Điểm đặc biệt trong chương trình chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Đà Nẵng

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ)TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với loạt chương trình thiết thực, đặt đoàn viên và người lao động làm trung tâm.

Theo đó, trong Chương trình đồng hành cùng đoàn viên, người lao động khó khăn, LĐLĐ TP Đà Nẵng dự kiến thăm, tặng quà và chúc Tết 24.000 đoàn viên, người lao động. Mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/suất, chi trực tiếp bằng tiền mặt từ nguồn tài chính Công đoàn.

LĐLĐ TP Đà Nẵng cũng sẽ đề xuất UBND thành phố bố trí ngân sách hỗ trợ thêm cho công nhân khó khăn trên địa bàn.

Các chuyến xe, chuyến tàu Công đoàn sẽ tiếp tục lăn bánh đưa đoàn viên về quê đón Tết an toàn, hạnh phúc

Song song đó, khoảng 1.000 lao động khó khăn tại các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ, lao động đơn thân và người cư trú tại Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm sẽ tiếp tục được nhận quà dịp Tết.

Chương trình Hành trình Tết Công đoàn tiếp tục duy trì 2 hoạt động truyền thống gồm: Chuyến xe Công đoàn – Xuân 2026 và Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026. Dự kiến công đoàn hỗ trợ 2.000 vé tàu cho đoàn viên có nhu cầu.

Việc tổ chức Chuyến xe Công đoàn sẽ căn cứ vào đăng ký thực tế, ưu tiên đoàn viên khó khăn, nhiều năm chưa về quê sum họp.

Điểm đặc biệt là vé tàu, vé xe được bố trí cho cả gia đình, giúp đoàn viên trở về quê trong cùng một chuyến đi, đong đầy ý nghĩa sum vầy. Hành trình diễn ra từ 19 đến 26 Tết, hướng đến một cái Tết an toàn cho đoàn viên xa quê.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, LĐLĐ thành phố tiếp tục triển khai chương trình Đồng hành cùng cán bộ Công đoàn. Sẽ có 200 cán bộ Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở gặp khó khăn được gặp mặt, động viên.

Năm nay, Liên đoàn Lao động Đà Nẵng tổ chức Bữa cơm tất niên Công đoàn, kế thừa những hiệu quả từ mô hình Bữa cơm Công đoàn thời gian qua

Điểm nhấn nổi bật trong kế hoạch chăm lo Tết năm nay là chương trình Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng gắn với Chợ Tết Công đoàn 2026. Chuỗi hoạt động gồm khai mạc Chợ Tết Công đoàn, các gian hàng giảm giá – ưu đãi, tư vấn pháp luật, tặng quà cho đoàn viên khó khăn, trao vé tàu – xe, cùng nhiều hoạt động vui chơi, trò chơi trúng thưởng.

Đây cũng là năm đầu tiên chương trình được tổ chức sau khi hoàn tất sáp nhập LĐLĐ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ). Vì vậy, Chợ Tết Công đoàn được tổ chức tại 2 địa điểm: phường Bàn Thạch và phường Hòa Khánh, bảo đảm đoàn viên tại toàn bộ địa bàn mới đều được thụ hưởng.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Đà Nẵng cho hay, bên cạnh chuỗi hoạt động cấp thành phố, Công đoàn cơ sở được chỉ đạo chủ động tự tổ chức chăm lo Tết, tăng cường vận động doanh nghiệp hỗ trợ quà Tết, tổ chức chuyến xe và tặng vé tàu cho công nhân về quê.

Đặc biệt, chương trình chăm lo Tết 2026 nhấn mạnh việc tổ chức Bữa cơm tất niên Công đoàn tại cơ sở – hoạt động kế thừa từ mô hình Bữa cơm Công đoàn thời gian qua.

Đây là dịp để người lao động, tổ chức công đoàn, người sử dụng lao động và lãnh đạo địa phương cùng ngồi lại, chia sẻ và gắn kết, qua đó xây dựng niềm tin bền chặt giữa đoàn viên với Công đoàn và doanh nghiệp.

Với việc chủ động ban hành sớm kế hoạch, LĐLĐ thành phố kỳ vọng mang đến một cái Tết đủ đầy, ấm áp và sum vầy, để "tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết".