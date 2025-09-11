HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

3 giải pháp cấp đá còn thiếu cho dự án sân bay Long Thành

Uyên Châu

(NLĐO)-Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai đưa ra 3 giải pháp bảo đảm nguồn cung cấp đá cho dự án sân bay Long Thành hiện còn thiếu khoảng 760.000 m³

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, đến nay, dự án sân bay Long Thành còn thiếu khoảng 760.000 m³ đá các loại. Trong đó, gần 460.000 m³ chưa xác định được nguồn cung; phần còn lại đã xác định được nhưng mỏ chưa thể khai thác.

3 giải pháp cấp đá còn thiếu cho dự án sân bay Long Thành- Ảnh 1.

Một góc sân bay Long Thành

Năm 2025, dự án trên cần khoảng 4,9 triệu m³ đá các loại. Hiện các nhà thầu đã ký hợp đồng cung ứng 3,7 triệu m³, đạt khoảng 75% nhu cầu, trong đó khối lượng đã vận chuyển về công trình mới đạt 60%. Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân thiếu hụt là do một số doanh nghiệp chưa hoàn tất thủ tục pháp lý để khai thác hoặc không sản xuất được loại đá đáp ứng yêu cầu chất lượng, chủng loại.

Để tháo gỡ, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung vào 3 biện pháp. Cụ thể, điều chuyển toàn bộ khoảng 195.000 m³ đá chưa có nhà thầu liên hệ từ các mỏ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa về cho dự án sân bay Long Thành.

Thứ 2 là sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết áp dụng cơ chế đặc thù trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản 2024, Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa sẽ tăng công suất mỏ Tân Cang 1 để bổ sung khoảng 300.000 m³ trong năm 2025.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Trường Trường Phát JP cũng sẽ áp dụng cơ chế này tại mỏ Thiện Tân 9 để khai thác thêm 250.000 m³ đá.

Cuối cùng là huy động hỗ trợ từ Hợp tác xã Bình Thạch để có thêm khoảng 69.000 m³ đá từ mỏ Thạnh Phú 3 cho dự án.

sân bay Long Thành vật liệu xây dựng tỉnh đồng nai đá khai thác sân bay đầu tư xây dựng
