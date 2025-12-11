HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

3 đột phá giúp Công đoàn Đà Nẵng bứt phá mạnh mẽ

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – 3 khâu đột phá được đề ra, là trụ cột đổi mới của Công đoàn các cấp tại Đà Nẵng trong nhiệm kỳ sắp đến.

Đại hội Công đoàn TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sắp diễn ra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xem là ngày hội của đoàn viên toàn thành phố. Đại hội đánh dấu bước thay đổi căn bản về mô hình tổ chức bộ máy Công đoàn trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

3 đột phá đưa Công đoàn Đà Nẵng chuyển mình mạnh mẽ - Ảnh 1.

Hội nghị ký kết Thỏa ước lao động tập thể nhóm các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn quận Liên Chiểu (cũ)

Nâng chất thỏa ước lao động tập thể

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ, Công đoàn Đà Nẵng xác định rõ ba hướng đột phá cho giai đoạn 2025-2030.

Trước hết, đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể với trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc. Đây là những yếu tố cốt lõi tạo sự ổn định trong quan hệ lao động.

Cùng với đó, tập trung nguồn lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

Trụ cột thứ ba là chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống công đoàn, đưa ứng dụng số vào tuyên truyền, quản lý đoàn viên, tài chính và cung cấp phúc lợi.

3 đột phá đưa Công đoàn Đà Nẵng chuyển mình mạnh mẽ - Ảnh 2.

Nghiệp đoàn lái xe công nghệ Grab trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được thành lập, góp phần bảo vệ, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên lao động ở ngành nghề này

Nhằm hiện thực hóa 3 đột phá này, Công đoàn thành phố mỗi năm phấn đấu phát triển ít nhất 30.000 đoàn viên, tạo nền tảng quan trọng cho sự lớn mạnh của tổ chức. Ít nhất 85% CĐCS ngoài Nhà nước tham gia thực hiện quy chế dân chủ và 85% CĐCS đạt loại tốt, bảo đảm mỗi cơ sở là một tế bào vững chắc.

Đồng thời, bình quân mỗi CĐCS phải giới thiệu ít nhất một đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng; 90% đoàn viên được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách liên quan.

Đồng thời, ít nhất 90% doanh nghiệp có Công đoàn đủ điều kiện sẽ thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động. 100% đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ được công đoàn hỗ trợ.

Đặc biệt, Công đoàn Đà Nẵng sẽ xây dựng App Công đoàn Đà Nẵng, từng bước cho phép xử lý trực tuyến toàn trình trong hồ sơ, yêu cầu, phản hồi về chế độ, chính sách.

3 đột phá đưa Công đoàn Đà Nẵng chuyển mình mạnh mẽ - Ảnh 3.

Website Công đoàn Đà Nẵng tiếp tục được nâng cấp, cùng với hệ thống Fanpage đưa thông tin lan tỏa sâu rộng đến đoàn viên Công đoàn các cấp

Chuyển đổi số là nền tảng bứt phá

Để ba đột phá trở thành thực tế, Công đoàn thành phố xác định hệ thống giải pháp cụ thể, đồng bộ giữa cấp thành phố và cơ sở.

Đối với đột phá về đối thoại, thương lượng, trọng tâm là nâng cao chất lượng đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động, bảo đảm các thỏa ước lao động tập thể có những điều khoản thực sự tốt hơn pháp luật. Hằng năm, các thỏa ước sẽ được đánh giá, phân loại để kịp thời chấn chỉnh những bản xếp loại C, D.

Đối với đột phá về phát triển đoàn viên và tổ chức, trọng tâm là phát triển mạnh khu vực ngoài nhà nước – nơi lực lượng lao động đông và biến động nhất. Nhiệm kỳ phấn đấu thực tăng ít nhất 120.000 đoàn viên, đẩy mạnh thành lập CĐCS mới.

3 đột phá đưa Công đoàn Đà Nẵng chuyển mình mạnh mẽ - Ảnh 4.

Đội ngũ cán bộ Công đoàn nhiệm kỳ mới được yêu cầu là những người bản lĩnh, trí tuệ, phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp (Ảnh: Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm cho 24 Chủ tịch Công đoàn cấp xã phường)

Cùng với phát triển tổ chức là nâng chất đội ngũ, Công đoàn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách chuyên nghiệp, có bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng dẫn dắt. Đồng thời hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực và phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với đột phá về chuyển đổi số, Công đoàn thành phố chủ trương ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực, tăng cường tuyên truyền về kỹ năng số, kỹ năng ứng dụng công nghệ cho người lao động qua các nền tảng truyền thông của tổ chức.

Đáng chú ý, nhiệm kỳ sẽ triển khai xây dựng App Công đoàn Đà Nẵng, hướng tới xử lý trực tuyến hồ sơ, yêu cầu, phản hồi liên quan đến quyền lợi người lao động. Chương trình "50.000 sáng kiến" cũng sẽ gắn với chuyển đổi số, khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Công đoàn Đà Nẵng ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật

Công đoàn Đà Nẵng ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật

(NLĐO) – Kết quả nổi bật trong bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống công nhân đã cho thấy vai trò ngày càng vững chắc của Công đoàn Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Lộ diện hình ảnh Nhà ở xã hội Công đoàn 620 tỉ đồng tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn tại Đà Nẵng tọa lạc ở phường Hải Vân, kỳ vọng đáp ứng nhu cầu an cư của đa số công nhân địa phương.

Điểm đặc biệt trong chương trình chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Liên đoàn Lao động Đà Nẵng dự kiến dành 24 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên khó khăn, tổ chức các chương trình đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

