Lộ diện hình ảnh Nhà ở xã hội Công đoàn 620 tỉ đồng tại Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Lộ diện hình ảnh Nhà ở xã hội Công đoàn 620 tỉ đồng tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn tại Đà Nẵng tọa lạc ở phường Hải Vân, kỳ vọng đáp ứng nhu cầu an cư của đa số công nhân địa phương.

Mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có quyết định đầu tư dự án Nhà ở xã hội Công đoàn tại Đà Nẵng (khu tái định cư Hòa Hiệp 3, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng).

Lộ diện hình ảnh nhà ở xã hội Công đoàn 620 tỉ đồng tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn 620 tỉ đồng tại Đà Nẵng

Dự án do Ban Quản lý dự án Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) làm chủ đầu tư, quản lý. Tổng mức đầu tư dự án hơn 620 tỉ đồng từ nguồn vốn tài chính của tổ chức Công đoàn. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 - 2028.

Khu Nhà ở xã hội Công đoàn nhằm mục tiêu phục vụ đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động và các đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Dự án sẽ xây dựng 3 khối nhà chung cư cao 10 tầng (CT1A, CT1B, CT2A+CT2B), tổng diện tích sàn xây dựng 50.727 m2... Mật độ xây dựng 40%.

Lộ diện hình ảnh nhà ở xã hội Công đoàn 620 tỉ đồng tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Theo thiết kế, dự án gồm 3 khối nhà chung cư cao 10 tầng, tổng diện tích xây dựng hơn 50.000 m2

Lộ diện hình ảnh nhà ở xã hội Công đoàn 620 tỉ đồng tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Dự án có mật độ xây dựng chỉ 40%, xung quanh các khối nhà là công viên cây xanh, sân khấu ngoài trời,...

Lộ diện hình ảnh nhà ở xã hội Công đoàn 620 tỉ đồng tại Đà Nẵng - Ảnh 4.

Dự án sẽ được khởi công đầu năm 2026, thời gian triển khai và hoàn thành trong 18 tháng

Các căn hộ được đầu tư tủ bếp, tủ quần áo, giường. Tại đây có 2 nhà để xe cao 4 tầng và 3 tầng. Xung quanh bố trí sân khấu ngoài trời, quảng trường, bãi đỗ xe ngoài trời, cây xanh…

Theo dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào đầu năm 2026, thời gian triển khai và hoàn thành trong 18 tháng.

Hiện Tổng Liên đoàn Lao động yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Phường Hải Vân là nơi tập trung đông đúc công nhân, người lao động làm việc tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng…

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Tuấn, việc đầu tư dự án tạo điều kiện rất tốt về chỗ ở cho đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động và các đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội của thành phố.

Tin liên quan

Thanh Hóa ngăn chặn trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội

Thanh Hóa ngăn chặn trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội

(NLĐO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu công khai thông tin, danh sách người được mua nhà ở xã hội, ngăn chặn trục lợi chính sách

Cận cảnh các dự án nhà ở xã hội đang “nóng” ở trung tâm Đà Nẵng

(NLĐO) – Tình hình mở bán, thi công các dự án nhà ở xã hội tại trung tâm Đà Nẵng đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng thu tiền giữ chỗ, rao bán “suất ngoại giao” nhà ở xã hội

(NLĐO) – Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng “suất ngoại giao”, môi giới trái phép trong mua bán nhà ở xã hội.

lao động việt nam tổ chức Công đoàn nhà ở xã hội tái định cư dự án nhà ở
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo