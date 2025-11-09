3 người sống sót kỳ diệu trên biển ở Lý Sơn đều không phải là ngư dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

3 người sống sót kỳ diệu trên biển ở Lý Sơn đều không phải là ngư dân

T.Trực

(NLĐO) – 2 trong số 3 người sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trôi dạt trên biển là nhân viên Ban quản lý cảng Lý Sơn, người còn lại cũng không đi biển.

Ngày 9-11, lãnh đạo đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết người dân toàn đảo Lý Sơn ai cũng vui, hạnh phúc khi biết 3 người sống sót sau 2 ngày trôi dạt trên biển.

Theo lãnh đạo đặc khu Lý Sơn, ở Lý Sơn, khi kể về những câu chuyện sống sót trở về sau hàng chục giờ không phải là hiếm. Nhưng kỳ tích bởi, giữa sóng gió bão tố, cả 3 bị sóng cuốn 2 ngày vẫn sống sót và trở về đầy đủ cả 3.

- Ảnh 1.

3 người sống sót sau 2 ngày trôi dạt trên biển

"Họ đều không phải ngư dân sống nơi đầu sóng ngọn gió. 2 người dùng thúng ra ứng cứu là nhân viên Ban quản lý cảng Lý Sơn và người nhảy xuống biển cũng không phải ngư dân... Họ đều làm việc trên bờ nhưng có lẽ quen với sóng gió nên mới có kỹ năng đáng nể như vậy. Kỳ tích đó nhờ một phần may mắn, phần lớn nhờ sự can trường, lỳ lượm và một "kho" kỹ năng sống trên biển. Họ xứng danh con cháu của đội Hùng binh Hoàng Sa", lãnh đạo đặc khu Lý Sơn nói.

Thuyền trưởng tàu An Vĩnh Express kể: "Lúc cứu Sanh, vẫn bơi khỏe, trên người chỉ có quần đùi, thuộc vùng biển Bình Định (cũ), cách Lý Sơn khoảng 130km. Chỉ có điều, Sanh liên tục nói sản. Sanh nói sao đưa tôi đi đâu đây. Tôi về mấy ngày nay đang đi tắm biển mà". 

- Ảnh 2.

Lê Văn Sanh lúc vừa đưa lên tàu cứu hộ

Ngư dân Nguyễn Chí Thạnh, người dân Lý Sơn, cho biết trước đây ở Lý Sơn có rất nhiều người từng trôi 2-3 ngày trên biển, thậm chí có người đến cả tuần và vẫn sống sót được, nhờ có vật bám bíu. "Như tôi cũng từng trôi dạt 18 giờ trên biển khi bị chìm tàu. Nhưng nhờ bám vào mũi tàu, mới sống sót. Còn bơi bộ như anh Sanh mà sống được là quá kỳ diệu. Kể cả có áo phao mà vận động liên tục trong thời tiết sóng to, gió lớn cũng rất mệt, thêm lạnh, đói nữa. Đây không phải 1 mà cả 3 người đều sống sót", anh Thạnh nói.

- Ảnh 3.

Lê Văn Sanh thời điểm tàu tìm kiếm phát hiện vẫn bơi khỏe sau 2 ngày trôi dạt

Như Báo Người Lao Động thông tin, chiều 6-11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn. 

Phát hiện sự việc, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi) dùng thuyền thúng ra ứng cứu. Nhưng cả 3 bị sóng cuốn trôi.

Đến khoảng 8 giờ ngày 8-11, tàu Hải Nam 39, khi đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai đã phát hiện cứu được ông Phan Duy Quang. Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày, nhờ hướng dẫn ông Quang, tàu cao tốc đã tìm thấy ông Lê Văn Sanh tại vùng biển Gia Lai trong tình trạng không có áo phao nhưng vẫn bơi khỏe trên biển. 

Tiếp đó, lúc 17 giờ 30 phút, tàu cá 92981 của tỉnh Quảng Trị đã cứu được ông Dương Quang Cường khi ông đang trôi dạt và cách đảo Lý Sơn khoảng 50 hải lý.


Tin liên quan

3 người sống sót 2 ngày trên biển: Họ đã thoát khỏi cái chết như thế nào?

3 người sống sót 2 ngày trên biển: Họ đã thoát khỏi cái chết như thế nào?

(NLĐO) – 2 ngày trôi dạt trên biển, cả 3 người sống sót ở Lý Sơn nhờ ăn rong rêu, cua chết, cá chết.

Vụ 3 người Lý Sơn thoát chết kỳ diệu: 48 giờ trôi dạt trên biển lúc bão số 13 đổ bộ

(NLĐO) – Thay vì trách móc người đầu tiên nhảy xuống biển tự tử, hàng ngàn người dân Lý Sơn gửi lời động viên 3 người thoát chết kỳ diệu trở về.

Hình ảnh hàng trăm người đón 2 người Lý Sơn sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trôi dạt trên biển

(NLĐO) - Hai trong 3 người sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trôi dạt trên biển đã về đến Lý Sơn trước sự hân hoan của hàng trăm người.

kỹ năng sống đảo Lý Sơn Ban Quản lý
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo