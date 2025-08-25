Đẩy mạnh nhiều dự án để đảm bảo kết nối đồng bộ TP HCM - Sân bay Long Thành

Sáng 25-8, Đoàn công tác của Quốc hội do ông Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, chủ trì, cùng Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường đã đi thực địa nhiều dự án trọng điểm.

Tại công trường đường Vành đai 3 TP HCM và khu vực liên quan đến sân bay Long Thành, đoàn ghi nhận tiến độ, đồng thời lắng nghe những lo ngại về kết nối hạ tầng khi hai công trình lớn này cùng bước vào giai đoạn nước rút.

Ông Vũ Hồng Thanh nghe Giám đốc ban Giao thông Lương Minh Phúc báo cáo tại công trường

Vành đai 3 TP HCM đạt hơn nửa tiến độ

Tại công trình đường Vành đai 3, phường Long Bình (TP HCM), đoàn nghe báo cáo trực tiếp từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông).

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban này, cho biết tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 57/2022/QH15 (ngày 16-6-2022), quyết định chủ trương đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP HCM.

Theo nghị quyết, dự án dài 76,34 km, quy mô cao tốc cấp 100, giai đoạn đầu phân kỳ 4 làn xe, bề rộng 19,75 m và đường song hành hai bên 2-3 làn xe. Tổng mức đầu tư sơ bộ 75.378 tỉ đồng, gồm 61.326 tỉ đồng giai đoạn 2021-2025 và 14.322 tỉ đồng giai đoạn 2026-2030. Dự án triển khai từ 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác năm 2026.

Công trình chia thành 8 dự án thành phần do TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương (cũ) và Long An (nay thuộc Tây Ninh) làm chủ quản. Trong đó, TP HCM phụ trách 2 dự án lớn nhất gồm xây dựng 47,11 km với tổng mức 22.412 tỉ đồng và bồi thường, tái định cư 25.610 tỉ đồng. Các địa phương khác phụ trách những đoạn còn lại với tổng mức từ 1.168 đến 13.528 tỉ đồng.

Đến nay, báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần đã được phê duyệt, tổng mức đầu tư 68.728 tỉ đồng. Bốn dự án xây dựng chia thành 31 gói thầu, trong đó 27 gói đã phê duyệt, 5 gói đang thẩm định và sẽ hoàn tất trong quý III-2025. Công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất đạt 100% với 611 ha; tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành.

Ở mảng xây dựng, sản lượng toàn dự án đạt 52% khối lượng (12.871/24.623 tỉ đồng). Về tiến độ, ngày 31-12-2025 thông xe tuyến chính 24,1 km và thông xe kỹ thuật thêm 41,4 km. Đến 30-6-2026, toàn bộ 76,3 km đường Vành đai 3, gồm cả đường song hành, sẽ được khai thác.

Ông Lương Minh Phúc khẳng định nguồn vật liệu được bảo đảm, tiến độ thi công đúng kế hoạch. Các địa phương kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ - ngành tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc để dự án sớm hoàn thành, giảm tải áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.



Lo ngại kết nối hạ tầng chậm tiến độ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá công trình đang có bước tiến tích cực, nhất là tại khu vực Tân Vạn – nơi từng là "điểm nóng" kẹt xe nhưng nay đã giảm áp lực rõ rệt. Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại về khả năng kết nối hạ tầng giữa TP HCM và sân bay Long Thành, dự kiến khai thác từ tháng 6-2026.

"Cao tốc Bến Lức – Long Thành đến tháng 9-2026 mới khai thác, tức là chậm hơn tiến độ sân bay Long Thành. Đây là vấn đề cần xử lý ngay" – ông Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng dẫn chứng ngay trong ngày khởi công mở rộng cao tốc Long Thành – Dầu Giây, dù có xe dẫn đường, tình trạng kẹt xe vẫn rất nghiêm trọng, cho thấy áp lực hạ tầng quá lớn.

Liên quan vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho biết thành phố và các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang đẩy mạnh nhiều dự án để đảm bảo kết nối đồng bộ. Trong đó, cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây sẽ được mở rộng lên 10-12 làn xe, hoàn thành năm 2026; cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu cũng đang tăng tốc, đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu gần như xong, còn đoạn Đồng Nai dự kiến hoàn thành một phần cuối năm nay.

Riêng cao tốc Bến Lức – Long Thành, cầu Bình Khánh sẽ hoàn thành tháng 8-2025, cầu Phước Khánh đang được đẩy nhanh tiến độ để toàn tuyến kịp thông xe tháng 6-2026, bổ sung thêm hướng kết nối quan trọng về phía Nam. Giai đoạn 2026-2030, TP HCM và Đồng Nai tiếp tục tính toán loạt công trình trọng điểm như cầu Phú Mỹ 2, cầu Cát Lái, và trong dài hạn là đường sắt TP HCM – Long Thành.

Sau đó, đoàn công tác của Quốc hội tiếp tục đi thực địa tại nhiều dự án ở TP HCM, trong đó có tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và kiểm tra đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên, ven sông, kênh, rạch, cụ thể tại bờ Nam kênh Đôi.

Phó Chủ tịch Quốc hội thực địa dự án Vành đai 3 TP HCM:

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại công trường

Sản lượng toàn dự án Vành đai 3 đạt 52% khối lượng

Tiến độ thống nhất: Ngày 31-12-2025 thông xe tuyến chính 24,1 km và thông xe kỹ thuật thêm 41,4 km. Đến 30-6-2026, toàn bộ 76,3 km đường Vành đai 3, gồm cả đường song hành, sẽ được khai thác

Nhu cầu vật liệu còn lại của dự án gồm 1,6 triệu m³ đất đắp, 3,2 triệu m³ cát đắp, 0,35 triệu m³ cát xây dựng và 3,25 triệu m³ đá

Các địa phương đã cam kết cung ứng vượt nhu cầu: Đồng Nai và TP HCM (Bình Dương cũ) cung cấp 3,93 triệu m³ đá, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre cũ cung cấp 4,74 triệu m³ cát

Phó Chủ tịch Quốc hội trao quà động viên cho kỹ sư, công nhân tại công trường

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, động viên kỹ sư, công nhân tại công trường Vành đai 3 TP HCM, thúc đẩy tiến độ dự án sớm hoàn thành