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hồ Chí Minh đã trở thành nhà vô địch mới của cuộc thi Robotics quốc tế (hạng sơ cấp) tổ chức ngày 23-11-2013 tại Manila, Philippines.

Robotics;Notes công bố cùng trailer mở màn

(TG@O) - Trò chơi của hãng 5pb. mang cái tên không giống ai là Robotics;Notes vừa được tạp chí Famitsu tháng rồi giới thiệu.

Robotics VEX World Championship
