



Từ trái sang: NSND Phượng Loan, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Phượng Hằng trong chương trình Nghệ sĩ và sàn diễn của HTV (ảnh: Thanh Hiệp)

Trong vòng quay của thời gian, những nghệ sĩ tuổi Ngọ vẫn giữ nguyên nhịp bước bền bỉ trên đường đua sáng tạo. Họ lao động với cường độ cao, luôn đặt ra những cột mốc mới cho chính mình, gìn giữ phong độ và truyền lửa cho lớp nghệ sĩ trẻ.

Ở họ, tinh thần của con ngựa không nằm ở sự bứt tốc nhất thời, mà là sức bền của một hành trình dài, nơi tài năng được tôi luyện qua năm tháng và lòng yêu nghề trở thành động lực sống.

Những "chiến mã đầu đàn" của sân khấu

NSND Phượng Loan vẫn giữ được phong thái trang nghiêm và nội lực hiếm có của một nghệ sĩ cải lương từng đi qua nhiều giai đoạn thăng trầm của sân khấu. Bà xem tuổi Ngọ là biểu tượng của sự kiên định.

"Nghệ sĩ tuổi Ngọ thường không chấp nhận dừng lại. Còn đứng được trên sân khấu là còn phải cống hiến, phải làm sao để mỗi vai diễn mang lại cảm xúc chân thật nhất cho khán giả" – bà chia sẻ.

Trong hành trình ấy, NSƯT Phượng Hằng là một trường hợp tiêu biểu cho sức bền nghề nghiệp. Từ những vai đào thương đến các hình tượng phụ nữ từng trải, bà luôn chọn cách đào sâu nội tâm nhân vật. Với bà, tuổi Ngọ là lời nhắc nhở phải giữ kỷ luật nghề nghiệp, phải tự vượt qua chính mình sau mỗi vai diễn.

NS Diễm Kiều và NSND Phượng Loan (ảnh: Thanh Hiệp)

"Sân khấu không chấp nhận sự lặp lại. Nghệ sĩ phải luôn làm mới cảm xúc để khán giả tin và đồng cảm" – bà nói.

NSƯT Kim Tử Long, người được mệnh danh là "Rồng lớn của sân khấu cải lương", nhìn tuổi Ngọ như một định mệnh gắn với những chuyến đi dài.

Từ những ngày rong ruổi theo đoàn hát đến khi trở thành nghệ sĩ hàng đầu, anh vẫn giữ nhịp lao động liên tục.

Ông tâm sự: "Nghệ sĩ tuổi Ngọ quen với nhịp sống chuyển động. Khi dừng lại quá lâu, mình cảm thấy thiếu năng lượng. Sân khấu là nơi giữ cho tôi luôn sống trong trạng thái sáng tạo".

Ở sân khấu kịch nói, NSND Hồng Vân là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần của con ngựa bền bỉ. Bà vừa diễn xuất, vừa đạo diễn, vừa đào tạo diễn viên trẻ. Hơn bốn thập niên qua, bà vẫn giữ cường độ làm việc khiến nhiều người trẻ phải nể phục, lèo lái Sân khấu kịch mang tên mình, đồng thời tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho sân khấu kịch TP HCM.

Nhiều học trò của bà đã thành danh, được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT và qua các kỳ liên hoan, hội diễn họ đều đoạt HCV, HCB cá nhân trong các vở kịch do bà đạo diễn.

NSƯT Phượng Hằng

"Tuổi Ngọ mang đến cho tôi cảm giác phải luôn tiến về phía trước. Mỗi vở diễn là một cuộc thử sức mới. Nếu không còn khát vọng, nghệ sĩ sẽ tự đánh mất mình" – bà bày tỏ.

NSND Thanh Ngoan, một trong những gương mặt lớn của sân khấu chèo Việt Nam, nhìn tuổi Ngọ dưới góc độ của sự trách nhiệm. Bà dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo, xem đó là sứ mệnh quan trọng. "Người nghệ sĩ phải nghĩ đến thế hệ kế tiếp. Khi mình truyền lại kinh nghiệm, sân khấu mới có thể tiếp tục tồn tại và phát triển" – bà nói.

NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ được yêu mến bởi khả năng hóa thân đa dạng, lại nhìn tuổi Ngọ như một sự thôi thúc nội tâm. Ông đã từng chia sẻ: "Mỗi lần bước ra sân khấu là một lần bắt đầu lại. Tuổi Ngọ khiến tôi không cho phép mình hài lòng với những gì đã đạt được".

Truyền lửa cho thế hệ kế tiếp

Một điểm chung dễ nhận thấy ở những nghệ sĩ tuổi Ngọ là ý thức truyền nghề. Họ hiểu rằng sự tồn tại của sân khấu phụ thuộc vào lớp kế thừa.

