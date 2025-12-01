Lộ diện hình ảnh Nhà ở xã hội Công đoàn 620 tỉ đồng tại Đà Nẵng

Mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có quyết định đầu tư dự án Nhà ở xã hội Công đoàn tại Đà Nẵng (khu tái định cư Hòa Hiệp 3, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng).

Phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn 620 tỉ đồng tại Đà Nẵng

Dự án do Ban Quản lý dự án Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) làm chủ đầu tư, quản lý. Tổng mức đầu tư dự án hơn 620 tỉ đồng từ nguồn vốn tài chính của tổ chức Công đoàn. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 - 2028.

Khu Nhà ở xã hội Công đoàn nhằm mục tiêu phục vụ đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động và các đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Dự án sẽ xây dựng 3 khối nhà chung cư cao 10 tầng (CT1A, CT1B, CT2A+CT2B), tổng diện tích sàn xây dựng 50.727 m2... Mật độ xây dựng 40%.

Theo thiết kế, dự án gồm 3 khối nhà chung cư cao 10 tầng, tổng diện tích xây dựng hơn 50.000 m2

Dự án có mật độ xây dựng chỉ 40%, xung quanh các khối nhà là công viên cây xanh, sân khấu ngoài trời,...

Dự án sẽ được khởi công đầu năm 2026, thời gian triển khai và hoàn thành trong 18 tháng

Các căn hộ được đầu tư tủ bếp, tủ quần áo, giường. Tại đây có 2 nhà để xe cao 4 tầng và 3 tầng. Xung quanh bố trí sân khấu ngoài trời, quảng trường, bãi đỗ xe ngoài trời, cây xanh…

Theo dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào đầu năm 2026, thời gian triển khai và hoàn thành trong 18 tháng.

Hiện Tổng Liên đoàn Lao động yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Phường Hải Vân là nơi tập trung đông đúc công nhân, người lao động làm việc tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng…

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Tuấn, việc đầu tư dự án tạo điều kiện rất tốt về chỗ ở cho đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động và các đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội của thành phố.