NSƯT Kim Tử Long thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo, nâng đỡ nghệ sĩ trẻ. NSND Hồng Vân xây dựng môi trường sân khấu để diễn viên trẻ được thử sức và trưởng thành. NSND Thanh Ngoan dành nhiều thời gian giảng dạy, hướng dẫn sinh viên nghệ thuật đến với các bộ môn chèo, hát xẩm, chầu văn. Vừa qua, bà đã thực hiện thành công chương trình chương trình "Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam 2026" đã diễn ra cuộc hội ngộ giàu cảm xúc của nghệ sĩ trong nước và kiều bào từ nhiều quốc gia châu Âu.

NS Võ Ngọc Quyền

Không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, festival còn mang ý nghĩa sâu xa hơn: khơi dậy ký ức văn hóa dân tộc, củng cố mạch nguồn tinh thần Việt và khẳng định sức sống bền bỉ của di sản truyền thống trong dòng chảy hội nhập toàn cầu. "Tôi vui khi mình đóng góp sức mình cho việc gìn giữ, phát triển và bảo tồn những di sản văn hóa của dân tộc". Những hành động của bà đã góp phần tạo nên một dòng chảy liên tục cho sân khấu Việt Nam.

Theo các nhà chuyên môn, nghệ sĩ tuổi Ngọ thường có khả năng duy trì phong độ dài lâu nhờ kỷ luật lao động nghiêm túc. Họ xem mỗi vai diễn là một cột mốc, mỗi lần đứng trên sân khấu là một cơ hội khẳng định lại giá trị nghề nghiệp.

NSƯT Hữu Châu

Những bước chạy mới của thế hệ trẻ

Tinh thần truyền nghề của các nghệ sĩ tuổi Ngọ đang được tiếp nối bởi những nghệ sĩ trẻ cùng cầm tinh tuổi "chiến mã".

Nghệ sĩ Diễm Kiều (Nhà hát Trần Hữu Trang), người đã từng tham gia các cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" và "Bông lúa vàng", đã nhanh chóng tạo dấu ấn với chất giọng truyền cảm và lối diễn xuất tinh tế.

Cô xem các nghệ sĩ đi trước là nguồn cảm hứng lớn. "Nhìn các cô chú lao động nghệ thuật bền bỉ, tôi hiểu rằng thành công không đến từ may mắn mà đến từ sự rèn luyện lâu dài" – NS Diễm Kiều bày tỏ.

NSND Thanh Ngoan

NS Võ Ngọc Quyền và NS Biện Thuy, những gương mặt trẻ đang khẳng định mình trên sân khấu, cũng mang trong mình khát vọng tương tự.

Họ ý thức rõ rằng con đường nghệ thuật là hành trình dài, đòi hỏi sự bền bỉ và lòng kiên trì. Giới chuyên môn nhận định lớp nghệ sĩ trẻ tuổi Ngọ đang kế thừa tinh thần lao động nghiêm túc của thế hệ đi trước. Họ chủ động học hỏi, tìm kiếm cơ hội để thử nghiệm những hình thức biểu đạt mới, góp phần làm phong phú đời sống sân khấu đương đại.

Khi tuổi Ngọ trở thành biểu tượng của sức bền sáng tạo trong văn hóa phương Đông, con ngựa tượng trưng cho sự chuyển động và khát vọng chinh phục. Với những nghệ sĩ cầm tinh tuổi Ngọ, hình ảnh ấy phản chiếu rõ nét qua hành trình nghề nghiệp của họ. Họ không xem thành công là điểm dừng, mà là một chặng trên con đường dài.

NSND Hồng Vân

Sân khấu Việt Nam đã chứng kiến nhiều thế hệ nghệ sĩ tuổi Ngọ để lại dấu ấn sâu đậm. Họ là những người giữ lửa, là những người mở đường, và cũng là những người truyền lại tinh thần lao động nghệ thuật cho lớp kế tiếp.

Ở họ, tuổi Ngọ không phải là một dấu mốc của thời gian. Đó là một trạng thái sống – luôn tiến về phía trước, luôn tìm kiếm những chân trời sáng tạo mới, và luôn mang theo khát vọng được cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật.

Nghệ sĩ Biện Thuy

Ba ngôi sao sân khấu sẽ tổ chức live show trong năm tuổi Trong chương trình Nghệ sĩ và sàn diễn do HTV tổ chức phát sáng mùng 2 và mùng 4 Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, ba ngôi sao sân khấu NSƯT Kim Tử Long, NSND Phượng Loan và NSƯT Phượng Hằng sẽ tổ chức live show kỷ niệm tuổi 60. "Đúng một vòng đáo tuế, chúng tôi đã phấn đấu không ngừng, những chiến mã không chịu khuất phục khó khăn, nên ba chị em đã hứa sẽ tổ chức live show để đánh dấu kỷ niệm 60 năm cuộc đời" – NSƯT Kim Tử Long cho biết.



